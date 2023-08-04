«Санкт-Хольштайн» – «Гройтер Фюрт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Санкт-Хольштайн» – «Гройтер Фюрт», который состоится 05 августа 2023 года
«Хольштайн»
«Хольштайн» был близок к выходу в Бундеслигу несколько сезонов назад, но в последние годы выглядит не так убедительно. В первом туре коллектив смог выиграть у непростого соперника и теперь на своем поле принимает «Гройтер Фюрт», который еще два года назад на один сезон поднимался в Бундеслигу. В случае победы хозяева сделают еще один уверенный шаг к группе лидеров, которая начинает формироваться уже сейчас.
30 июля «Хольштайн» обыграл на выезде «Айнтрахт» Брауншвейг (1:0), а 22 числа оказался сильнее «Униона» (1:0) в товарищеской встрече.
«Гройтер Фюрт»
«Гройтер Фюрт» добился самой крупной победы в первом туре, которая должна была зарядить команду на новые свершения. Коллектив очень неудачно сыграл в Бундеслиге два года назад и был вынужден вернуться во второй дивизион. В выездной встрече с «Хольштайн» гостям придется аккуратно обороняться и пытаться поймать соперника на ошибках Встреча обещает быть напряженной, но зрелищной.
30 июля «Гройтер Фюрт» разгромил «Падеборн» (5:0), а 24 числа в товарищеском матче сыграл вничью с «Ливерпулем» (4:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хольштайн» – 2.4
- Ничья – 3.8
- Победит «Гройтер Фюрт» – 2.7
Статистика
- «Хольштайн» выиграл четыре последних матча во всех турнирах
- Семь последних матчей «Гройтер Фюрт» завершились тоталом больше 3.5 мячей
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Оба клуба играют достаточно результативно, мы предполагаем, что болельщики увидят большое количество забитых мячей.