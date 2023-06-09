Ибрагимович составил символическую сборную из бывших одноклубников

Нападающий Златан Ибрагимович, недавно завершивший карьеру, составил символическую сборную из футболистов, с которыми играл.
В список вошли: Джанлуиджи Буффон, Лилиан Тюрам, Тиаго Силва, Алессандро Неста, Максвелл, Патрик Виейра, Хави, Павел Недвед, Лионель Месси, Роналдиньо, Златан Ибрагимович.
Швед выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан».
Никто из одноклубников за последние 10 лет в список не попал. Или скорее сам Златан эти 10 лет провел в командах где нет игроков достойных такого списка (на всякий случай - Неймар и Мбаппе появились в ПСЖ уже после его ухода).
Забавно что как раз в этот период он получил свой единственный еврокубок.
Никто из одноклубников за последние 10 лет в список не попал. Или скорее сам Златан эти 10 лет провел в командах где нет игроков достойных такого списка (на всякий случай - Неймар и Мбаппе появились в ПСЖ уже после его ухода).
Забавно что как раз в этот период он получил свой единственный еврокубок.
Я бы выделил ,БУФФОНИЩЕ, НЕДВЕДА и РОНАЛДИНЬО !!! ☝️👍✊️
Я бы выделил ,БУФФОНИЩЕ, НЕДВЕДА и РОНАЛДИНЬО !!! ☝️👍✊️
Без Ибры футбол обеднел.
Без Ибры футбол обеднел.