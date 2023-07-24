«Факел» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Факел» – «Сочи», который состоится 26 июля 2023 года
«Факел»
За проведенный год в РПЛ, «Факел» стал более цепкой командой, однако многим футболистам не хватает опыта игры на таком уровне. В прошлом туре воронежцы не смогли набрать очков, ведя по ходу игры, а в кубке России постараются сыграть более сплоченно. В матче с «Сочи», который является лишь тенью себя самого образцов прошлых лет, у хозяев вполне может все получиться, а первая победа добавила бы уверенности в своих силах.
23 июля «Факел» проиграл на выезде «Ростову» (1:2), а 16 числа оказался сильнее тамбовского «Спартака» в товарищеской встрече (1:0).
«Сочи»
«Сочи» добился победы в первом туре чемпионата России, однако играл как минимум не лучше своего соперника. Коллектив смог реализовать свои моменты и это попытается повторить в рамках группового этапа кубка России, в отличие от прошлого года, где он был полностью провален. В случае победы, гости сделают хороший задел перед следующими турами, которые на заставят себя ждать и пройдут очень скоро.
23 июля «Сочи» одолел на своем поле «Балтику» в РПЛ (2:0), а 15 числа сыграл вничью с «Краснодаром» в товарищеской игре (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Факел» – 2.75
- Ничья – 3.5
- Победит «Сочи» – 2.45
Статистика
- «Факел» выиграл шесть матчей из десяти последних при четырех поражениях
- «Сочи» не может победить на выезде уже пять поединков подряд
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей
- Три из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Факела», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Предполагаем, что хозяева будут воодушевлены сильной поддержкой родных трибун и смогут сломить оборону «Сочи» в этой встрече.