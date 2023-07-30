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«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Бохума»

сегодня, 19:03

«Спартак» интересуется защитником «Бохума» Эрханом Машовичем.

По информации источника, московский клуб начал контактировать с немецкой командой по вопросу возможного трансфера. Отмечается, что «красно-белые» могут заплатить за игрока от 8 до 10 млн евро. Контракт сербского футболиста с «Бохумом» действует до 2025 года.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:52
Эрхан Масович....
Неплохой вариант....
Значит Бохум в нём что то увидел...коль взял парня 3 года назад стоимостью в 250 тысяч евро (бесплатно)...и довёл его стоимость до 8 млн....
Видать у него есть предрасположенность к прогрессу и обучению...
Надо брать однозначно....молод...опыт в топ-5...стал привлекаться в сборную....
Абаскалю всё равно деваться некуда....ибо смысл иметь фееричное нападение коль защита даже Акрону ничего противопоставить не может....
Удачной сделки...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:02
Защитную линию Спартаку безусловно надо усиливать, но от " проявляет интерес" до подписания чудовищно длинная дистанция с массой препонов.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 19:32
Основной ЦЗ Бохума, можно попробовать подписать.
Misten
Misten
сегодня в 19:30
Проявляе ли Машович интерес к спартакку?
ABir
ABir
сегодня в 19:24
Сербы - толковые защитники
Сп62
Сп62
сегодня в 19:18
Ещё одна попытка. Кстати, в заявочном листе Бохума Эрхан числится как полузащитник.
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