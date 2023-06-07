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Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии

вчера, 21:35

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не был включен в символическую сборную по итогам чемпионата Саудовсей Аравии. Состав выглядит следующим образом.

Вратарь: Марсело Гроэ («Аль-Иттихад», оценка – 7,7);

Защитники: Гислен Конан («Аль-Наср», 8,9), Ахмед Шарахили («Аль-Иттихад», 8), Ахмед Хегази («Аль-Иттихад», 8), Мадалла Аль-Олайян («Аль-Иттихад», 7,6);

Полузащитники: Луис Густаво («Аль-Наср», 8,3), Ромариньо («Аль-Иттихад», 7,9), Алехандро Ромеро Гамарра («Аль-Таавун», 8,1);

Нападающие: Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех», 8), Одион Игало («Аль-Хилаль», 7,8), Мурад Батна («Аль-Фатех», 8).

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:55
"Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не был включен в символическую сборную по итогам чемпионата Саудовсей Аравии."(с)
Надо в футбол всё-таки играть, что бы попадать. Даже в Саудовской Аравии, Криштиану.
99j5qjvhfzqk
99j5qjvhfzqk
вчера в 23:04
Так он туда поехал ради денег,а не в футбол играть
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:52
"А Васька слушает да ест"
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:24
Надо было включить... Всё таки 🥚🥚на публике он умеет чесать лучше всех... Это достаточно для включения... А-ха-ха-ха...😄🤭..
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 22:17
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 22:13
    Рон лучший!! У него 14 голов в 16 матчах!! плюс две голевые передачи есть то есть каждый матч он делает результативное действие. Как его можно было не включить?? Только одно обесненее вижу это фанат гнома оставлял эту сборную.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:55
    Ну всё, теперь носовые платочки на вафельные полотенца нужно менять !)))
    Гость
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