Пиняев, Захарян и Лангович попали в топ-200 самых перспективных футболистов

CIES Football Observatory (Международный центр спортивных исследований в футболе) опубликовал список из 200 наиболее перспективных молодых игроков.
Защитник «Ростова» Андрей Лангович, а также полузащитники Сергей Пиняев («Локомотив») и Арсен Захарян («Динамо») попали в этот рейтинг. Защитник «Зенита» Роберт Ренан тоже есть в данном списке.
В рейтинг попали футболисты, которые «смогли накопить наибольший официальный игровой опыт за последний год». Список был составлен на основе количества времени, проведенного футболистом в официальных матчах за последние 365 дней, уровня турнира и результатов команды. Помимо этого, рейтинг подсчитан с учетом среднего значения для игроков того же возраста, что «показывает относительную оценку».
В список попали и другие представители РПЛ:
Голкиперы Даниил Худяков («Локомотив») и Владислав Тороп (ЦСКА), защитник Виктор Мелехин («Ростов») и полузащитник Александр Коваленко («Крылья Советов»).