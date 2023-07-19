Футбольные тяжеловесы. Роналдо, Марадона и Азар давили не только авторитетом

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сегодня, 19:41

Взвешиванию Марио Фернандеса посвящается.

Исследования показывают, что критически важно строго следить за весом лишь у юных футболистов. А позже сама по себе масса тела мало о чем говорит. Спринтер Усейн Болт весит 94 килограмма, но бил мировые рекорды по скорости бега. Важен процент жира, но взрослый футболист может играть на самом высоком уровне с заметными боками.

Впрочем, не только Фернандесу приходилось входить в сезон в тренажерном зале и на строгой диете. «Зенит» записал смешной ролик о взвешивании Марио, но доказал правоту слухов. В ЦСКА игрок весил 80 килограммов, а в Санкт-Петербург приехал намного тяжелее. Найдем Фернандесу коллег по любви к профициту калорий.

Вратарь

Хосе Луис Чилаверт (Парагвай)

Вратарям проще, среди них чаще встречались тяжеловесы, за их рационом так жестко не следят. Мама бывшего голкипера сборной США Тони Меолы подтверждала, что он с детства был крупным мальчиком. Легендарный валлийский голкипер Невилл Саутолл носил прозвище «Большой Нев». Но Хосе Луис – легенда сборной Парагвая, от них не отставал. Зато как он исполнял штрафные!

Защитники

Сол Кэмпбелл (Англия)

Нужно очень сильно поправиться, чтобы народ заметил при росте Сола проблему. Например, вес Магуайра скачет между 90 и 100 килограммами, а по нему сложно сказать, когда перебрал с калориями. А вот Кэмпбелл – легендарный защитник сборной Англии, знаменитый переходом из «Тоттенхэма» в «Арсенал», не всегда мог спрятать, что набрал лишний вес. В конце карьеры были проблемы.

Нилл Раддок (Англия)

Бывший игрок «Ливерпуля» и «Вест Хэма» не сыграл за сборную Англии 73 матча, как Кэмпбелл, но в АПЛ тоже был заметной персоной. Раддок по прозвищу «Бритва» срезал форвардов, отсюда прозвище, с ним было больно встречаться. Нападающие не раз ощущали на себе удары его более чем стокилограммового тела. Сейчас Нил весит 146 килограммов. Один из футболистов, которые не сумели сохранить форму после завершения карьеры.

Люк Шоу (Англия)

Вице-чемпиона Европы добивали травмы. Когда не мог заниматься в зале, то мгновенно набирал жировую прослойку. В межсезонье Шоу тоже легко толстел за несколько недель. В МЮ боялись игроков, склонных к набору лишнего веса. Мхитарян легко набирал килограммы на армянской кухне. А Де Лигта в Манчестере забраковали, когда увидели его отца. Очень переживали, что у голландца медленный метаболизм.

Полузащитники

Фрэнк Лэмпард (Англия)

«Жирный Фрэнк». Так Лэмпарда звали многие фанаты. Однажды на него наорала из-за веса тучная женщина в футболке «Вест Хэма». Именно тогда молодой хавбек «молотобойцев» задумался о своем рационе. У Лэмпарда не было репутации «толстяка» на пике его удачной карьеры, но это результат работы с тренерами и диетологами «Челси» и сборной Англии.

Уэсли Снейдер (Нидерланды)

Гюндоган легко набирает вес, но Снейдер еще легче. Илкай держит себя в форме, а невысокий хавбек Уэсли время от времени перебирал с пищей. Легендарный хавбек «Интера» и сборной Нидерландов едва не урвал «Золотой мяч», но даже без этой награды в представлениях не нуждается. Снейдер был крут, но после завершения карьеры мгновенно набрал солидный вес.

Пол Гаскойн (Англия)

Здесь влиял образ жизни. Пол Гаскойн пил, поэтому питался плохо. Алкоголь, кстати, тоже калорийный. Газза часто играл с лишним весом, но в его времена контроль за этим был не таким строгим. Лишь ближе к завершению карьеры начали обращать внимание на стиль жизни Гаскойна. Но было поздно, Пол едва не умер из-за алкоголизма. Это большая проблема многих английских талантов.

Диего Марадона (Аргентина)

Марадоне делали операцию на желудке, чтобы было проще похудеть. Диего себя не жалел. К сожалению, здоровье было подорвано наркотиками, алкоголем и образом жизни. И, в том числе, любовью к перееданию. Диего прожил всего шестьдесят лет. Среди столетних юбиляров редко встречаются люди с лишним весом. Но Марадона рано ушел из жизни по сумме разных причин, нагружавших его буйное сердце.

Нападающие

Роналдо (Бразилия)

Адриано и Роналдиньо соединяли нездоровый образ жизни с футболом, поэтому у них был лишний вес. Роналдо тоже кутил в молодости, но потом остепенился, а проблемы остались. Нездоровая эндокринная система бразильца замедляла ему обмен веществ. Форвард даже ограничивал себя в пище, но оставался с заметным лишним весом. Хотя травмы тоже повлияли. Малоподвижный стиль жизни ведет к набору веса.

Ромелу Лукаку (Бельгия)

Аргентинец Игуаин тоже играл с лишним весом на очень высоком уровне. Англичанин Руни любит поесть, однажды привез из отпуска 3 лишних килограмма. Но Уэйн близко не стоял рядом с Лукаку. Гари Невилл был шокирован, когда узнал, что на тот момент форвард МЮ весит в начале сборов больше 100 килограммов. Ромелу подтверждал проблему. С годами ему намного сложнее быстро сгонять вес, как в молодости под присмотром врачей.

Эден Азар (Бельгия)