Сын Андрея Шевченко подписал контракт с «Уотфордом»

Кристиан Шевченко, сын бывшего нападающего «Милана» и «Челси» Андрея Шевченко, подписал контракт с «Уотфордом», который выступает в Чемпионшипе.
Кристиан родился в 2006 году, ранее он играл за молодёжные команды «Тоттенхэма» и «Челси».
Кристиан Шевченко, сын бывшего нападающего «Милана» и «Челси» Андрея Шевченко, подписал контракт с «Уотфордом», который выступает в Чемпионшипе.
Кристиан родился в 2006 году, ранее он играл за молодёжные команды «Тоттенхэма» и «Челси».
Помню, Берлускони, категорически был против отъезда Шевы и всячески его отговаривал, но, после отказа, выразился следущим образом: "Моя жена, мной не руководит"!
Ну, а, пацану Андрея- удачи! И пусть, он достигнет больше, чем его знаменитый отец!!!
Помню, Берлускони, категорически был против отъезда Шевы и всячески его отговаривал, но, после отказа, выразился следущим образом: "Моя жена, мной не руководит"!
Ну, а, пацану Андрея- удачи! И пусть, он достигнет больше, чем его знаменитый отец!!!