«Стабек» – «Викинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Стабек» – «Викинг», который состоится 16 июля 2023 года

«Стабек»

На текущий момент «Стабек» занимает девятое место в турнирной таблице Элитсерии. Рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «синих» за последнее время. 25 июня в рамках матча 11-го тура чемпионата Норвегии, открыв счёт первым, «Стабек» уступил команде «Тромсё». Дома с минимальным счётом в матче позапрошлого тура «синие» потерпели поражение от «Стрёмсгодсета».

На прошлых выходных «нулёвку» раскатал «Стабек» с «Саннефьордом».

«Викинг»

После тринадцати матчей текущего сезона «викинги» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей команды, чтобы оценить шансы «тёмно-синих» на успех в предстоящей встрече со «Стабеком». 28 июня в рамках матча 1/8 Кубка Норвегии после серии пенальти «Викинг» проиграл «Рауфоссу». В позапрошлом туре чемпионата Норвегии с разницей в один мяч «тёмно-синие» взяли верх над «Волеренгой».

8 июля со счётом 2:0 «викинги» обыграли дома команду «Хёугесунн».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Стабек» – 2.70

Ничья – 3.60

Победит «Викинг» – 2.49

Победит «Викинг» с форой -1.5 – 4.35

Обе забьют — нет – 2.46

Обе забьют — да – 1.53

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

Из пяти крайних очных встреч исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились четыре матча

Три поражения потерпели «синие» в пяти последних встречах

За тот же период «викинги» уступили в одном футбольном поединке.

Прогноз

Очные встречи данных команд на футбольном поле чаще всего отличаются высокой результативностью и обилием забитых голов. Компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за игру предлагает коэффициент 1.62.