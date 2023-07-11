«Патронато» – «Ботафого» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Южноамериканского кубка «Патронато» – «Ботафого», который состоится 13 июля 2023 года

«Патронато»

«Патронато» очутился в данном турнире, заняв третье место в группе кубка Либертадорес. Коллектив представляет Примеру Насьональ Аргентины и их ждет очень сложная встреча с бразильским «Ботафого», который выглядит большим фаворитом в этом противостоянии. Хозяевам очень важно хорошо провести домашний поединок и попытаться завладеть хотя бы минимальным преимуществом перед ответной встречей.

8 июля «Патронато» проиграл на выезде «Альварадо» (0:2), а второго числа на своем поле одолел «Фландрию» (3:1).

«Ботафого»

«Ботафого» практически не проигрывает в последних матчах и является одним из претендентов на победу в кубке Южной Америки. В чемпионате Бразилии команда уверенно лидирует с набранными 36 баллами и опережает ближайшего соперника на 10 пунктов, поэтому может полностью сосредоточиться на сопернике из Аргентины в международном турнире. Матч обещает быть интересным и напряженным.

10 июля «Ботафого» обыграл на выезде «Гремио» (2:0), а второго числа уже на своем поле с тем же счетом одолел «Васко да Гама» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Патронато» – 4.2

Ничья – 3.45

Победит «Ботафого» – 1.92

Статистика

«Ботафого» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Патронато» уступил в пяти из десяти поединках за последнее время

Четыре из пяти домашних матчей «Патронато» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ботафого», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Лидер чемпионата Бразилии показывает отличные результаты и не будет иметь проблем даже в выездном поединке с «Патронато».