Герой Евро U21 и группа из «Челси». Перспективная молодёжь из АПЛ

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вчера, 22:16

За ними будущее.

Трансферный период в Европе в самом разгаре. И нет лучше времени, чтобы присмотреться к молодым талантам, чтобы приобрести юношу, который в перспективе сможет стать мировой звездой. Мы снова говорим не о тех молодых футболистах, которым еще не исполнилось 23 года, но которые уже стоят десятки и десятки миллионов евро, а также котируются на самом высоком уровне. Мы говорим о тех, кто раскрылся еще не так рано, но уже подает признаки больших перспектив. Подобные разборы велись на примере Лиги 1 и Бундеслиги. Теперь настала пора Английской Премьер-Лиги. И тоже в формате условной сборной. Хотя с учетом того, что АПЛ больше на виду у среднего мирового футбольного болельщика, а цены тут в принципе выше, то и имена будут более знакомые.

Джеймс Траффорд (вратарь, 20 лет, «Манчестер Сити», 20 млн евро)

Отметим, что статья готовилась прямо во время чемпионата Европы U21. Тем любопытнее обратить внимание на точность выбора игроков. Вряд ли о Траффорде до старта этого турнира кто-то знал. Это был игрок одной из молодежных команд «Манчестер Сити», который за основу и не выходил никогда. До старта турнира Transfermarkt оценивал его стоимость в 2,5 млн евро. За месяц она выросла почти в десять раз. И так случился его переход из «Манчестер Сити» в «Бернли». Траффорд стал настоящим героем Англии, не пропустив ни одного мяча за весь турнир и отразив пенальти с добиванием на последних секундах финала Евро U21 против Испании. В Англии не осталось людей, которые не считали бы 20-летнего парня будущим «номером один» главной сборной.

Льюис Холл (защитник, 18 лет, «Челси», 10 млн евро)

Очень универсальный игрок, который может занять место на левом фланге обороны или в центре полузащиты. В прошлом сезоне Холл в безумных условиях «Челси» провел девять матчей в АПЛ за основу. У него хороший рывок, скорость, четкий контроль мяча и прекрасный диапазон передач. Он достаточно уверен в себе, чтобы обострять при подключении к атакам и справляться с задачами в обороне.

Леви Колуилл (защитник, 20 лет, «Челси», 30 млн евро)

Еще один из героев Евро U21. Правда, в финале этот яркий центральный защитник мог стать и звездой, и неудачником. После одного из его ударов мяч попал в каркас ворот испанцев, он же привез и пенальти в свои ворота на последних минутах – там спас Траффорд. Тем не менее Колуилл оставил яркое впечатление. Как и в составе «Брайтона», за который играл на правах аренды. Получит ли он шанс в «Челси»? С учетом специфики этой команды вопрос не праздный. Он уже умеет управлять партнерами, он быстр, хорошо выбирает позицию и жестко борется. Тут и техника, и физические навыки. Морозить его на скамейке запасных было бы кощунством. Но и цена уже высоковата для столь молодого центрального защитника.

Илья Забарный (защитник, 20 лет, «Борнмут», 20 млн евро)

Когда в январе Забарный перешел в «Борнмут», его уже называли в числе лучших молодых защитников Европы в своем возрасте. И он не разочаровал. Центрдеф доминирует в воздухе, силен при подключениях к атакам. У него большое будущее и, скорее всего, в более крупном клубе, чем «Борнмут».

Тино Ливраменто (защитник, 20 лет, «Саутгемптон», 25 млн евро)

Еще один воспитанник академии «Челси», которая ими разбрасывается по Англии направо и налево. Он перебрался оттуда в «Саутгемптон» и ворвался в АПЛ в 2021 году. Затем пропустил больше года из-за травмы крестообразных связок в апреле 2022 года. Это защитник той самой сборной Англии U21, который умеет здорово подключаться к атакам, совершить мощные рывки и выдавать отменные навесы.

Стефан Байчетич (полузащитник, 18 лет, «Ливерпуль», 13 млн евро)

Он умеет и превосходно играть в пас, и действовать в отборе. Байчетич техничен и невероятно хладнокровен для своего возраста. Пробился в состав «Ливерпуля» на фоне кризиса с травмами, провел 11 матчей в АПЛ и четыре в Лиге чемпионов, что показывает, насколько высоко ценит юношу Юрген Клопп. Но получится ли у него удержаться в составе на фоне новичков «красных»?

Кэрни Чуквуемека (полузащитник, 19 лет, «Челси», 15 млн евро)

Хавбек провел 14 матчей в ужасной кампании «Челси» в прошлом сезоне, но только два из них – в стартовом составе. При этом даже на таком фоне показал свой большой потенциал и перспективы. Это классическая «восьмерка» с широкими атакующими возможностями. Он способен распоряжаться мячом в центре поля, регулируя ритм и направление игры. Есть некоторые сходства с главной молодой звездой сборной Англии Джудом Беллингемом.

Люк Харрис (полузащитник, 18 лет, «Фулхэм», 500 000 евро)

Атакующий полузащитник, нацеленный на забивание голов, пробился в основу «Фулхэма» в прошлом сезоне и сразу занял место в топе. Его видение поля и игры, завершение атак впечатляют. Непредсказуемость решений заставляет паниковать защитников соперника. В то же время интересен выбор сборной Харрисом. У него была возможность заиграть за Англию, но он предпочел Уэльс. И в скором времени мы о нем услышим больше.

Коул Палмер (полузащитник, 21 год, «Манчестер Сити», 10 млн евро)

Один из творцов триумфа сборной Англии на Евро U21. Он стал лучшим ассистентом турнира и ярчайшим исполнителем. Палмер умеет играть и поглубже в полузащите, и на краю атаки со смещением к центру для обострения и удара. Разносторонне развитый универсальный атакующий хавбек вроде как и не вчера стал известен, но кажется, что он сейчас на пороге большого прорыва. В том числе в трансферной стоимости. Хотя, возможно, сначала потребуется практика с игрой в аренде.

Каллум Хадсон-Одои (полузащитник, 22 года, «Челси», 15 млн евро)

Еще один атакующий универсал. На сей раз из «Челси», откуда большинство людей в этом списке. Он довольно рано попал в основу «синих». Тогда казалось, что Хадсон-Одои сразу станет суперзвездой, но сначала перспективному вингеру не хватило стабильности, а потом и его клубу. В прошлом сезоне Хадсон-Одои играл в аренде за «Байер», где отдал одну голевую передачу в 14 матчах Бундеслиги. Парню нужна перезагрузка, но потенциал свой он не растерял. Да и возраст еще позволяет вернуться в ритм.

Эван Фергюсон (нападающий, 18 лет, «Брайтон», 30 млн евро)

Самый тщательно хранимый секрет «Брайтона» больше таковым не является, поскольку в прошлом сезоне он забил 16 мячей в 34 матчах и привлек всеобщее внимание. В свои 18 лет. А еще у него два гола в шести матчах за сборную Ирландии с момента дебюта в ноябре. Фергюсон встал на путь быстрого роста. Это типичный современный нападающий, который гибок, умеет поддерживать игру, открываться из глубины, ассистировать партнерам и опускаться глубоко. В Премьер-Лиге он уже чувствует себя комфортно. Отсюда и цена, и интерес со стороны топовых богатых клубов.