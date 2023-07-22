Саудовская Аравия меняет облик «Ливерпуля». Нацелились на полузащиту

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22 июля 2023, 19:34

Хендерсона и Фабиньо могут лишиться.

«Ливерпуль» столкнулся с перспективой потери полузащитников, которые в общей сложности провели 1318 матчей за команду. Милнер, Окслейд-Чемберлен и Кейта, которые на всех провели 607 матчей за «красных», уже клуб оставили, поскольку истекли их контракты. Но неожиданно к уходящим полузащитникам могут добавиться еще двое. У Хендерсона, напомним, 491 матч за плечами, а у Фабиньо – 219. Кажется, их теперь тоже «красные» не досчитаются.

Это означает существенное обновление полузащиты Юргена Клоппа, что не может не сказаться на облике команды и на ее игре. И спровоцировали такую масштабную перестройку клубы из Саудовской Аравии. Богатство этой страны так или иначе формирует новую реальность всего мирового футбола, поскольку затрагивает не только футболистов, которые отправляются доигрывать и уже не играют серьезной роли на европейском ландшафте.

Предметный интерес

Известно, что за Фабиньо предложили 40 миллионов фунтов стерлингов. Предложение поступило от «Аль-Иттихада». Бразилец не поехал вместе с «красными» на тренировочный сбор в Германию. Это существенный признак того, что все очень серьезно, и трансфер на мази. Хендерсон, кстати, все же поехал в Германию, хотя и его связывали с интересом «Аль-Иттифака». На сборах Джордан пропустил игру с «Карлсруэ», и появилась конкретика: якобы клубы согласовали сделку на 12 миллионов фунтов с дополнительными бонусами.

Как и большая часть ливерпульской команды, эти двое испытывали трудности в прошлом сезоне. Однако смогли набрать форму ближе к концу сезона, когда «Ливерпуль» выиграл семь из девяти последних матчей. И в отличие от Милнера, Окслейда-Чемберлена и Кейта с ними не планировалось расставание.

Изменение плана

Первоначальная идея руководства «красных» предполагала, что два новичка в полузащите МакАллистер и Собослаи восполнят потери и будут интегрированы в более-менее стабильную конструкцию. Также велась работа над подписанием молодого преемника 29-летнего Фабиньо. При этом бразилец должен был оставаться основным на своей позиции.

Рассматривалась кандидатура 19-летнего Ромео Лавии из «Саутгемптона». Его должны были постепенно подтягивать на позицию вместо Фабиньо. Однако преждевременный уход бразильца меняет планы. Фабиньо играл очень важную роль в конструкции всей игры «Ливерпуля». Поэтому «красным» будет рискованно возлагать полностью эту функцию на пусть и перспективного, талантливого, но юного Лавию. Нужен более подготовленный к игре за первую команду «красных» футболист.

Варианты

Если уход Хендерсона можно компенсировать имеющимися у «красных» ресурсами, то с Фабиньо это сделать будет сложнее. Стефан Байчетич произвел впечатление, когда выходил на поле, но ему еще 18 лет. Передать ему роль Фабиньо значит возложить на его плечи слишком большую ответственность. Особенно с учетом его недавней тяжелой травмы.

Кертис Джонс и Харви Эллиотт и так перспективны, а еще и на кураже будут после победы со сборной Англии на Евро U21. Есть еще Тьяго Алькантара. Однако все они не совсем приспособлены к игре Фабиньо, то есть на позиции четкого опорного полузащитника.

Мойзес Кайседо из «Брайтона» подошел бы по всем параметрам, но ожидается, что он присоединится к «Челси». Хотя «синим» еще предстоит согласовать сделку по 21-летнему универсалу. Первое предложение в размере 70 миллионов фунтов было отклонено.

Во многом то, насколько хорошо «Ливерпуль» справится с уходом Фабиньо, будет зависеть от работы нового спортивного директора Йорга Шмадтке. Этим летом вообще в «Ливерпуле» произошло немало изменений за пределами поля. Немец сменил Джулиана Уорда, последним шагом которого стало приобретение за 35 миллионов фунтов чемпиона мира МакАллистера у «Брайтона».

Покупка Собослаи за 60 миллионов фунтов из «Лейпцига» стала первым подписанием уже со стороны Шмадтке. Теперь ему предстоит работать над историей с Фабиньо. Скорость должна быть ключевым фактором. МакАллистер и Собослаи появились до того, как «Ливерпуль» приступил к предсезонной подготовке. Это было крайне важно, чтобы дать им наилучшую возможность адаптироваться к стилю игры команды и требованиям Клоппа.

Любому новому игроку придется делать то же самое. Да еще и на ключевой позиции опорного полузащитника. А старт чемпионата Англии у «Ливерпуля» будет матчем против «Челси» уже 13 августа. В первом тайме контрольного матча с «Карлсруэ» в центре поля играл Александер-Арнольд, а на его более привычной позиции правого защитника разместился 20-летний Конор Брэдли. После 11 замен в перерыве в центре поля расположился 18-летний Джеймс Макконнелл.

Эволюция команды

Кто-то может отметить, что текущие проблемы «Ливерпуля» с полузащитой, накатившие сразу волной, стали следствием предыдущей пассивности клуба в области усиления этой линии. Ведь последнее подписание в полузащиту состоялось в 2020 году, когда к «красным» присоединился Алькантара, ушедший из «Баварии». Однако в команде Клоппа произошли и другие существенные изменения со времен победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов в 2019 году.

Передняя линия выглядит совсем иначе после ухода Садио Мане и Роберто Фирмино, а к Мохамеду Салаху и Диогу Жоте присоединились за последние полтора года Луис Диас, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо. Так что, по сути, обновление в последнее время велось планомерно. Но некими волнами по линиям. В этом кроется определенный риск.

С учетом всех изменений, а также плохой формы и нестабильности, которая накрывала «Ливерпуль» в прошлом сезоне, перед Клоппом стоит сложная задача. Он должен превратить «красных» в новую команду, которая будет способна выиграть чемпионский титул или хотя бы навязать борьбу за него. В конце прошлого сезона «Ливерпуль» показал многообещающий результат, набрав 23 очка из 27 возможных. Тогда Клопп сказал, что уже закладываются основы для предстоящего сезона. Но перестройка в средней линии может заставить перекладывать этот фундамент.