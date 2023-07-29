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В «Динамо» сообщили, что Тюкавин не доступен для продажи клубам РПЛ

вчера, 17:59

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с возможным переходом нападающего Константина Тюкавина в другой клуб.

Ранее сообщалось, что футболистом интересовался ЦСКА.

Что на самом деле происходит? Ответ очень простой: Константин не продаётся. У него есть контракт с клубом, в контракте прописан выкуп, который действует не для РПЛ, а для ряда ведущих европейских лиг. Для РПЛ он не продаётся.

Летом следующего года он может уйти свободным агентом? Теоретически — да, если не сработает опция продления. Но на практике вероятность того, что опция сработает, мы оцениваем как очень высокую.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:45
Короче...составители контракта...либо не любят Тюкавина...либо не любят деньги...либо ни то ни другое....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:13
Оригинально ! Даже дома для себя же вводим санкции . ))
Viollator
Viollator
вчера в 19:40
В бошаршекеиэр готовят
alexamit
alexamit
вчера в 18:52
Весьма хорошая новость.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:09
Ну а что очень грамотно составлен контракт... нечего усиливать конкурентов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:09
Контракт есть контракт , что в нём прописано по идеи должно выполнятся.
Гость
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