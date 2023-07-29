«Фенербахче» не делал предложений «Зениту» по Алипу

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттину Баки отреагировал на информацию о том, что стамбульский клуб сделал предложение «Зениту» по защитнику Нуралы Алипу.
Мы не делали предложение по покупке Алипа. Это неправда.
Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттину Баки отреагировал на информацию о том, что стамбульский клуб сделал предложение «Зениту» по защитнику Нуралы Алипу.
Мы не делали предложение по покупке Алипа. Это неправда.
На 2 года в лавку влип
Парень Нуралы Алип
Не пора ль собрать баул
И махнуть играть в Стамбул
На 2 года в лавку влип
Парень Нуралы Алип
Не пора ль собрать баул
И махнуть играть в Стамбул