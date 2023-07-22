ПСЖ выставит Мбаппе на трансфер 1 августа

ПСЖ не продаст нападающего Килиана Мбаппе в этом месяце.
По данным источника, до 31 июля парижский клуб не будет вести переговоры о продаже форварда с другими командами.
До конца месяца у Мбаппе есть право активировать опцию продления контракта с ПСЖ ещё на год. Если он не сделает это, с 1 августа парижане официально выставят Килиана на трансфер.
Кто помнит переход Килиана из Монако в ПСЖ!? Тогда, Килиан попросил прописать сумму отступных в контракте, равную той сумме, за которую его купили, что бы парижане могли отбить потраченные на него деньги. И все было бы именно так, если бы шейхи не стали всеми способами удерживать его в команде и препятствовать перезоду в Мадридский Реал!!! Теперь Килиан упирается, чтобы выбить все деньги, которые ему обещали! Аочный он или нет не нам решать, он просто хочет получить то, что ему положенно и сам он не прописывал себе такие суммы в контракте...!
Кто помнит переход Килиана из Монако в ПСЖ!? Тогда, Килиан попросил прописать сумму отступных в контракте, равную той сумме, за которую его купили, что бы парижане могли отбить потраченные на него деньги. И все было бы именно так, если бы шейхи не стали всеми способами удерживать его в команде и препятствовать перезоду в Мадридский Реал!!! Теперь Килиан упирается, чтобы выбить все деньги, которые ему обещали! Аочный он или нет не нам решать, он просто хочет получить то, что ему положенно и сам он не прописывал себе такие суммы в контракте...!