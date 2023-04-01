Англичанин за 120 миллионов, смелый дриблёр и хорватская стена. Главные таланты Бундеслиги

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вчера, 10:17

На них делают ставку в будущем.

Продолжим рассуждать о самых перспективных молодых футболистах в возрасте 21 года и младше по версии спортивных директоров, скаутов. В предыдущей части мы говорили о будущих звездах из Английской Премьер-Лиги. Список основывался на мнении Тора-Кристиана Карлсена, который работал скаутом и спортивным директором в «Монако», имеет неплохие связи в кругах себе подобных. Теперь настало время поговорить об аналогичном рейтинге футболистов из Бундеслиги. Там тоже есть на кого взглянуть.

1. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 19 лет, оценка стоимости – 120 млн евро)

Это мы разделили рейтинг по лигам. Если же объединить все лиги в единый список, то Беллингем возглавит его. Насколько он авторитетен, можно судить по прошлому году. В начале 2022 года лидером был Эрлинг Холанд. И посмотрите, как норвежец выстрелил. А про Беллингема уже и не скажешь, что он перспективный талант. Это состоявшаяся звезда, за которой охотятся. Слухи говорят, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или «Реал» готовы будут уже летом заплатить более 150 миллионов евро за него.

Полузащитник сборной Англии имеет исключительный набор физических, технических и ментальных атрибутов, которые делают его идеальным хавбеком. У него уникальное по зрелости видение ситуации на поле, чтение обстановки.

Невозможно сказать по игре Джуда, что ему 19 лет. Он взламывает линию обороны, находит оригинальные продолжения атак или сам оказывается их завершителем. При этом Беллингем остается весьма полезным в оборонительной работе, что выгодно отличает его от тех, кто обычно возглавляет такие списки.

Если же говорить о том, в чем Беллингему стоит искать улучшение, так это точность ударов. Он часто бьет, и это характеризует его уверенность, но процент попаданий составляет только 39.

2. Джамал Мусиала («Бавария», 20 лет, оценка стоимости – 110 млн евро)

Несмотря на спорное выступление в Бундеслиге по меркам «Баварии», Мусиала превосходит все ожидания для самого молодого игрока первой команды мюнхенцев. Джамал очень универсален и использовался на разных позициях, принося всегда массу пользы. У него хорошая техника, позволяющая возглавлять атаки, при этом он неплохо отрабатывает в обороне при потере мяча. Тут уникальное сочетание мастерства прессинга и дриблинга.

Кроме того, Мусиала регулярно забивает, источая спокойствие и размеренность в действиях даже при высокой скорости игры. В современном универсальном футболе Мусиала почти не имеет недостатков. Ему стоит только наращивать опыт и хладнокровие, а также физическую выносливость, чтобы выдерживать в высоком темпе все 90 минут игры.

3. Флориан Вирц («Байер», 19 лет, оценка стоимости – 85 млн евро)

После травмы, которая выбила его на девять месяцев, Вирц смог вернуться на прежний уровень. Хотя подобные потрясения в столь юном возрасте могут серьезно отбросить в прогрессе. Пожалуй, Вирц является сейчас наиболее перспективным немецким игроком своего поколения. Это полноценный атакующий полузащитник, умеющий в этом амплуа практически все.

Он одинаково хорош в центральной оси и на флангах, умеет не только обводить и бить, но и качественно подыгрывать в пас. Это технически одаренный плеймейкер. Но ему важно попытаться избегать травм в будущем. Чтобы подтвердить, что с ним все в порядке, Вирц должен продолжать прогрессировать и выйти на следующий уровень.

4. Йошко Гвардиол («Лейпциг», 21 год, оценка стоимости – 75 млн евро)

Его выступление на чемпионате мира в сборной Хорватии вряд ли можно было назвать плохим, пока он не встретился с Аргентиной. Но и в чемпионате, и в еврокубках Гвардиол раз за разом доказывал свою зрелость и состоятельность. Поэтому хорватом интересуются топовые клубы. У него хорошая скорость, баланс, владение средним и длинным пасом. Кажется, что ему гораздо больше, чем 21 год. Но нужно больше внимания уделять работе один в один и противостоянию с соперниками при подачах.

