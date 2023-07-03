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Сын Андрея Шевченко подписал контракт с «Уотфордом»

вчера, 19:48

Кристиан Шевченко, сын бывшего нападающего «Милана» и «Челси» Андрея Шевченко, подписал контракт с «Уотфордом», который выступает в Чемпионшипе.

Кристиан родился в 2006 году, ранее он играл за молодёжные команды «Тоттенхэма» и «Челси».

Сын Андрея Шевченко подписал контракт с «Уотфордом»

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:16
Странно, что не с "Динамо" Киев)))
witynchik
witynchik
вчера в 23:35
Удачи парню,чем черт не шутит ,вдруг чего-то толкого и выйдет из него
Sкрудж
Sкрудж ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 23:13
Зачем зашёл в новость , если не интересно. Ещё и комент пишешь . Не интересно, ищи интересные для себя новости.
Capral
Capral ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 23:12
Конечно лучший! Никто не спорит!
Sкрудж
Sкрудж ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:09
Больше не удасться. Шева лучший игрок на постсоветском пространстве после развала СССР.
hvd2kc37f69q
hvd2kc37f69q
вчера в 22:04
Посмотрим какой нападающий с него получится, а имя с фамилией не считается
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:27
Она же, и загубила его карьеру игрока Милана, ведь Шева, был так близок к побитию рекорда лучших бомбардиров Италии!!! Именно она потребовала от мужа перезда в Лондон, на что, Шева, будучи безусловным подкаблучником- согласился.
Помню, Берлускони, категорически был против отъезда Шевы и всячески его отговаривал, но, после отказа, выразился следущим образом: "Моя жена, мной не руководит"!
Ну, а, пацану Андрея- удачи! И пусть, он достигнет больше, чем его знаменитый отец!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 20:06
Сын Шевы от британской модели, поэтому и имя)
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:05
Подписал и подписал... флаг ему в руки... неинтересно...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:58
Кристиан??!! Да еще Шевченко?!! Ну точно клоуны,а я к жэ нэ залэжна то,тю??!! Думает и надеется,что саксы,ему красную дорожку простелят!!!
ДСА
ДСА
вчера в 19:54
Папа сынишку пристроил, не в армию же ему идти.
Гость
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