«Ахмат» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1689613710

сегодня, 20:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Ахмат» – «Крылья Советов», который состоится 22 июля 2023 года

«Ахмат»

Клуб из Грозного провел очень сильный прошлый сезон и по его итогам занял пятое место в РПЛ . Команда мотивирована и дальше бороться за топ-5, а поэтому «Крыльям Советов» придется очень непросто в первом туре. Кроме того, «Ахмат» набирает очень много очков на своем стадионе и постарается набрать максимум очков и стартовать в новом футбольном году с победного результата.

1 июля «Ахмат» на своем поле обыграл «Зенит-2» (4:2), а 25 числа поделил очки с «Динамо» Махачкала (1:1).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» смогли в последнем туре избежать стыковых матчей плей-офф за право остаться в РПЛ , но вывод был сделан и в нынешнем футбольном году команда постарается играть более стабильно. Первый тур коллективу предстоит провести в Грозном и любые набранные очки на выезде станут хорошим результатом, ведь увезти оттуда очки иногда становится проблемой даже для чемпиона России.

16 июля «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом» (1:1), а 12 числа уступили на выезде «Рубину» (1:2). Оба поединка были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 2.02

Ничья – 3.85

Победит «Крылья Советов» – 3.35

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

«Крылья Советов» проиграли семь из десяти последних выездных поединков

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ахмат» выиграл три из пяти последних поединков с «Крыльями Советов»

Прогноз

Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. С большой вероятностью, хозяева будут иметь большое преимущество и смогут добиться победы. Прогнозируем победу клуба из Грозного.