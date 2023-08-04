«Санкт-Хольштайн» – «Гройтер Фюрт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Санкт-Хольштайн» – «Гройтер Фюрт», который состоится 05 августа 2023 года

«Хольштайн»

«Хольштайн» был близок к выходу в Бундеслигу несколько сезонов назад, но в последние годы выглядит не так убедительно. В первом туре коллектив смог выиграть у непростого соперника и теперь на своем поле принимает «Гройтер Фюрт», который еще два года назад на один сезон поднимался в Бундеслигу. В случае победы хозяева сделают еще один уверенный шаг к группе лидеров, которая начинает формироваться уже сейчас.

30 июля «Хольштайн» обыграл на выезде «Айнтрахт» Брауншвейг (1:0), а 22 числа оказался сильнее «Униона» (1:0) в товарищеской встрече.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» добился самой крупной победы в первом туре, которая должна была зарядить команду на новые свершения. Коллектив очень неудачно сыграл в Бундеслиге два года назад и был вынужден вернуться во второй дивизион. В выездной встрече с «Хольштайн» гостям придется аккуратно обороняться и пытаться поймать соперника на ошибках Встреча обещает быть напряженной, но зрелищной.

30 июля «Гройтер Фюрт» разгромил «Падеборн» (5:0), а 24 числа в товарищеском матче сыграл вничью с «Ливерпулем» (4:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хольштайн» – 2.4

Ничья – 3.8

Победит «Гройтер Фюрт» – 2.7

Статистика

«Хольштайн» выиграл четыре последних матча во всех турнирах

Семь последних матчей «Гройтер Фюрт» завершились тоталом больше 3.5 мячей

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Оба клуба играют достаточно результативно, мы предполагаем, что болельщики увидят большое количество забитых мячей.