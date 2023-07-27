«Богемиан» – ЮКД: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Богемиан» – ЮКД, который состоится 28 июля 2023 года
«Богемиан»
В турнирной таблице чемпионата Ирландии «чёрно-красные» на данный момент занимают четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «цыган». 7 июля с разницей в один мяч «Богемиан» взял верх над «Дандолком» в рамках матча 23-го тура Премьер-дивизиона (3:2). Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура чемпионата Ирландии с «Шелбурном» (1:1).
21 июля в рамках матча 1/16 Кубка Ирландии «чёрно-красные» одержали победу над «Шелбурном» с минимальным счётом.
ЮКД
«Студенты» на данный момент в Премьер-дивизионе находятся на последней строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «Колледжа» за последнее время. В сухую, пропустив четыре мяча, ЮКД потерпел поражение от «Шелбурна». В позапрошлом туре с разницей в пару мячей «студенты» дома уступили команде «Дроэда Юнайтед».
В рамках матча 1/16 Кубка Ирландии в напряжённой борьбе «Колледж» взял верх над клубом «Коб Рэмблерс» со счётом 3:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Богемиан» – 1.17
- Ничья – 7.40
- Победит ЮКД – 16.00
- Победит «Богемиан» с форой -1.5 – 1.53
- Обе забьют — нет – 1.58
- Обе забьют — да – 2.34
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.50
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.54
Статистика
- Из пяти крайних очных встреч три завершились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов за игру
- В одном матче из пяти последних «цыгане» уступили своему оппоненту
- За тот же период «студенты» проиграли своим соперникам в трёх футбольных поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle на победу «Богемиана» с форой -1.5 гола предлагает коэффициент 1.53. Обыграть ЮКД с разницей в пару мячей не составит большого труда для «чёрно-красных» на своём поле.