Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не был включен в символическую сборную по итогам чемпионата Саудовсей Аравии. Состав выглядит следующим образом.
Вратарь: Марсело Гроэ («Аль-Иттихад», оценка – 7,7);
Защитники: Гислен Конан («Аль-Наср», 8,9), Ахмед Шарахили («Аль-Иттихад», 8), Ахмед Хегази («Аль-Иттихад», 8), Мадалла Аль-Олайян («Аль-Иттихад», 7,6);
Полузащитники: Луис Густаво («Аль-Наср», 8,3), Ромариньо («Аль-Иттихад», 7,9), Алехандро Ромеро Гамарра («Аль-Таавун», 8,1);
Нападающие: Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех», 8), Одион Игало («Аль-Хилаль», 7,8), Мурад Батна («Аль-Фатех», 8).
Надо в футбол всё-таки играть, что бы попадать. Даже в Саудовской Аравии, Криштиану.
Надо в футбол всё-таки играть, что бы попадать. Даже в Саудовской Аравии, Криштиану.