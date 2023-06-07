Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии

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вчера, 21:35

Нападающий клуба «Аль-Наср» не был включен в символическую сборную по итогам чемпионата Саудовсей Аравии. Состав выглядит следующим образом.

Вратарь: Марсело Гроэ («Аль-Иттихад», оценка – 7,7);

Защитники: Гислен Конан («Аль-Наср», 8,9), Ахмед Шарахили («Аль-Иттихад», 8), Ахмед Хегази («Аль-Иттихад», 8), Мадалла Аль-Олайян («Аль-Иттихад», 7,6);

Полузащитники: Луис Густаво («Аль-Наср», 8,3), Ромариньо («Аль-Иттихад», 7,9), Алехандро Ромеро Гамарра («Аль-Таавун», 8,1);

Нападающие: Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех», 8), Одион Игало («Аль-Хилаль», 7,8), Мурад Батна («Аль-Фатех», 8).