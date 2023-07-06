Услуги Марио Фернандеса предлагали «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву»

Агенты бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса предлагали услуги футболиста другим московским клубам.
По данным источника, во время переговоров с «армейцами» в конце июня агенты игрока предлагали подписать Фернандеса «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву».
Причинами отказа со стороны клубов были завышенная в нынешних реалиях зарплата, возраст защитника и нежелание «красть» игрока у ЦСКА.
О непростых взаимоотношениях московских клубов писал еще Ю.Ваньят в далеком 1976-м, и сейчас ничего не изменилось- только хуже стало.
За Спартак говорить не хочу и не буду- сами разберутся. ЦСКА, тоже- чужой мне клуб, хотя, мнение своё, я высказал уже на другой страничке и считаю поступок Марио некорректным по отношению к бывшему клубу. Не знаю, всей правды, но конечно, многое в этой истории- некрасиво и неправильно, на мой взгляд.
А вот ДИНАМО, почему не взяло Фернандеса- непонятно. Вероятно, свой Фернандес, косячащий через матч- лучше пришлого. Ну, собственно, всё как всегда. Я думаю, Марио, точно в ДИНАМО картины бы не испортил. Очень жаль, что в очередной раз, наше "мудрое" руководство- просчиталось. Буду рад, если на позицию Ферни найдут более качественного игрока...
О непростых взаимоотношениях московских клубов писал еще Ю.Ваньят в далеком 1976-м, и сейчас ничего не изменилось- только хуже стало.
За Спартак говорить не хочу и не буду- сами разберутся. ЦСКА, тоже- чужой мне клуб, хотя, мнение своё, я высказал уже на другой страничке и считаю поступок Марио некорректным по отношению к бывшему клубу. Не знаю, всей правды, но конечно, многое в этой истории- некрасиво и неправильно, на мой взгляд.
А вот ДИНАМО, почему не взяло Фернандеса- непонятно. Вероятно, свой Фернандес, косячащий через матч- лучше пришлого. Ну, собственно, всё как всегда. Я думаю, Марио, точно в ДИНАМО картины бы не испортил. Очень жаль, что в очередной раз, наше "мудрое" руководство- просчиталось. Буду рад, если на позицию Ферни найдут более качественного игрока...