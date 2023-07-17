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«Ахмат» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 20:08
«Ахмат» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Ахмат» – «Крылья Советов», который состоится 22 июля 2023 года

«Ахмат»

Клуб из Грозного провел очень сильный прошлый сезон и по его итогам занял пятое место в РПЛ. Команда мотивирована и дальше бороться за топ-5, а поэтому «Крыльям Советов» придется очень непросто в первом туре. Кроме того, «Ахмат» набирает очень много очков на своем стадионе и постарается набрать максимум очков и стартовать в новом футбольном году с победного результата.

1 июля «Ахмат» на своем поле обыграл «Зенит-2» (4:2), а 25 числа поделил очки с «Динамо» Махачкала (1:1).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» смогли в последнем туре избежать стыковых матчей плей-офф за право остаться в РПЛ, но вывод был сделан и в нынешнем футбольном году команда постарается играть более стабильно. Первый тур коллективу предстоит провести в Грозном и любые набранные очки на выезде станут хорошим результатом, ведь увезти оттуда очки иногда становится проблемой даже для чемпиона России.

16 июля «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом» (1:1), а 12 числа уступили на выезде «Рубину» (1:2). Оба поединка были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ахмат» – 2.02
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Крылья Советов» – 3.35

Статистика

  • Семь из десяти последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
  • «Крылья Советов» проиграли семь из десяти последних выездных поединков
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ахмат» выиграл три из пяти последних поединков с «Крыльями Советов»

Прогноз

Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. С большой вероятностью, хозяева будут иметь большое преимущество и смогут добиться победы. Прогнозируем победу клуба из Грозного.

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