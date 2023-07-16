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«Стабек» – «Викинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:00
«Стабек» – «Викинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Стабек» – «Викинг», который состоится 16 июля 2023 года

«Стабек»

На текущий момент «Стабек» занимает девятое место в турнирной таблице Элитсерии. Рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «синих» за последнее время. 25 июня в рамках матча 11-го тура чемпионата Норвегии, открыв счёт первым, «Стабек» уступил команде «Тромсё». Дома с минимальным счётом в матче позапрошлого тура «синие» потерпели поражение от «Стрёмсгодсета».

На прошлых выходных «нулёвку» раскатал «Стабек» с «Саннефьордом».

«Викинг»

После тринадцати матчей текущего сезона «викинги» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей команды, чтобы оценить шансы «тёмно-синих» на успех в предстоящей встрече со «Стабеком». 28 июня в рамках матча 1/8 Кубка Норвегии после серии пенальти «Викинг» проиграл «Рауфоссу». В позапрошлом туре чемпионата Норвегии с разницей в один мяч «тёмно-синие» взяли верх над «Волеренгой».

8 июля со счётом 2:0 «викинги» обыграли дома команду «Хёугесунн».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Стабек» – 2.70
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Викинг» – 2.49
  • Победит «Викинг» с форой -1.5 – 4.35
  • Обе забьют — нет – 2.46
  • Обе забьют — да – 1.53
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

  • Из пяти крайних очных встреч исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились четыре матча
  • Три поражения потерпели «синие» в пяти последних встречах
  • За тот же период «викинги» уступили в одном футбольном поединке.

Прогноз

Очные встречи данных команд на футбольном поле чаще всего отличаются высокой результативностью и обилием забитых голов. Компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за игру предлагает коэффициент 1.62.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк викинг
Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 13:45
Стабек только в этом сезоне получил обратное повышение в классе. А вот в позапрошлом году "синие" фактически ничего не поимели в личных дуэлях с Викингом под вывеской Элитсериен, которые завершились с итогами 1:3 в Беруме и 3:3. Таким образом абсолютно смело ставлю тут на не поражение гораздо более мощных "варягов", вкупе с забитыми мячами, за хороший коэффициент.
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