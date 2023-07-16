«Лиллестрём» – «Саннефьорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Лиллестрём» – «Саннефьорд», который состоится 16 июля 2023 года

«Лиллестрём»

На текущий момент «жёлто-чёрные» в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают восьмое место. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. 11 июня в рамках матча 10-го тура чемпионата «канарейки» раскатали в гостях ничью с «Бранном» (2:2). Дома с минимальным счётом «Лиллестрём» уступил в позапрошлом туре Элитсерии команде «Тромсё».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «жёлто-чёрные» на выезде взяли верх над «Русенборгом»/

«Саннефьорд»

«Ребята» на сегодняшний день в турнирной таблице Элитсерии находятся на четырнадцатой строчке. Вспомним недавние футбольные поединки «Саннефьорда», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «канарейками». 11 июня с разницей в один мяч на выезде «ребята» уступили «Хёугесунну» (2:3). В позапрошлом туре разгромным поражением для «красно-синих» завершилась выездная игра с «Сарпсборгом 08».

9 июля «нулёвку» раскатали «ребята» на своём поле со «Стабеком»

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лиллестрём» – 1.32

Ничья – 5.60

Победит «Саннефьорд» – 8.60

Победит «Лиллестрём» с форой -1.5 – 1.85

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.20

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.65

Статистика

Три крайние очные встречи завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Две победы одержали «канарейки» в пяти последних матчах

Из пяти крайних встреч «ребята» только в одной игре взяли верх.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.85 на победу «Лиллестрёма» с форой -1.5 гола. В четырёх крайних очных встречах «жёлто-чёрные» выигрывали у «ребят». В предстоящей игре с разницей в пару мячей «канарейки» одержат победу над гостями.