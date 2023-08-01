ЮКД – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии ЮКД – «Дерри Сити», который состоится 6 августа 2023 года

ЮКД

«Студенты» в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на данный момент последнее место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. 14 июля с разницей в пару мячей «Колледж» дома потерпел поражение от «Дроэды Юнайтед» в рамках матча 24-го тура Премьер-дивизиона. В 1/16 Кубка Ирландии ЮКД взял верх над командой «Коб Рэмблерс».

28 июля «Богемианс» одержал победу над «студентами» со счётом 2:0.

«Дерри Сити»

«Красно-белые» на сегодняшний день в Элитсерии находятся на третьей строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи «Дерри», чтобы оценить шансы команды на успех в матче с ЮКД. С общим счётом 1:0 по сумме двух встреч «Дерри Сити» одержал победу над фарерской командой ХБ Торсхавн в рамках 1/8 квалификации Лиги конференций УЕФА . 23 июля в рамках матча 1/16 Кубка Ирландии «красно-белые» обыграли команду «Атлон».

27 июля в первой игре 1/4 плей-офф Лиги конференций на своём поле «Дерри Сити» выиграл у финской команды КуПС (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЮКД – 15.00

Ничья – 7.00

Победит «Дерри Сити» – 1.16

Победит «Дерри Сити» с форой -2.5 – 2.28

Обе забьют — нет – 1.55

Обе забьют — да – 2.29

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.49

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.44

Статистика

Только в одном матче из пяти крайних «студенты» выиграли

За тот же период «Дерри Сити» взял верх над своими оппонентами в четырёх встречах

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.28 на победу «Дерри Сити» с форой -2.5 гола за игру. С разницей в три мяча «красно-белые» обыграют «студентов» в предстоящем матче.