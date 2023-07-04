Продажи «Лейпцига» бьют рекорды. Но футболисты разочаровывают новые клубы

1688455566

вчера, 10:26

Гвардиола, Клопп и Почеттино верят, что сломают традицию.

Гвардиол, Собослаи и Нкунку среди главных трансферов лета

Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль, которого хочет забрать «Бавария», дерзко прокомментировал будущий трансфер Гвардиола в «Манчестер Сити»:

Мы общаемся с «горожанами». За 100 миллионов евро и бонусы мы готовы отпустить Йошко к Пепу. Это сделает Гвардиола самым дорогим защитником в истории.

Персональный контракт давно обсудили, осталось поторговаться. Хорват будет в «Манчестер Сити». А Собослаи взял восьмой номер Джеррарда. У венгра есть татуировка с цитатой Стивена:

Талант – Божий дар, но он ничего не стоит без невероятной воли и смирения.

Ироничная фраза, учитывая прошлое и поведение легенды «Ливерпуля». Джеррард, мягко говоря, не смиренный человек. Зато две «восьмерки» великого клуба объединяет невероятная самоуверенность. Собослаи заявил в интервью, что в детстве почти не смотрел футбол, поэтому Джеррард не был его кумиром, а «Ливерпуль» — любимым клубом.

Но раз Доминика занесло в футбол, то собирается стать в нем лучшим. Конечно, Клопп клюнул на молодого футболиста, который продает себя, словно второй Златан Ибрагимович, только играет глубже по схеме. Венгр перспективный хавбек, но есть большая опасность, что все самые дорогие продажи «Лейпцига» не сработают.

Гвардиол приходит в «Манчестер Сити», где необычная система игры. Хорвату будет чуть проще, чем новичкам других клубов – «Челси» и «Ливерпуля», ведь Гвардиола знаменит умением нянчиться с игроками. Будет объяснять хорвату идеи, как объяснял Киммиху, Зинченко, Стоунзу, Фодену и многим другим футболистам.

Но сто миллионов евро будут давить на Йошко, его ошибки начнут разбирать под микроскопом. Нкунку чуть проще, ведь Боэли совершил массу безумных сделок. Пока публика готова судить в первую очередь Мудрика. Но украинец после удачного Евро-2023 может закрепиться на левом фланге атаки в команде Почеттино.

А вот Нкунку с его необычной манерой игры должен найти правильное место в «Челси». Даже Дешам, который давно знал Кристофера, не спешил приглашать игрока в сборную Франции. А на чемпионате мира Нкунку не сыграл из-за травмы.

Кейта, Вернер и Упамекано не заиграли в новых больших клубах

Наби пришел в «Ливерпуль» за 60 млн евро, один из самых дорогих трансферов в истории клуба. Клопп прекрасно знал полузащитника. Юрген верил, что Кейта заиграет. Немец поддерживал гвинейца, подбадривал и просил не сдаваться. Но в результате 28-летний футболист покинул «Ливерпуль» свободным агентом.

И ни одна команда уровня Лиги чемпионов не забрала его свободным агентом. Кейта – новичок «Вердера». Печальный итог попытки перерасти «Зальцбург» и «Лейпциг», заиграв в основе «Ливерпуля». Тренеры «Челси» тоже имели неудачный опыт работы с футболистом клуба из восточной части Германии.

Вернер пришел за 53 миллиона евро, и это один из худших трансферов Грановской. Немец постоянно мазал, ни в одном из сочетаний не сформировал ударную атаку «Челси». У Почеттино до сих пор нет центрального нападающего под основу, а Хаверца, прикрывавшего позицию, отдали втридорога «Арсеналу».

Вернер вернулся в «Лейпциг» за 20 миллионов евро, а «Челси» остался ни с чем. Система Рангника позволяет находить любопытных игроков. Тимо, например, выдернули из «Штутгарта». Но могут ли звезды «Лейпцига» стать королями первой сцены, а не провинциального театра? Есть большие сомнения.

Вот Упамекано рискует не задержаться в большом клубе. Француз сменил агента второй раз за год, что намекает на желание провернуть трансфер. Пусть слухи об уходе из «Баварии» пока гасят, но раз Тухель в команду с Де Лигтом подписывает Кима из «Наполи», то где будет играть Дайотчанкуль?

Упамекано нужна игровая практика, чтобы сыграть на Евро-2024. И «Бавария», заплатившая за контракт игрока 42,5 миллиона евро, вряд ли легко найдет клуб, готовый переплатить за центрального защитника. Разве что ПСЖ проснется, хотя там другие фавориты в центр обороны после Рамоса.

«Лейпциг» так и не стал новой чемпионской силой в Бундеслиге

Дважды выиграли Кубок Германии, но это скорее недоработка «Баварии», чем большая заслуга клуба, который немцы недолюбливают. Австрийцы из фирмы «Ред Булл» обошли ряд священных правил, чтобы сделать скромный клуб богатым. Продажи футболистов важны для корпорации, но нет главного элемента.

Не увидели превращение «Лейпцига» в реального претендента на «салатницу». В сезоне, когда Мюнхен и Дортмунд сыграли в «горячую картошку» чемпионским трофеем, Марко Розе не воспользовался ситуацией. А в Европе «Лейпциг» не повторил подвиги «Боруссии» Дортмунд с финалами Лиги чемпионов.

За «шмелей» играли Холанд, Гюндоган, Пулишич, Левандовски и другие обладатели «ушастого» после отъезда из Дортмунда. Хотя были неудачные сделки для покупателей. Дембеле и Санчо среди самых неудачных трансферов «Барселоны» и МЮ на данный момент. А теперь все смотрят на Беллингема.

Не каждый герой Бундеслиги сыграет в АПЛ , как Холанд, который отказался от «Лейпцига» в свое время. У этого клуба остаются ценные Ольмо и Симакан. В команде появились новые интересные футболисты. Но даже Собослаи может ждать в «Ливерпуле» непростой период адаптации, хотя Клопп надеется на лучшее.

А ждать надо проблем, ведь Конате и Забитцер — не главные игроки английской лиги. Каждый случай индивидуальный, но от детища Рангника веет «Локомотивом». В том смысле, что деятельность развернули бурную, как в московском клубе при немцах, но был подвох.