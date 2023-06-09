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Ибрагимович составил символическую сборную из бывших одноклубников

вчера, 08:59

Нападающий Златан Ибрагимович, недавно завершивший карьеру, составил символическую сборную из футболистов, с которыми играл.

В список вошли: Джанлуиджи Буффон, Лилиан Тюрам, Тиаго Силва, Алессандро Неста, Максвелл, Патрик Виейра, Хави, Павел Недвед, Лионель Месси, Роналдиньо, Златан Ибрагимович.

Швед выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан».

Ибрагимович составил символическую сборную из бывших одноклубников

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 20:33
Ибрагимович уж точно знает кого выбрать в свой состав, поэтому это закономерно, что Де Хея был вычеркнут
John 5mith
John 5mith
вчера в 15:58
Трое из Барсы и ДВЕНАДЦАТЬ! человек из СериАла. Любопытно...
Никто из одноклубников за последние 10 лет в список не попал. Или скорее сам Златан эти 10 лет провел в командах где нет игроков достойных такого списка (на всякий случай - Неймар и Мбаппе появились в ПСЖ уже после его ухода).
Забавно что как раз в этот период он получил свой единственный еврокубок.
дурман
дурман
вчера в 12:49
Я то думал там 11 Ибрагимовичей будет
Action
Action
вчера в 12:00
Без Дель Пьеро не смотрится
salleeh
salleeh
вчера в 11:37
Вот это его помотало…)))
бундер
бундер
вчера в 11:30
Без Максвелла список Ибрагимовича невозможно представть)
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:59
И здесь он не без юмора, Де хеа зачеркнул)
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:50
Да уж, состав конечно же Супер.
Я бы выделил ,БУФФОНИЩЕ, НЕДВЕДА и РОНАЛДИНЬО !!! ☝️👍✊️
протон
протон
вчера в 09:43
Выдающаяся клубная карьера, как по титулам, так и по продолжительности. Но со сборной ему не повезло.
Без Ибры футбол обеднел.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:20
Хороший состав,хоть прям сейчас в бой.Много он команд прошел.
Гость
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