«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Бохума»

1690733021

сегодня, 19:03

«Спартак» интересуется защитником «Бохума» .

По информации источника, московский клуб начал контактировать с немецкой командой по вопросу возможного трансфера. Отмечается, что «красно-белые» могут заплатить за игрока от 8 до 10 млн евро. Контракт сербского футболиста с «Бохумом» действует до 2025 года.