Клуб Роналду не самый дорогой в Саудовской Аравии. Новая команда Малкома выше

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сегодня, 16:19

Смотрим, как оцениваются обновленные составы аравийских клубов.

Масштабная закупка коллективов из Саудовской Аравии наверняка продолжится – только недавно подписали Рияда Мареза, на подходе трансфер Садио Мане в «Аль-Наср». Рассматриваем стоимость составов команд на данный момент.

«Аль-Хиляль» вышел на первое место

Пожалуй, наиболее активный клуб с Ближнего Востока в это межсезонье. Летом на пост главного тренера вернулся португальский специалист Жорже Жезуш – под него, по данным Transfermarkt, на усиление потратили 178 миллионов евро.

Что удивительно – больше всех шейхи потратили на вингера «Зенита» Малкома (60 млн евро), тогда как португальского опорника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша взяли за 55 млн, за Милинковича-Савича выложили 40 млн, за Калиду Кулибали – 23.

На этом трансферная кампания «Аль-Хиляля» вряд ли закончилась – есть инсайды, что в сфере интересов еще есть полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти. Если итальянский футболист даст согласие, ему предложат контракт на 3 года. Французскому гранду боссы аравийского клуба предложили 30 миллионов, парижане хотят 50.

Но даже без Верратти «Аль-Хиляль» — на первом месте по стоимости состава: 163,6 миллиона евро – почти на 40 больше, чем у ближайшего преследователя.

«Аль-Наср» пока второй

Именно «Аль-Наср» совершил топ-трансфер до того, как это стало мейнстримом. После затрат на Криштиану Роналду клуб пока отмалчивается, ограничившись более скромными по суммам приобретениями.

У «Интера» удалось забрать добротного опорника Марцело Брозовича. Хорват еще недавно сыграл в финале ЛЧ против «Ман Сити», на него претендовала «Барселона» — да и сам футболист, желая присоединиться к каталонцам, всячески препятствовал переговорам с саудитами. Помимо него, «Аль-Наср» подписал контракт с левым защитником «Манчестер Юнайтед» Алексом Теллесом и центрхавом «Ланса» Секо Фофана.

Прямо сейчас за счет летних приобретений клуб собрал коллектив на 128,58 миллиона евро – это вторая строчка. Но могут подняться и выше – вот-вот должны объявить о трансфере вингера «Баварии» Садио Мане (котируется на уровне 25 млн евро). Если бы еще и 16-миллионный Хаким Зиеш не провалил медосмотр, то «Аль-Наср» с совокупной стоимостью состава в почти 170 млн евро обошел бы «Аль-Хиляль».

Чемпион безнадежно отстал

Удивительно, но в предыдущем сезоне чемпионат Саудовской Аравии выиграл клуб, основная обойма которого была третьей в лиге по стоимости. И сейчас ситуация не меняется. «Аль-Иттихад» замыкает первую тройку с 78 миллионами евро в 33 футболистах. Шейхи не растрачивали деньги попусту и привезли действительно ценного для имиджа первенства игрока – действующего обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема.

При этом французский бомбардир достался аравийцам свободным агентом. Вместе с ним на Ближний Восток прилетел еще один француз – обладатель приза зрительских симпатий опорник Нголо Канте, который выпал из костяка «Челси».

В ближайшее время «Аль-Иттихад» еще сократит отставание от «Аль-Насра» — шейхи договорились о подписании игрока «Ливерпуля». Поднимать футбол в Саудовской Аравии едет Фабиньо. Бразильский хавбек задавал ритм атакам из опорной зоны – полузащитник был одним из немногих среди «красных», к кому по предыдущему сезону почти не было вопросов.

Тренировать «Аль-Иттихад» продолжит Нуну Эшпириту Санту – под его руководством именитым новобранцам предстоит защищать титул уже в абсолютно других реалиях. И с принципиально иным уровнем сопротивления.

Новичок высшего дивизиона – прямиком в топ-5

После повышения в классе перед «Аль-Ахли» встала серьезная задача быстро усилить костяк команды, чтобы быть конкурентоспособным. Селекционеры клуба провели масштабную трансферную кампанию, переманив сразу трех игроков из топ-клубов Английской Премьер-Лиги. Последний рубеж теперь будет защищать Эдуар Менди. Сенегалец в «Челси» потерял статус первого номера – плюс новые владельцы избавляются от всего, что напоминает о наследии Абрамовича. От «Ливерпуля» коллективу достался возрастной, но все еще эффективный форвард Роберто Фирмино. Из «Манчестер Сити» пришел вингер Рияд Марез.

Вряд ли они будут отбывать номер – каждый еще в приличной форме. Тот же Фирмино провел даже более результативный сезон, чем кампании-21/22 и 20/21. При этом в «Ливерпуле» началась смена поколений, так что оставаться было нельзя. Что касается Мареза, он оставил все силы в минувшей кампании – выиграл с «Сити» все, что только можно было. Алжирец заслужил отдых.

Совокупная стоимость «Аль-Ахли» оценивается в 63,08 млн евро – это 4-е место для чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Иттифак» — с легендой «Ливерпуля» и душой «красных»

У «Аль-Иттифака» тоже пока нет топ-трансферов – они обошлись «Ливерпульским» усилением. Главным тренером команды назначен Стивен Джеррард, у которого не пошло в родном чемпионате с первой попытки. Состав также пополнил Джордан Хендерсон – возрастной хавбек был душой раздевалки мерсисайдцев, характерным лидером клуба. От футболиста наверняка ожидают, что он и «Аль-Иттифак» сплотит вокруг себя

В остальном кампания «Аль-Иттифака» — это подписание добротных в рамках чемпионата исполнителей без громкого имени: Амин Юнес и Мусса Дембеле. В целом достойный подбор исполнителей для борьбы за топ-5.