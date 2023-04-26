Пиняев, Захарян и Лангович попали в топ-200 самых перспективных футболистов

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вчера, 20:14

CIES Football Observatory (Международный центр спортивных исследований в футболе) опубликовал список из 200 наиболее перспективных молодых игроков.

Защитник «Ростова» , а также полузащитники («Локомотив») и («Динамо») попали в этот рейтинг. Защитник «Зенита» тоже есть в данном списке.

В рейтинг попали футболисты, которые «смогли накопить наибольший официальный игровой опыт за последний год». Список был составлен на основе количества времени, проведенного футболистом в официальных матчах за последние 365 дней, уровня турнира и результатов команды. Помимо этого, рейтинг подсчитан с учетом среднего значения для игроков того же возраста, что «показывает относительную оценку».

В список попали и другие представители РПЛ :