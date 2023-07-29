В «Динамо» сообщили, что Тюкавин не доступен для продажи клубам РПЛ

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с возможным переходом нападающего Константина Тюкавина в другой клуб.
Ранее сообщалось, что футболистом интересовался ЦСКА.
Что на самом деле происходит? Ответ очень простой: Константин не продаётся. У него есть контракт с клубом, в контракте прописан выкуп, который действует не для РПЛ, а для ряда ведущих европейских лиг. Для РПЛ он не продаётся.
Летом следующего года он может уйти свободным агентом? Теоретически — да, если не сработает опция продления. Но на практике вероятность того, что опция сработает, мы оцениваем как очень высокую.