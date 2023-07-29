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«Фенербахче» не делал предложений «Зениту» по Алипу

вчера, 17:24

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттину Баки отреагировал на информацию о том, что стамбульский клуб сделал предложение «Зениту» по защитнику Нуралы Алипу.

Мы не делали предложение по покупке Алипа. Это неправда.

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28 июля
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Все комментарии
r75c8b6uay4c
r75c8b6uay4c
вчера в 21:51
Чёрный пиар - тоже пиар.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:46
Скорее, наоборот, Зенит предлагал игрока.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:44
Мы вас не делали, значит и не нужен он им. Пусть ищут другие варианты...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:43
Слух не трагедия
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:34
«Фенербахче» - мечты сбываются !!!

На 2 года в лавку влип
Парень Нуралы Алип
Не пора ль собрать баул
И махнуть играть в Стамбул
Гость
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