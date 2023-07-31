«Сан-Паулу» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» – «Атлетико Минейро», который состоится 6 августа 2023 года

«Сан-Паулу»

После семнадцати туров текущего сезона «Сан-Паулу» занимает восьмое место. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «трёхцветных», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Атлетико Минейро». 23 июля в рамках матча 16-го тура чемпионата Бразилии в один мяч «Сан-Паулу» потерпел поражение от «Куябы» в гостях. Через три дня в первом матче 1/2 плей-офф Кубка Бразилии «трёхцветные» проиграли «Коринтиансу».

На прошлых выходных «нулёвку» раскатал «Сан-Паулу» дома с командой «Баия».

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» в турнирной таблице чемпионата находится на сегодняшний день на тринадцатой строчке. Девять матчей подряд «петушки» не радуют победами своих поклонников. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Гоясом» в рамках матча 15-го тура чемпионата Бразилии (0:0). В игре следующего тура Серии A с минимальным счётом «Гремио» выиграло дома у «Атлетико Минейро». Победный гол в начале первого тайма забил Роналд.

30 июля со счётом 1:2 «петушки» дома потерпели поражение от «Фламенго».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сан-Паулу» – 2.37

Ничья – 3.15

Победит «Атлетико Минейро» – 3.00

Победит «Сан-Паулу» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 1.66

Обе забьют — да – 2.14

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.47

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.48

Статистика

Вничью завершились три крайних очных матча команд

Из пяти последних поединков «Сан-Паулу» проиграл в двух

За аналогичный период «Атлетико Минейро» уступило в трёх встречах.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящей игры. Победителя в данной паре, скорее всего, мы не увидим. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.15.