5. Пьеро Инкапье («Байер», 21 год, оценка стоимости – 25 млн евро)

Тут уже сложнее. Кажется, с первой четверкой можно было определиться без особых сомнений, а вот дальше в Бундеслиге есть плотный ряд перспективных игроков. Эквадорец Инкапье – среди них. Он хорошо закрепился в «Байере», но в сборной на том же чемпионате мира игра Пьеро вызывала вопросы. Он был хорош против Нидерландов, однако с Сенегалом уже испытал проблемы.

Это уверенный и техничный защитник, который хорошо подходит команде, стремящейся контролировать мяч и высоко обороняться. При такой игре Инкапье уверенно себя чувствует на перехватах, поддерживает полузащиту, нагнетая там плотность и участвуя в атаках. Но стоит уменьшить уровень агрессии, поскольку это чревато карточками.

6. Райан Гравенберх («Бавария», 20 лет, оценка стоимости – 30 млн евро)

Когда-то Гравенберха считали одним из лучших молодых талантов в Европе. Но после переезда из «Аякса» в «Баварию» за 18 миллионов евро прошлым летом выступления Райана немного разочаровывают. Он получал мало игрового времени. Когда голландец выходил со скамейки, как правило, оказывал мало влияния на игру. Гравенберх уже не скрывает своего недовольства положением. Но при новом тренере что-то может поменяться.

Гравенберх показывает себя умным и техничным полузащитником, который может и подержать мяч, и обострить. Он способен определять темп игры и ее структуру. Райану сейчас нужнее всего удачно воспользоваться шансом, который ему точно предоставится. Одного-двух рывков достаточно, чтобы Гравенберх оказался в фаворе и стал блистать. Потенциал для этого есть.

7. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, 18 лет, оценка стоимости – 30 млн евро)

Странно говорить, что у 18-летнего парня карьера развивается не так быстро, как поначалу. Но это так. На уровне молодежки Мукоко выдавал шикарную результативность, а в 16 лет он ворвался ярко в первую команду. Но потом прорыв замедлился. Тем не менее, у Мукоко много авансов, и от него все еще ждут большого прогресса. Он быстрый, с поставленным ударом, напористый и настырный. Но можно улучшить работу с мячом, его контроль. Порой импульсивность приводит к потерям мяча.

8. Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд, 21 год, оценка стоимости – 35 млн евро)

Ему потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться в Бундеслиге после переезда из «Зальцбурга» прошлым летом за 35 миллионов евро. Но Адейеми постепенно показывает свой потенциал и рост. У него хороший темп, дриблинг, навыки игры один в один. Этот нападающий имеет нужные инстинкты, обеспеченные скоростью и техническим оснащением. Но иногда его скорость вредит контролю мяча. И над этим нужно поработать. Порой следует сыграть тоньше и сделать пас.

9. Куадио Коне («Боруссия» Менхенгладбах, 21 год, оценка стоимости – 25 млн евро)

Полузащитник молодежной сборной Франции перебрался в «Боруссию» из «Тулузы» за 9 миллионов евро в 2021 году из Лиги 2. И сразу стал игроком основного состава, причем в дебютном сезоне выступил так ярко, что привлек внимание «Челси», «Ливерпуля» и других топ-клубов.

Коне обеспечивает хороший баланс в центре поля. Он дисциплинирован, мощен, быстр, способен закрывать большую площадь и выполнять большой объем работ. Причем хорош и в прессинге без мяча, и в прорывах с мячом. Пожалуй, ему стоит прибавить в тонкости. Передачи порой у него слишком осторожны, а отбор, напротив, агрессивен. Стоит проявлять больше зрелости.

10. Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд, 20 лет, оценка стоимости – 35 млн евро)

Три года назад американец ярко дебютировал в Бундеслиге. И тогда многие считали, что к нынешнему моменту он будет гораздо дальше, чем сейчас. Но травмы сыграли свою роль, а также некоторые скандалы. При этом Рейна достаточно известен и ярок, чтобы удивляться, что ему всего лишь 20 лет. Так что вывести карьеру на восходящую траекторию совсем не поздно. Он может создавать прекрасные моменты для партнеров, обострять и создавать голевые шансы. Впрочем, стоит прибавить в стабильности и перестать отвлекаться на посторонние факторы, которых многовато для 20-летнего парня.