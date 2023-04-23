Молодой игрок ЦСКА: «Приезжаю с тренировок — занимаюсь с репетиторами»

Полузащитник ЦСКА высказался о трудностях совмещения футбольной карьеры с учебой.

Школу еще не закончил. Вот в день перед игрой с «Уралом» у нас была вечерняя тренировка, а до нее утром я в школу ходил. ЕГЭ через месяц сдаю. Так что учеба в самом разгаре (улыбается).

Да тяжеловато совмещать, конечно. У нас обычно тренировки утром. Вечером приезжаю с них — занимаюсь с репетиторами или сам. Поэтому в целом готовлюсь нормально. Любимые предметы? Да все нелюбимые (улыбается). Тяжело в школу ходить — лучше в футбол играть. Но ничего, стараюсь успевать и там и там. Надо сверхусилие над собой делать в обоих случаях.