У «Барселоны» появился 15-летний «новый Месси». Это прозвище – чёрная метка

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вчера, 16:28

Хави доверился юному футболисту.

Форвард дебютировал в 15 лет

Ламин Ямаль – два имени форварда, а фамилия Назрауи Эбана. Отец из Марокко, мама из Экваториальной Гвинеи. Родился и вырос в Каталонии. Сборные Испании и Марокко ведут спор за форварда. Но это ребенок, подросток. Например, ушел в загул с парнями из «Реала» и «Атлетико» в юношеской сборной Испании, за что был наказан. А теперь Ламин стал первым в истории «Барселоны» в новом веке попал в первую команду в 15 лет.

В день дебюта выскочил на чужие ворота после ошибки защитника «Бетиса», но попал в голкипера. В 15 лет и 290 дней Ямаль стал самым юным дебютантом каталонского клуба в Ла Лиге. В истории «Барселоны» лишь раз выходил на поле более юный игрок, хотя не в официальном матче. Речь о Паулино Алькантаре, который стартовал в 15 лет, 4 месяца и 18 дней. Но случилось это 111 лет назад, в начале ХХ века.

Паулино стал легендой «Барселоны», забил более трех сотен мячей в матчах разного статуса и важности. У Алькантары интересная судьба, ведь родился на Филиппинах. Папа – испанец, а мама была оттуда родом. Гампер его заприметил, юный игрок быстро стартовал. Потом возвращался домой, где учился и проводил медицинские исследования. Затем Алькантара вернулся. Пять раз выигрывал Кубок Короля, был чемпионом Каталонии.

После него юных форвардов «Барселоны» называли «новыми Паулино», так работает человеческий мозг. Многое познается в сравнении. Алькантара стал первым из знаменитых юниоров великого клуба. Если брать официальные матчи, то Месси на двенадцатом месте, а раньше дебютировали Ямаль, Боян, Гави и Фати. В этом списке есть «новые Месси». Дебют Ламина напоминает о привычке обзывать игроков наследниками Лионеля.

Азмун и Салах были «новыми Месси»

«Новый Марадона» это узнаваемый типаж. Невысокие «десятки», часто из Аргентины, нередко со сложным характером. А «новые Месси» часто не похожи на настоящего Лионеля. Но что объединяет почти всех игроков, окрещенным подобным образом? Их карьера не сложилась. Месси из «Спартака» — форвард Давыдов, в 28 лет числится в составе «Химок», а до этого выступал за «Знамя Труда».

Кркич завершил карьеру в начале этого года. Талантливый хавбек не реализовал потенциал, в 32 года ушел на пенсию. Играл в Японии за «Виссел Кобе» вместе с Иньестой, но теперь ищет новую карьеру. Боян башковитый парень. Он получил степень магистра спортивного менеджмента. Но страдал от панических атак, менял клубы, не приживался надолго. Не заиграл в «Роме» и «Аяксе». В Канаде жил недолго.

«Новые Месси» очень разные. Дибала, Кркич, Халилович, Голд, Кубо, Эдегор, Неймар, Итурбе и другие объединяются разве что невысоким ростом. Впрочем, «новые Роналду» тоже пестрые. В списке Фелиш, Депай и Нани. Этот «новый Роналду» на год моложе, чем Криштиану. Также прозвище давали Гедешу, Заха, Мбаппе, Бруме, Бэйлу, Рэшфорду и Янузаю. В наследники больших звезд записывали всех подряд.

Азмун и Салах тоже «новые Лионели». С египтянином еще можно понять, вингер. Но как Сердар стал «иранским Месси»? Форвард, причем по сумме сильных сторон, вроде игры головой, он скорее как Роналду в зрелом возрасте. А вот благодаря нестабильности Азмун в этом списке, как родной. «Шотландский Месси» Райан Голд в 27 лет играет в Канаде. «Хорватский Месси» Халилович в 26 лет оказался в «Риеке»…

Очень сложно выйти из тени легенды

Фраза о выходе из тени стала крылатой в футболе из-за Неймара, который ушел из «Барселоны» в ПСЖ , чтобы превзойти Месси. Теперь снова играют вместе. Но Лионель – чемпион мира, а Неймар не стал зрелым. Важно не перехваливать талантливых подростков. Потому что им вредят как сравнения, так и лишние комплименты, не подтвержденные игрой. Люди любят создавать себе кумиров.

Представьте, какой теперь у Ламины статус среди друзей и одноклассников. В 15 лет дебютант самой «Барселоны», без пяти минут чемпионов Испании. А внутри академии «нового Месси» чаще сравнивают с Ривалдо. И с де ла Пеньей по мягкой работе с мячом. Иван — Месси до Месси, который не сумел реализовать невероятный талант. Ямаль в академии «Барселоны» играет, где ему хочется.

Но юниора ждет сложный путь на вершину футбола. Есть пример яркого Фати, который тоже «новый Месси», но травмы отодвигают стабильный взрослый сезон в карьере еще одного наследника людей, нашедших лучшую жизнь в Европе. «Новыми Месси» обзывали Стерлинга, Асенсио, Инсинье, Сака и даже Гётце. Вот только копия почти всегда хуже оригинала. Сравнения полезны лишь для познания.

Юный форвард попал к хитрому агенту

Алексию Путельяс – двукратную обладательницу «Золотого мяча», называли «новой Месси». Смешно, что иногда такое прозвище у людей, которые старше, чем Лионель, вроде Афеллая. Анализ источников определений показывает, что популяризировали манеру обзывать в честь легенды футбола СМИ из США и Великобритании. Искали «нового Месси» в регби, хоккее и даже в лыжном спорте.

Важно не переборщить, за каждым ярлыком человеческая судьба. Например, 15-летний ребенок Ямаль в руках агента Жорже Мендеша. Как только стукнет шестнадцать, родители школьника станут миллионерами. Главное, чтобы от роскоши не сорвало крышу. Деньги явно вредили родителям Мбаппе принимать адекватные решения, выгодные их сыну, в отличие от отца зверюги Холанда.