«Факел» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Факел» – «Сочи», который состоится 26 июля 2023 года

«Факел»

За проведенный год в РПЛ , «Факел» стал более цепкой командой, однако многим футболистам не хватает опыта игры на таком уровне. В прошлом туре воронежцы не смогли набрать очков, ведя по ходу игры, а в кубке России постараются сыграть более сплоченно. В матче с «Сочи», который является лишь тенью себя самого образцов прошлых лет, у хозяев вполне может все получиться, а первая победа добавила бы уверенности в своих силах.

23 июля «Факел» проиграл на выезде «Ростову» (1:2), а 16 числа оказался сильнее тамбовского «Спартака» в товарищеской встрече (1:0).

«Сочи»

«Сочи» добился победы в первом туре чемпионата России, однако играл как минимум не лучше своего соперника. Коллектив смог реализовать свои моменты и это попытается повторить в рамках группового этапа кубка России, в отличие от прошлого года, где он был полностью провален. В случае победы, гости сделают хороший задел перед следующими турами, которые на заставят себя ждать и пройдут очень скоро.

23 июля «Сочи» одолел на своем поле «Балтику» в РПЛ (2:0), а 15 числа сыграл вничью с «Краснодаром» в товарищеской игре (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Факел» – 2.75

Ничья – 3.5

Победит «Сочи» – 2.45

Статистика

«Факел» выиграл шесть матчей из десяти последних при четырех поражениях

«Сочи» не может победить на выезде уже пять поединков подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Три из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Факела», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Предполагаем, что хозяева будут воодушевлены сильной поддержкой родных трибун и смогут сломить оборону «Сочи» в этой встрече.