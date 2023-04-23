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Молодой игрок ЦСКА: «Приезжаю с тренировок — занимаюсь с репетиторами»

вчера, 09:17

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов высказался о трудностях совмещения футбольной карьеры с учебой.

Школу еще не закончил. Вот в день перед игрой с «Уралом» у нас была вечерняя тренировка, а до нее утром я в школу ходил. ЕГЭ через месяц сдаю. Так что учеба в самом разгаре (улыбается).

Да тяжеловато совмещать, конечно. У нас обычно тренировки утром. Вечером приезжаю с них — занимаюсь с репетиторами или сам. Поэтому в целом готовлюсь нормально. Любимые предметы? Да все нелюбимые (улыбается). Тяжело в школу ходить — лучше в футбол играть. Но ничего, стараюсь успевать и там и там. Надо сверхусилие над собой делать в обоих случаях.

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Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 10:32
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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:29
"Кокорин" из него может получиться,а "игнашевич" или "акинфеев"-нет.Сдаст ЕГЭ и забудет все виды человеческой деятельности как страшный сон.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:28
Не многие футболисты отличаются таким усердием в учебе, как на тренировках
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:15
Похвально. Удачи тебе на поле и в учёбе.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:54
Учиться всегда надо, молодец.
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