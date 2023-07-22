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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ выставит Мбаппе на трансфер 1 августа

сегодня, 21:37

ПСЖ не продаст нападающего Килиана Мбаппе в этом месяце.

По данным источника, до 31 июля парижский клуб не будет вести переговоры о продаже форварда с другими командами.

До конца месяца у Мбаппе есть право активировать опцию продления контракта с ПСЖ ещё на год. Если он не сделает это, с 1 августа парижане официально выставят Килиана на трансфер.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:42
Интересно, кто победит
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 22:41
А если никто не купит, могут на лавку посадить
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 22:35
Кто его может купить?Сити он не нужен,Ливерпуль играев лиге Европы, не вариант, МЮ не понятно чем занят..у Барселоны нет денег и Бавария также...про Италию вообще молчу...вот что делает реал с одним из лучшим игроком мира...сказали купим,купи,а продавать там некого...кому нужны старые игроки.. зачем ему реал не могу понять Зачем идти туда, где тебя не ждут. Тебя ждали 2 года назад...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 22:34
Я одного не пойму, как можно продать игрока, если он хочет ещё год остаться?
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 22:20
Перейдет в Реал и будет реал "работать" на него))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 22:19
Дать денег за лояльность и выставить за дверь... Почти всё мечтают об этом..
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:18
Ну а смысл?! Игрок же может отклонить любое предложение и добиться своего....! Шейхи сами загнали себя в такое положение, когда был шанс продать игрока и разойтись мирно, они сами решили удержать игрока большими деньгами, связями, и прочим....
Кто помнит переход Килиана из Монако в ПСЖ!? Тогда, Килиан попросил прописать сумму отступных в контракте, равную той сумме, за которую его купили, что бы парижане могли отбить потраченные на него деньги. И все было бы именно так, если бы шейхи не стали всеми способами удерживать его в команде и препятствовать перезоду в Мадридский Реал!!! Теперь Килиан упирается, чтобы выбить все деньги, которые ему обещали! Аочный он или нет не нам решать, он просто хочет получить то, что ему положенно и сам он не прописывал себе такие суммы в контракте...!
drug01
drug01
сегодня в 22:09
Осталось ждать совсем не долго!!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 22:09
Наконец-то это свершится. Желаю гладкого перехода.
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