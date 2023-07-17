«Ахмат» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Ахмат» – «Крылья Советов», который состоится 22 июля 2023 года
«Ахмат»
Клуб из Грозного провел очень сильный прошлый сезон и по его итогам занял пятое место в РПЛ. Команда мотивирована и дальше бороться за топ-5, а поэтому «Крыльям Советов» придется очень непросто в первом туре. Кроме того, «Ахмат» набирает очень много очков на своем стадионе и постарается набрать максимум очков и стартовать в новом футбольном году с победного результата.
1 июля «Ахмат» на своем поле обыграл «Зенит-2» (4:2), а 25 числа поделил очки с «Динамо» Махачкала (1:1).
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» смогли в последнем туре избежать стыковых матчей плей-офф за право остаться в РПЛ, но вывод был сделан и в нынешнем футбольном году команда постарается играть более стабильно. Первый тур коллективу предстоит провести в Грозном и любые набранные очки на выезде станут хорошим результатом, ведь увезти оттуда очки иногда становится проблемой даже для чемпиона России.
16 июля «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом» (1:1), а 12 числа уступили на выезде «Рубину» (1:2). Оба поединка были товарищескими.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ахмат» – 2.02
- Ничья – 3.85
- Победит «Крылья Советов» – 3.35
Статистика
- Семь из десяти последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
- «Крылья Советов» проиграли семь из десяти последних выездных поединков
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ахмат» выиграл три из пяти последних поединков с «Крыльями Советов»
Прогноз
Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. С большой вероятностью, хозяева будут иметь большое преимущество и смогут добиться победы. Прогнозируем победу клуба из Грозного.