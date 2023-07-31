Агент Тюкавина повышает ставки. «Динамо» может потерять талантливого форварда

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сегодня, 14:14

Футболист не спешит продлевать контракт.

Агент допустил отставку Лички из «Динамо»

Форварду «бело-голубых» всего 21 год. В таком возрасте человек может быть бунтарем по духу, но параллельно легко попадать под чужое влияние. Например, агента Алексея Сафонова. Посредник не молчит. Агент оценил игру «Динамо» фразой «скоро побежит либо команда, либо тренер». Такие высказывания позволительны фанатам, но не агентам.

Ради Тюкавина новый наставник «Динамо» Личка переиначил схему команды. Смолов глубже, а Константин на острие. Сафонову стоит проявить больше уважения к чешскому специалисту. А еще к московскому клубу накануне важных переговоров:

Чтобы обсуждать цифры и контракт, надо увидеть предложение «Динамо». Пока никаких действий со стороны клуба нет. Мы даже не видели договор в бумажном виде, в котором мог быть прописан срок до 2027-го года.

Нервную реакцию Сафонова вызвал инсайд, что он потребовал у «Динамо» три миллиона евро за подпись Константина. Если сумма, которую инсайдер мог получить от руководства москвичей, неправильная, то короткий и спокойный ответ без упоминания педофилии и оскорблений смотрелся бы солиднее, чем странный спич агента Сафонова.

Раньше этот посредник был намного адекватнее. Теперь чувствует большие деньги, учит Личку делать замены и комментирует футбол «Динамо». Но Сафонов совсем не разбирается в игре. Футбол понимал лишь покойный нынче агент Сарсания с лицензией тренера. Сафонов лучше бы рассказал, почему Тюкавин не играл у Йокановича.

Или почему 21-летний разноплановый нападающий с бульдожьими качествами не выступает в клубе из АПЛ или Серии А. Может, у агента Тюкавина нет квалификации для успешного футболиста «Динамо» и международного трансфера?

Клуб оценивает контракт форварда в 15 млн евро

Это сумма прямого выкупа, а вот дальше версии расходятся. Возможно, речь только о покупателях из ведущих европейских лиг. А другие источники говорят, что команды РПЛ тоже могут забрать Тюкавина за 15 миллионов евро. Но у кого есть такие деньги, кроме «Спартака» и «Зенита»? У ЦСКА нет подобных средств на футболиста, у которого остался год по контракту с «Динамо».

Существует опция продления, но по согласию всех сторон. Как и Захаряну, Тюкавину невыгодно подписывать новый контракт. Сначала надо посмотреть на результаты «бело-голубых». Если скептик Сафонов окажется правым и Личку уволят в ближайшее время, то придет новый тренер. Снова будут выборы между Смоловым и Тюкавиным в центре атаки. Как вообще москвичи умудрились подписать с воспитанником клуба контракт лишь на несколько лет?

Теперь инициатива полностью на стороне агента Сафонова, которого волнуют премиальные выплаты. Форвард «Динамо» — единственный его ценный клиент. Никто из Европы сейчас не выдаст 15 миллионов евро за молодого российского игрока без раздумий и споров внутри клуба. Даже переход Захаряна в «Лацио» может сорваться. Итальянцы докладывают, что Сарри капризничает накануне возвращения «орлов» в Лигу чемпионов.

Президент римского клуба Лотито рассказал журналистам, что Маурицио заблокировал много трансферов и требует подписывать знакомых ему игроков. Скорее всего, Сарри ошибается, а Захарян отлично подходит для структуры игры «Лацио». Но если сорвется эта сделка, то подсуетится «Страсбур» из лиги, где Кузяев и Головин. А вот у Тюкавина нет конкретного зарубежного варианта. И это вопрос к агенту Сафонову.

Молодой игрок остается героем ярких эпизодов

После выхода на замену Тюкавин выдает шикарные рывки. А в основе играет хуже. Зрелости, как у Чалова, у Константина пока нет. В Самаре «Динамо» выиграло первый тайм 3:1, а затем позволило сопернику отыграться. Тюкавин забил важный второй мяч, но после перерыва у форварда один удар. Сырой нападающий, поэтому зарубежные клубы не побегут выкупать его за 15 миллионов евро.

Чтобы не ушел бесплатно, «Динамо» лучше снизить стоимость. И не стоит отдавать Тюкавина свободным агентом в ЦСКА . Не надо усиливать атаку братского клуба. Также очевидно, что Захаряну, Пиняеву и Тюкавину неинтересно оставаться в РПЛ до старости. В идеале им нужно найти свой «Наполи», как у Кварацхелии. Статистика у Тюкавина классная – 94 матча, 24 мяча и 17 ассистов.

В 21 год создал 41 гол на высоком уровне. Перспективный старт, но многие потенциальные покупатели из Европы скорее выдадут Сафонову премию в миллион евро, чтобы забрать Тюкавина свободным агентом через год, чем будут спешить этим летом.

Тюкавин может заиграть в европейском середняке

Аккуратный и расчетливый футболист хорошо себя контролирует. У форварда лишь четыре желтые карточки в почти сотне матчей за «Динамо». Но Тюкавину пора показать спортивную агрессию, а не просто плыть по течению невнятных результатов московского клуба. Хочет в Европу – надо играть результативнее, проводить больше минут в основе и спасать команду.

Ассист Тюкавина против «Краснодара» не позволил «Динамо» набрать очки. Гол против «Крыльев Советов» не стал победным. Рыночная стоимость контракта игрока 7 миллионов евро, а не пятнадцать. Разговоры об огромных деньгах это розовые мечты боссов «Динамо» и агента. Это модный цвет из-за фильма «Барби», но как Личка снял знаменитый свитер, так Тюкавину пора снять розовые очки.

Константин пока недостаточно хорош для большого клуба в Европе. Зато мог бы стартовать в составе крепкого середняка. Пусть Тюкавин учтет опыт Смолова. Федор недавно сознался, что считает главной ошибкой в карьере отказ остаться в «Фейеноорде». Опытный нападающий сказал, что пристегнул бы себя молодого к батарее в Нидерландах, дай ему судьба шанс вернуться в прошлое.

Талантам из «Динамо» надо жестко ставить вопрос о переезде в лигу с еврокубками, невзирая на клубный патриотизм. Тюкавин дома в лучшем случае повторит судьбу Смолова, но точно потеряет шанс стать звездой европейского масштаба. А в худшем случае Константин будет частью потерянного поколения.