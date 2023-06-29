На футбольных англичан потратили 1.2 миллиарда евро. Беллингем, Райс и Маунт – новички списка

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вчера, 22:29

Каждое лето безумные трансферы.

Вратари

Джордан Пикфорд («Эвертон», 28.5 млн евро)

Собираем действующих игроков, поэтому ниже не будет Бекхэма или Фердинанда. Когда-то давно самым дорогим вратарем Англии был Ричард Райт, подписанный «Арсеналом» за 9 млн евро. Спустя десятилетия на вершине Пикфорд, но этим летом он может побить собственный рекорд, если перейдет в МЮ за солидные деньги.

Альтернатива: Аарон Рамсдейл («Арсенал», 28 млн евро).

Защитники

Кайл Уокер («Манчестер Сити», 52.7 млн евро)

В пятерке самых дорогих защитников в истории английского футбола сразу три правых оборонца. Уайт самый дорогой, потом Ван-Биссака, но в основу забираем Уокера, ведь Кайл – действующий победитель Лиги чемпионов, а его коллеги даже в финале Лиги Европы не сыграли. У самого быстрого футболиста АПЛ последних лет появились конкуренты, он может перебраться в «Баварию», но Уокер – рейнджер мирового уровня.

Альтернатива: Аарон Ван-Биссака ( МЮ , 55 млн евро).

Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед», 87 млн евро)

Сильный футболист. Но плохой капитан для МЮ и неважный центральный оборонец для схем тен Хага, которые нуждаются в других мастерах по манере игры. Магуайр стал человеком из мемов, причем после севильского ужина с Де Хеа он прославился на весь мир, шутки вышли за пределы футбольного мыльного пузыря. МЮ ошибся, подписав защитника «Лестера», теперь пробуют от него избавиться.

Альтернатива: Бен Уайт («Арсенал», 58.5 млн евро).

Джон Стоунз («Манчестер Сити», 55.6 млн евро)

В «Эвертоне» воспитали парня, которого много лет немного недооценивали, а потом Гвардиола именно вокруг Стоунза построил схему для победы в Лиге чемпионов. Финал фавориту не удался, «Интер» сыграл не хуже, но Джону и его команде повезло. Заслужил. Ведь даже такой привередливый персонаж, как Бернарду, из всех английских футболистов выбрал именно Стоунза как своего любимца.

Альтернатива: Фикайо Томори («Милан», 31.6 млн евро).

Бен Чилуэлл («Челси», 50.2 млн евро)

Здесь оба героя из основы и запаса получали неприятные травмы. У обоих появлялись конкуренты в клубах. Но Кукурелья не заиграл, да и Шоу не нашли в МЮ замену. Люк показал себя на Евро-2020, возможно, Бен заиграет в сборной Англии чуть позже, он тоже не старый футболист. Не стоит врать, будто эти латерали легендарные, но раз Эшли Коул не родился в середине девяностых, то именно Бен и Люк поставили рекорд для этой позиции.

Альтернатива: Люк Шоу («Манчестер Юнайтед», 37.5 млн евро).

Полузащитники

Деклан Райс («Арсенал», 122 млн евро)

Ждём официального подтверждения, но уже мало кто сомневается, что побит рекорд Грилиша. Райс переходит в «Арсенал», «Манчестер Сити» традиционно зашел на переговоры, чтобы конкурент переплатил, а затем отказался. «Вест Хэм» получит за молодого хавбека безумные деньги, а Райс сыграет с Эдегором и Хаверцем в полузащите «канониров». У Артеты в команде самые дорогие немец и англичанин в истории футбола.

Альтернатива: Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити», 49 млн евро).

Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед», 69 млн евро)

С бонусами МЮ заплатит «Челси» за Маунта 60 миллионов фунтов, то есть около семидесяти миллионов евро. У Почеттино свое представление о правильной работе в середине поля, Маунт, Хаверц и Ковачич покидают Лондон. Продажи могут быть связаны также с желанием компенсировать хотя бы часть выброшенных безумных денег в прошлом сезоне, но фанаты «Челси» вряд ли довольны, что редкий воспитанник в основе покинул «Челси» и будет помогать Каземиро и Фернандесу.

Альтернатива: Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм», 46.3 млн евро).

Джуд Беллингем («Реал», 103 млн евро)

Не стал самым дорогим англичанином в истории футбола, ведь Грилиш был выше, зато перешел в «Реал». Джуд взял пятый номер, который раньше был на спине у Зидана. Беллингем невероятно элегантный, разносторонний и крутой полузащитник. Конечно, его пока сложно назвать везунчиком – со сборной проиграл финал Евро, с «Боруссией» Дортмунд не стал чемпионом Германии, хотя «салатница» сама шла в руки. Но в «Реале» надеется на трофеи и игру рядом с Кроосом и Модричем.

Альтернатива: Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль», 38 млн евро).

Нападающие

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», 85 млн евро)

«Ливерпуль» не любит дорогих англичан – в этом списке лишь один трансфер Клоппа, но Окслейд-Чемберлен сидел на лавке. А вот вражеский для «красных» МЮ обожает подписывать британских игроков за огромные деньги. Магуайр, Шоу, Ван-Биссака и Маунт рядом с Санчо. Но не все из списка будут в основе тен Хага. Джейдон плохо дебютировал, хотя Антони сыграл не лучше.

Альтернатива: Нони Мадуеке («Челси», 35 млн евро)

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 63.7 млн евро)

А вот и футболист из «Ливерпуля», но личный рекорд он поставил, когда перебрался в «Манчестер Сити». Пока Кейн не стал игроком «Баварии» за огромные деньги, используем Стерлинга в центре атаки. В составе «горожан» у него были отрезки «ложной девяткой». Рахим приличный игрок, хотя не сказать, что стал суперзвездой футбола мирового масштаба, как англичане прогнозировали, когда человек с выдающейся пятой точкой появился в основе «Ливерпуля».

Альтернатива: Тэмми Абрахам («Рома», 41 млн евро).

Джек Грилиш (117.5 млн евро)

Джек дополняет внушительный список кандидатов в команду Саутгейта. Здесь двадцать два игрока, за трансферы которых заплатили 1.2 миллиарда евро. Грилиш мог оказаться неудачным подписанием «Манчестер Сити», но благодаря появлению в команде Холанда и экспериментам Гвардиолы англичанин выиграл Лигу чемпионов. Джек на вершине блаженства, а его фото появилось в Лувре.

Альтернатива: Энтони Гордон («Ньюкасл», 45.6 млн евро).