Сын Андрея Шевченко подписал контракт с «Уотфордом»

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вчера, 19:48

Кристиан Шевченко, сын бывшего нападающего «Милана» и «Челси» , подписал контракт с «Уотфордом», который выступает в Чемпионшипе.

Кристиан родился в 2006 году, ранее он играл за молодёжные команды «Тоттенхэма» и «Челси».