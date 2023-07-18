«Сочи» – «Балтика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Сочи» – «Балтика», который состоится 23 июля 2023 года

«Сочи»

«Сочи» провел слабый прошлый сезон и немного подпортил о себе мнение, которого добился серебряными медалями в сезоне 21/22. Тем не менее, коллектив не планирует идти внизу турнирной таблицы, а постарается добиваться более высоких мест. В домашней встрече с новичком РПЛ «Балтикой», хозяевам очень важно исключить недооценку соперника и достичь стартовой победы.

15 июля «Сочи» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2), а 10 числа разгромил «Енисей» (5:2). Оба матча были товарищескими.

«Балтика»

«Балтика» заслуженно вышла в РПЛ и теперь постарается на самом высоком уровне конкурировать с лучшими клубами страны. Еще одним интересным моментом является главный тренер новичка – Сергей Игнашевич, которого эксперты оценивают как тренера достаточно перспективно. В выездном матче с «Сочи» гости постараются не проиграть и набрать свои первые баллы уже в стартовом туре.

15 июля «Балтика» разгромила «Ислочь» (5:0), а шестого числа переиграла «Локомотив» (1:0). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сочи» – 1.8

Ничья – 3.95

Победит «Балтика» – 4.15

Статистика

«Сочи выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей „Балтики“ завершились исходом „обе забьют — нет“

„Сочи“ выиграл три из пяти последних матчей с „Балтикой“

Прогноз

Поставить на вариант „обе забьют“, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Матч будет сложным для обеих команд, но предполагаем, что минимум по одному разу они смогут отличиться в воротах соперника.