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На футбольных англичан потратили 1.2 миллиарда евро. Беллингем, Райс и Маунт – новички списка

вчера, 22:29
Джек Грилиш
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Стерлинг Рахим
Стерлинг Рахим
Нападающий
Санчо Джейдон
Санчо Джейдон
Нападающий
Магуайр Харри
Магуайр Харри
Защитник

Каждое лето безумные трансферы.

Вратари

Джордан Пикфорд («Эвертон», 28.5 млн евро)

Собираем действующих игроков, поэтому ниже не будет Бекхэма или Фердинанда. Когда-то давно самым дорогим вратарем Англии был Ричард Райт, подписанный «Арсеналом» за 9 млн евро. Спустя десятилетия на вершине Пикфорд, но этим летом он может побить собственный рекорд, если перейдет в МЮ за солидные деньги.

Альтернатива: Аарон Рамсдейл («Арсенал», 28 млн евро).

Защитники

Кайл Уокер («Манчестер Сити», 52.7 млн евро)

В пятерке самых дорогих защитников в истории английского футбола сразу три правых оборонца. Уайт самый дорогой, потом Ван-Биссака, но в основу забираем Уокера, ведь Кайл – действующий победитель Лиги чемпионов, а его коллеги даже в финале Лиги Европы не сыграли. У самого быстрого футболиста АПЛ последних лет появились конкуренты, он может перебраться в «Баварию», но Уокер – рейнджер мирового уровня.

Альтернатива: Аарон Ван-Биссака (МЮ, 55 млн евро).

Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед», 87 млн евро)

Сильный футболист. Но плохой капитан для МЮ и неважный центральный оборонец для схем тен Хага, которые нуждаются в других мастерах по манере игры. Магуайр стал человеком из мемов, причем после севильского ужина с Де Хеа он прославился на весь мир, шутки вышли за пределы футбольного мыльного пузыря. МЮ ошибся, подписав защитника «Лестера», теперь пробуют от него избавиться.

Альтернатива: Бен Уайт («Арсенал», 58.5 млн евро).

Джон Стоунз («Манчестер Сити», 55.6 млн евро)

В «Эвертоне» воспитали парня, которого много лет немного недооценивали, а потом Гвардиола именно вокруг Стоунза построил схему для победы в Лиге чемпионов. Финал фавориту не удался, «Интер» сыграл не хуже, но Джону и его команде повезло. Заслужил. Ведь даже такой привередливый персонаж, как Бернарду, из всех английских футболистов выбрал именно Стоунза как своего любимца.

Альтернатива: Фикайо Томори («Милан», 31.6 млн евро).

Бен Чилуэлл («Челси», 50.2 млн евро)

Здесь оба героя из основы и запаса получали неприятные травмы. У обоих появлялись конкуренты в клубах. Но Кукурелья не заиграл, да и Шоу не нашли в МЮ замену. Люк показал себя на Евро-2020, возможно, Бен заиграет в сборной Англии чуть позже, он тоже не старый футболист. Не стоит врать, будто эти латерали легендарные, но раз Эшли Коул не родился в середине девяностых, то именно Бен и Люк поставили рекорд для этой позиции.

Альтернатива: Люк Шоу («Манчестер Юнайтед», 37.5 млн евро).

Полузащитники

Деклан Райс («Арсенал», 122 млн евро)

Ждём официального подтверждения, но уже мало кто сомневается, что побит рекорд Грилиша. Райс переходит в «Арсенал», «Манчестер Сити» традиционно зашел на переговоры, чтобы конкурент переплатил, а затем отказался. «Вест Хэм» получит за молодого хавбека безумные деньги, а Райс сыграет с Эдегором и Хаверцем в полузащите «канониров». У Артеты в команде самые дорогие немец и англичанин в истории футбола.

Альтернатива: Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити», 49 млн евро).

Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед», 69 млн евро)

С бонусами МЮ заплатит «Челси» за Маунта 60 миллионов фунтов, то есть около семидесяти миллионов евро. У Почеттино свое представление о правильной работе в середине поля, Маунт, Хаверц и Ковачич покидают Лондон. Продажи могут быть связаны также с желанием компенсировать хотя бы часть выброшенных безумных денег в прошлом сезоне, но фанаты «Челси» вряд ли довольны, что редкий воспитанник в основе покинул «Челси» и будет помогать Каземиро и Фернандесу.

Альтернатива: Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм», 46.3 млн евро).

Джуд Беллингем («Реал», 103 млн евро)

Не стал самым дорогим англичанином в истории футбола, ведь Грилиш был выше, зато перешел в «Реал». Джуд взял пятый номер, который раньше был на спине у Зидана. Беллингем невероятно элегантный, разносторонний и крутой полузащитник. Конечно, его пока сложно назвать везунчиком – со сборной проиграл финал Евро, с «Боруссией» Дортмунд не стал чемпионом Германии, хотя «салатница» сама шла в руки. Но в «Реале» надеется на трофеи и игру рядом с Кроосом и Модричем.

Альтернатива: Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль», 38 млн евро).

Нападающие

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», 85 млн евро)

«Ливерпуль» не любит дорогих англичан – в этом списке лишь один трансфер Клоппа, но Окслейд-Чемберлен сидел на лавке. А вот вражеский для «красных» МЮ обожает подписывать британских игроков за огромные деньги. Магуайр, Шоу, Ван-Биссака и Маунт рядом с Санчо. Но не все из списка будут в основе тен Хага. Джейдон плохо дебютировал, хотя Антони сыграл не лучше.

Альтернатива: Нони Мадуеке («Челси», 35 млн евро)

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 63.7 млн евро)

А вот и футболист из «Ливерпуля», но личный рекорд он поставил, когда перебрался в «Манчестер Сити». Пока Кейн не стал игроком «Баварии» за огромные деньги, используем Стерлинга в центре атаки. В составе «горожан» у него были отрезки «ложной девяткой». Рахим приличный игрок, хотя не сказать, что стал суперзвездой футбола мирового масштаба, как англичане прогнозировали, когда человек с выдающейся пятой точкой появился в основе «Ливерпуля».

Альтернатива: Тэмми Абрахам («Рома», 41 млн евро).

Джек Грилиш (117.5 млн евро)

Джек дополняет внушительный список кандидатов в команду Саутгейта. Здесь двадцать два игрока, за трансферы которых заплатили 1.2 миллиарда евро. Грилиш мог оказаться неудачным подписанием «Манчестер Сити», но благодаря появлению в команде Холанда и экспериментам Гвардиолы англичанин выиграл Лигу чемпионов. Джек на вершине блаженства, а его фото появилось в Лувре.

Альтернатива: Энтони Гордон («Ньюкасл», 45.6 млн евро).

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Все комментарии
qzk5spug9ymp
qzk5spug9ymp
сегодня в 06:35
Грилиш самый ценный из них!!!!!
volga.kot
volga.kot
сегодня в 06:33
Ну что ж карман если позволяет!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:18
Этот безумный, безумный, безумный трансферный мир...)))
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