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Пиняев, Захарян и Лангович попали в топ-200 самых перспективных футболистов

вчера, 20:14

CIES Football Observatory (Международный центр спортивных исследований в футболе) опубликовал список из 200 наиболее перспективных молодых игроков.

Защитник «Ростова» Андрей Лангович, а также полузащитники Сергей Пиняев («Локомотив») и Арсен Захарян («Динамо») попали в этот рейтинг. Защитник «Зенита» Роберт Ренан тоже есть в данном списке.

В рейтинг попали футболисты, которые «смогли накопить наибольший официальный игровой опыт за последний год». Список был составлен на основе количества времени, проведенного футболистом в официальных матчах за последние 365 дней, уровня турнира и результатов команды. Помимо этого, рейтинг подсчитан с учетом среднего значения для игроков того же возраста, что «показывает относительную оценку».

В список попали и другие представители РПЛ:

Голкиперы Даниил Худяков («Локомотив») и Владислав Тороп (ЦСКА), защитник Виктор Мелехин («Ростов») и полузащитник Александр Коваленко («Крылья Советов»).

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 08:06
Пиняева и Захаряна клубы покупали. Лангович воспитанник Ростова
У Ростова нет денег на трансферы и в клубе рассчитывают на молодых Российских игроков
Сп62
Сп62 ответ Giovanny (раскрыть)
сегодня в 07:46
Кокорин и сейчас звезда. В СМИ только всё о нём.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Giovanny (раскрыть)
вчера в 22:37
ОН бы до сих пор им числился(в другой возрастной категории),но споткнулся о стул.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:36
И чё? А ничё! Это как включение в шорт-лист на пост главного тренера ФК" Спартак" меня,под номером 100.Это же не безальтернативные выборы глав футбольных организаций!
Giovanny
Giovanny
вчера в 22:17
Кокорин тоже был лет десять перспективным.
dok66
dok66
вчера в 22:05
Играют в основе , играют регулярно , вот и в перспективных . Но подвигов то пока нет . В любом случае удачи им .
pomor45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:21
В перспективе.
pomor45
pomor45
вчера в 21:19
Динамо отлаживает поточное производство перспективных игроков в категории вечно подающих надежды.
Дед-Рони
Дед-Рони
вчера в 21:16
Будут щас до 30 вечно перспективными
valt134
valt134
вчера в 21:11
Захарян «сдулся». Ни о каком Челси и речи быть не может. Второй Кокорин. Вычеркнуть из списка!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:02, ред.
Топ-200 самых перспективных футболистов звучит многообещающе. Только вот, если Пиняев и Лангович второй год играют в командах Премьер-лиги, то Захарян уже третий сезон ходит в "перспективных" и перспективы его в этом году присесть на скамейку с каждым туром становятся всё сильнее. Слишком много и часто говорят о нём в наших СМИ и похоже на то, что парень поплыл. В Динамо уже был такой вечно перспективный, не хотелось бы чтобы Арсен повторил его участь и, остановившись в развитии на этом этапе своей карьеры, так и остался только перспективным. Удачи ему и без травм!
Elliada
Elliada
вчера в 20:52
Топ 200? А что не топ 1000? Или эти занимают 198, 199, 200 места соответственно?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:37
Сколько уже таких перспективных мы видели, и где они все!
Гость
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