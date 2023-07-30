«Кеблавик» – «Хабнарфьордюр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Лучшего дивизиона чемпионата Исландии «Кеблавик» – «Хабнарфьордюр», который состоится 31 июля 2023 года

«Кеблавик»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Исландии занимают на данный момент «синие». Вспомним несколько матчей команды за последнее время. С апреля месяца «Кеблавик» не радует победами своих поклонников. Со счётом 3:3 вничью завершилась игра 14-го тура чемпионата с «Викингуром» из Рейкьявика. В гостях миром разошлись «синие» с «Вестманнаэйяром» (1:1).

В матче прошлого тура со счётом 3:4 «Кеблавик» потерпел поражение от «Акурейри».

«Хабнарфьордюр»

«Чёрно-белые» в Лучшем дивизионе на сегодняшний день находятся на шестом месте. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием команды. В трёх крайних матчах «FH-ingar» проиграл своим оппонентам. В сухую, пропустив пять мячей, «Хабнарфьордюр» потерпел сокрушительное поражение от «Стьярнана» в матче 13-го тура. С минимальным счётом «Рейкьявик» взял верх над «чёрно-белыми».

24 июля со счётом 2:4 «Хабнарфьордюр» проиграл дома «Филкиру».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кеблавик» – 3.55

Ничья – 3.70

Победит «Хабнарфьордюр» – 2.02

Победит «Хабнарфьордюр» с форой -1.5 – 3.40

Обе забьют — нет – 2.31

Обе забьют — да – 1.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

Пять крайних очных встреч завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух матчах из пяти последних «Кеблавик» проиграл

За тот же период «чёрно-белые» уступили в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу «Хабнарфьордюра» предлагает коэффициент 2.02. Даже в гостях «чёрно-белые» смогут одержать победу над «Кеблавиком», который явно нацелился на вылет из высшего дивизиона чемпионата Исландии.