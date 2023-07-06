Услуги Марио Фернандеса предлагали «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву»

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вчера, 13:55

Агенты бывшего защитника ЦСКА предлагали услуги футболиста другим московским клубам.

По данным источника, во время переговоров с «армейцами» в конце июня агенты игрока предлагали подписать Фернандеса «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву».