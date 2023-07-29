В «Динамо» сообщили, что Тюкавин не доступен для продажи клубам РПЛ

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с возможным переходом нападающего в другой клуб.

Ранее сообщалось, что футболистом интересовался ЦСКА .

Что на самом деле происходит? Ответ очень простой: Константин не продаётся. У него есть контракт с клубом, в контракте прописан выкуп, который действует не для РПЛ , а для ряда ведущих европейских лиг. Для РПЛ он не продаётся.

Летом следующего года он может уйти свободным агентом? Теоретически — да, если не сработает опция продления. Но на практике вероятность того, что опция сработает, мы оцениваем как очень высокую.