Стоит присмотреться. Будущие перспективные звёзды Германии

1688821826

вчера, 16:10

Пока без громких имён и по невысокой цене.

В современном футболе хватает молодых звезд. Многие футболисты, которым еще не исполнилось 23 лет, находятся давно на виду, обладают звездным статусом и стоят баснословных денег. Однако это не значит, что пространства для открытий и прорывов не осталось. Не все раскрываются в очень раннем возрасте, не все сразу попадают на карандаш скаутам крупных клубов и в прессу. В каждой лиге есть список потенциальных молодых звезд, которые сейчас стоят еще вполне разумных денег, но могут стать в будущем очень дорогими и яркими исполнителями. Такой пример в Лиге 1 мы уже показывали. Теперь пройдемся по Бундеслиге.

Ноа Атуболу (вратарь, 21 год, «Фрайбург», 3,5 млн евро)

Этим летом основной вратарь «Фрайбурга» Марк Флеккен переходит в «Брентфорд», поэтому позиция «номера один» остается вакантной. Атуболу предстоит побороться за нее с новичком команды Флорианом Мюллером. И если конкуренцию голкипер молодежной сборной Германии выиграет, его котировки резко возрастут. Все предпосылки для этого есть. Атуболу – яркий атлетичный вратарь с великолепной реакцией и перспективами.

Джо Скалли (защитник, 20 лет, «Боруссия» М, 12 млн евро)

За два сезона игрок сборной США стал одним из самых надежных футболистов «Боруссии» из Менхенгладбаха. Он работает на фланге обороны и успевает поддерживать атаку не в ущерб обороне. Скалли всегда готов обеспечить простор при движении вперед и почти не устает. Его физическая форма становится важным фактором успеха, а концентрация позволяет не совершать много ошибок в обороне.

Мартон Дардаи (защитник, 21 год, «Герта», 3,5 млн евро)

Сын нового главного тренера «Герты» заработал себе репутацию, продвигаясь по юношеским сборным Германии, где выступал стабильно в разных возрастных категориях. Хотя его знакомство с футболом высшего клубного уровня совпало с вылетом «Герты» из Бундеслиги, сам Дардаи себя зарекомендовал с лучшей стороны. Это сильный и уравновешенный левоногий центральный защитник, способный сыграть и в полузащите.

Ноа Мбамба (защитник, 18 лет, «Байер», 3 млн евро)

Бельгиец, которого на родине ценят очень высоко и связывают с большим будущим, оказался в «Байере» в январе за символическую плату. Он одинаково комфортно себя чувствует как в центре обороны, так и перед ней. Мбамба проявил себя в «Брюгге» еще на молодежном уровне, а за первую команду дебютировал в 16 лет. Подвижный и сильный игрок, хорошо владеющий обеими ногами, умеет распоряжаться мячом грамотно, несмотря на возраст.

Лука Нетц (защитник, 20 лет, «Боруссия» М, 6,5 млн евро)

От Нетца можно ждать прорыва в следующем сезоне, а значит, роста цены и внимания к его персоне. Левый защитник молодежной сборной Германии уже в прошлом сезоне за «Боруссию» отдал три голевые передачи. А еще у него отличная статистика по среднему количеству отборов за матч. Он хорошо читает игру, имеет сильную левую ногу и великолепные физические характеристики.

Эрик Мартель (полузащитник, 21 год, «Кёльн», 9 млн евро)

В основном этот очередной игрок молодежной сборной Германии из данного списка играет на позиции опорного полузащитника. Но он вполне способен уверенно действовать и ближе к атаке. Это цепкий хавбек, доминирующий и в верховой борьбе. Мартель стремится играть проще, что обеспечивает высокий уровень надежности и стабильности. В своей команде он уже один из ключевых исполнителей в свой 21 год.

Арне Энгелс (полузащитник, 19 лет, «Аугсбург», 7,5 млн евро)

Еще один талантливый бельгиец, попавший в этот список. Он в январе перешел из «Брюгге» и сразу закрепился в составе «Аугсбурга». В основном благодаря универсализму. Это быстрый исполнительный парень, который способен выступать на любой позиции в полузащите. Он уверен в себе, бьет издали, разыгрывает стандарты, отлично двигается.

Энцо Мийо (полузащитник, 20 лет, «Штутгарт», 7 млн евро)

Мийо провел удачный дебютный сезон в Бундеслиге после перехода из «Монако» прошлым летом. Технически одаренный футболист стал отличным дриблером, который регулярно доставляет мяч в чужую штрафную. Он сыграл решающую роль своими двумя голами в плей-офф за право сыграть в Бундеслиге в следующем сезоне против «Гамбурга».

Юлиен Дюранвилль (нападающий, 17 лет, «Боруссия» Д, 8,5 млн евро)

Быстрый вингер, чьи приемы, уловки и обводки с ускорениями делают игру непредсказуемой для защитников. Он эффективен в очень стесненных условиях, даже при очень жесткой и плотной опеке. При этом Дюранвилль дебютировал в основной команде «Боруссии» в последнем матче Бундеслиги против «Майнца» (2:2). Но за 28 минут он произвел большое впечатление. Не будем удивляться, если приобретенный в январе у «Андерлехта» за 8,5 млн евро парень станет прорывом следующего сезона. К тому же в дортмундской «Боруссии» знают толк в раскрытии потенциала больших талантов.

Якуб Камински (нападающий, 21 год, «Вольфсбург», 12 млн евро)

Поляк не терял времени даром, перейдя в прошлом году за 10 миллионов евро из «Леха» в «Вольфсбург». В конце минувшего сезона он забил три мяча, оставив намек на светлое будущее. Он здорово владеет мячом, грамотно им распоряжается и умеет здорово выбирать позицию в атаке для обострения. Уже будучи полноправным игроком сборной Польши, на ЧМ -2022 Камински провел четыре матча.

Нельсон Вайпер (нападающий, 18 лет, «Майнц», 5 млн евро)

Пожалуй, самый интересный из немецких нападающих своего возраста. Он дебютировал на взрослом клубном уровне в прошлом сезоне после ярких голевых подвигов на молодежной стадии. В свои 18 лет забил дважды в девяти матчах Бундеслиги, показав яркую игру, где сочетаются мощь, скорость и умение реализовывать моменты.