«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Бохума»

«Спартак» интересуется защитником «Бохума» Эрханом Машовичем.
По информации источника, московский клуб начал контактировать с немецкой командой по вопросу возможного трансфера. Отмечается, что «красно-белые» могут заплатить за игрока от 8 до 10 млн евро. Контракт сербского футболиста с «Бохумом» действует до 2025 года.
Неплохой вариант....
Значит Бохум в нём что то увидел...коль взял парня 3 года назад стоимостью в 250 тысяч евро (бесплатно)...и довёл его стоимость до 8 млн....
Видать у него есть предрасположенность к прогрессу и обучению...
Надо брать однозначно....молод...опыт в топ-5...стал привлекаться в сборную....
Абаскалю всё равно деваться некуда....ибо смысл иметь фееричное нападение коль защита даже Акрону ничего противопоставить не может....
Удачной сделки...
Неплохой вариант....
Значит Бохум в нём что то увидел...коль взял парня 3 года назад стоимостью в 250 тысяч евро (бесплатно)...и довёл его стоимость до 8 млн....
Видать у него есть предрасположенность к прогрессу и обучению...
Надо брать однозначно....молод...опыт в топ-5...стал привлекаться в сборную....
Абаскалю всё равно деваться некуда....ибо смысл иметь фееричное нападение коль защита даже Акрону ничего противопоставить не может....
Удачной сделки...