«Дефенса и Хустисия» – «Сармьенто» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Дефенса и Хустисия» – «Сармьенто», который состоится 24 июля 2023 года

«Дефенса и Хустисия»

Коллектив уверенно занимает пятое место и рассчитывает по итогам сезона остаться в зоне плей-офф. В активе клуба 41 набранный балл, и он всего на один пункт отстает от ближайшего соперника. В случае победы над середняком Суперлиги Аргентины на своем поле, клуб как минимум сохранит свою позицию, а то и выйдет на четвертое место, если «Ланус» потеряет очки в своем поединке.

20 июля «Дефенса и Хустисия» обыграла на своем поле «Эспаньол» (1:0), а 15 числа поделил очки с «Годой Крус» (2:2).

«Сармьенто»

«Сармьенто» не хватает звезд с неба и вряд ли будет серьезно претендовать на зону плей-офф. Коллектив располагается на 17 месте с 29 баллами и не может выиграть несколько поединков подряд. В выездной встрече с «Дефенса и Хустисия», гостям наверняка придется больше обороняться, но и попытаться реализовать немногочисленные шансы у ворот соперника. Матч будет интересным и не оставит равнодушным болельщиков.

15 июля «Сармьенто» сыграл вничью на своем поле с «Велес Сарсфилд» (1:0), а девятого числа на выезде проиграл «Платенсе» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дефенса и Хустисия» – 1.78

Ничья – 3.6

Победит «Сармьенто» – 4.7

Статистика

«Сармьенто» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Дефенса и Хустисия» не проигрывает уже шесть матчей подряд

«Сармьенто» одержал четыре победы в пяти последних поединках над «Дефенса и Хустисия»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Команды достаточно часто обмениваются забитыми мячами и в этот раз существует большая вероятность подобного исхода.