Ищем клуб для Де Хеа. Давид выбирает между «Баварией», ПСЖ, «Интером» и командой Роналду

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сегодня, 15:22

Статус свободного агента должен сыграть на руку.

С «Манчестер Юнайтед» уже точно все кончено – Давиду Де Хеа пора задуматься о выборе клуба для продолжения карьеры. Есть парочка вариантов с европейскими грандами – хотя вместе с ними испанцу стоит рассмотреть поездку в Саудовскую Аравию.

Не стал частью МЮ тен Хага

32-летний испанец отлично играет на ленточке, долгое время был лидером МЮ – с этим невозможно спорить. Но в современной парадигме фокус смещается к вратарям, которые вовлечены в розыгрыш мяча, а значит, хорошо играют ногами и грамотно оценивают ситуацию. Чтобы понимать, на каком уровне эти качества у Давида, достаточно вспомнить ответный матч с «Севильей» в четвертьфинале ЛЕ . В эпизоде с первым пропущенным мячом сложно винить Магуайра – голкипер отдавал на Харри, когда тот находился в окружении трех игроков «мингиянцев». Тем временем справа был свободный Ван-Биссака. Третий гол – выход Де Хеа, выброс от «Севильи», неудачный прием прямо на ногу Эн-Несери.

И эти ошибки – не единственные, а лишь одни из. При этом для тен Хага играющий ногами вратарь – одно из важных условий для построения успешной команды. Поэтому к лету с испанцем все еще не продлили контракт и параллельно вступили в переговоры с «Интером» по Андре Онане. Камерунец ожил в Италии – плюс был хорошо знаком наставнику МЮ по работе в «Аяксе».

Как итог, манкунианцы отпустили не вписывающегося в новую парадигму Де Хеа и договорились с Онаной.

Один из вариантов – «Бавария»

Давид – все еще опытный и качественный голкипер, который к тому же находится в статусе свободного агента. При такой постановке вопроса на его недостатки можно закрыть глаза. И недавно появилась информация, что испанский вратарь может пополнить состав «Баварии», где сложилась непростая ситуация во вратарской бригаде.

Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться после травмы – во второй части минувшего сезона вместо него играл Янн Зоммер. При этом немец все еще не может полноценно включиться в тренировочный процесс, а швейцарец не хочет оказаться на лавке после возвращения Мануэля – рассматривает вариант с переходом в «Интер».

В выборе между вратарем «Брентфорда» Давидом Райей и Давидом Де Хеа Тухель предпочитает последнего – сообщается, что дело в низком росте Райи.

Однако есть и подводные камни. Де Хеа запросил высокую зарплату и при этом не готов согласиться на статус второго номера. Это делает сделку маловероятной – Нойер по-прежнему будет основным, как только вернется в строй.

Есть интерес во Франции

Чуть западнее голкипера ищут парижане – ПСЖ с новым главным тренером Луисом Энрике сформировал шорт-лист, в который вошли Кепа Аррисабалага, Уго Льорис и Де Хеа.

С вратарями французского гранда тоже происходит что-то нездоровое. Джанлуиджи Доннарумма остался без сменщика после того, как Серхио Рико получил серьезную травму и впал в кому (на восстановление уйдет много времени). Да и за состояние итальянца есть опасения – недавно грабители пробрались в его дом, раздели и связали Джанлуиджи и его жену, после чего скрылись с активами на полмиллиона евро. Сообщалось, что футболист с супругой находились в шоковом состоянии.

Чтобы обезопасить команду от рисков, Энрике захотел найти конкурентоспособного вратаря, умеющего играть ногами. Только вот при такой постановке вопроса непонятно, зачем парижанам Де Хеа. Розыгрыш мяча – не его сильная сторона. Если Доннарумму потребуется заменить на длительный срок, этот недостаток выйдет на первый план.

Замена Онане

А вот «Интеру» нужен основной вратарь – и потому, что Онана занял место Давида в «Манчестер Юнайтед». «Нерадзурри» изначально согласились отпустить камерунца потому, что им нужны были деньги на выкуп Ромелу Лукаку у «Челси» — бельгиец провел отличный отрезок весной и уже не хотел уезжать из Италии. Планы изменились, когда центрфорвард вступил в переговоры с «Ювентусом» — от сделки с «аристократами» отказались, при этом необходимость найти основного голкипера осталась.

У миланцев, помимо Де Хеа, в шорт-листе есть еще два футболиста: Янн Зоммер, которому не по нраву быть запасным в «Баварии» и Анатолий Трубин из «Шахтёра». По последним данным, экс-вратарь МЮ не намерен играть за «Интер», приоритет Давида – вернуться в Ла Лигу, где он уже выступал в составе «Атлетико».

Пора на Ближний Восток

Как и Льорис, чья история с «Тоттенхэмом» подходит к концу, Давид может еще немного поиграть в Европе – все зависит от того, на что хочет претендовать испанец. Готов ли он выбрать более скромный клуб и отказаться от большой зарплаты? Если нет, гораздо ближе вариант с переездом в Саудовскую Аравию.

Сейчас там собирается убойная компания из игроков, которые не так давно были на первых ролях в европейских грандах. Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Карим Бензема, Нголо Канте, Фирмино, Милинкович-Савич, претензии на Садио Мане и других топ-исполнителей. И первопроходец – Криштиану Роналду. Уровень сопротивления в чемпионате подскочил в разы, поэтому помимо жирного контракта у Де Хеа сохранится и спортивный интерес.

В начале июля сообщалось, что в кандидатуре испанского голкипера заинтересовался «Аль-Наср». Отмечалось, что футболисту готовы платить 250 тысяч фунтов в неделю. Такой контракт и статус одноклубника Роналду – отличное достижение на финише карьеры.