Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Услуги Марио Фернандеса предлагали «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву»

вчера, 13:55

Агенты бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса предлагали услуги футболиста другим московским клубам.

По данным источника, во время переговоров с «армейцами» в конце июня агенты игрока предлагали подписать Фернандеса «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву».

Причинами отказа со стороны клубов были завышенная в нынешних реалиях зарплата, возраст защитника и нежелание «красть» игрока у ЦСКА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЦСКА намерен подписать нападающего сборной Португалии
Сегодня, 16:47
В «Венеции» сообщили об интересе к Черышеву из России
Сегодня, 16:10
«Спартак» подписывает футболиста ЦСКА. Готовятся к потере Промеса
Сегодня, 16:00Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
СлухиХесус Медина лично попросил отпустить его в «Спартак»
Сегодня, 15:55
СлухиПолузащитник ЦСКА Хесус Медина близок к переходу в «Спартак»
Сегодня, 14:47
ЦСКА не тот, что раньше. Гинер и Бабаев больше не «крёстные отцы»
Сегодня, 12:54Вадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии10
Сортировать
Все комментарии
Smertch
Smertch ответ Любoмир (раскрыть)
сегодня в 14:01
Представь, что у тебя украли что-то, а потом грабители предлагают выкупить за 1 млн.
После отказа идут к твоим соседям и один из них покупает твое имущество.

Фактически, это мотивирует мошенников на подобные действия.

Если все проповедуют честные правила игры, то у мошенников пропадает мотивация совершать такие грязные схемы.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:50
Анатолий, здравствуйте! Может Вы сможете мне объяснить, почему ЦСКА или любой другой клуб должен заплатить Интернасьоналу 360 тысяч, если Марио САМ заключил, а затем САМ расторгнул с клубом контракт?
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:18
Когда-то в Баварии был супер-Марио!!! Марио Баслер!!!
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:11
Думаете не стоит? Ну ладно, посмотрим его в Зените...
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:08
Думаю, что переживать не стоит. Сегодня Марио уже не тот Марио.
Capral
Capral
вчера в 14:40
Ну, по поводу честности московских клубов в отношении к ЦСКА- это полный Бред.
О непростых взаимоотношениях московских клубов писал еще Ю.Ваньят в далеком 1976-м, и сейчас ничего не изменилось- только хуже стало.

За Спартак говорить не хочу и не буду- сами разберутся. ЦСКА, тоже- чужой мне клуб, хотя, мнение своё, я высказал уже на другой страничке и считаю поступок Марио некорректным по отношению к бывшему клубу. Не знаю, всей правды, но конечно, многое в этой истории- некрасиво и неправильно, на мой взгляд.

А вот ДИНАМО, почему не взяло Фернандеса- непонятно. Вероятно, свой Фернандес, косячащий через матч- лучше пришлого. Ну, собственно, всё как всегда. Я думаю, Марио, точно в ДИНАМО картины бы не испортил. Очень жаль, что в очередной раз, наше "мудрое" руководство- просчиталось. Буду рад, если на позицию Ферни найдут более качественного игрока...
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:35
"Твиттер Alexandre Praetzel" отправил М. Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга. Мгновенно возбудился Иван Карпов, и после подхода к холодильнику в своем "Телеграм «Инсайды от Карпа»" положил Марио зарплату 2,5 млн евро за сезон. Ну и наконец-то Кириллу Брейдо в своем "Телеграм-канал «Брейдо / И после»" все стало ясно и понятно. Опять же "спорт-экспресс" считает, что денюжков в размере 360 000 у.е. в закромах "ЦСКА" не нашлось. А "Телеграм-канал Первый спорт" решил отметить благородство других московских клубов, представляющих РПЛ и большой аппетит Марио по возможному контракту. Как говорится " следим за развитием ситуации". Дело за малым, главное успеть повесить на Фернандеса клеймо предателя и изменника жадного до денег , ну и желательно бы узнать в курсе ли вожди "Зенита" по поводу предстоящего приобретения. А то мало ли, вдруг на берегах Невы...
drug01
drug01
вчера в 14:27
Что То будет дальше! Пусть играет радует болельщиков
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:11
Предлагали Динамо, Спартаку, Локо и оказался в Зените. Вроде как по рукам пошел....
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:01
Агенты сделали своё чёрное дело.
Любoмир
Любoмир
вчера в 14:01
Ну наверное "нежелание «красть» игрока у ЦСКА" звучит как минимум не корректно, если уж армейцы от него отказались...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 