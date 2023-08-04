«Карлсруэ» – «Гамбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Карлсруэ» – «Гамбург», который состоится 06 августа 2023 года

«Карлсруэ»

«Карлсруэ» не хватило сил побороться за выход в Бундеслигу, хотя прошлый тур команда закончила в первой десятке турнирный таблицы. Вот и в первом туре нового сезона коллектив начал с победы и попробует закрепиться среди лидеров. Домашний матч с «Гамбургом» важен для хозяев, и они не имеют права его проигрывать, если хотят рассчитывать на место в первых рядах второй Бундеслиги.

30 июля «Карслруэ» сыграл вничью в товарищеском матче с «Хомбургом» (1:1), а 29 числа в чемпионате одолел на выезде «Оснабрюк» (3:2).

«Гамбург»

«Гамбург» пережил настоящий триллер в первом туре, но вышел из него победителем, что стало самым важным для футболистов. Команда не смогла пробиться через стыковые матчи со «Штуттгартом» и вынуждена начинать свой путь сначала. Теперь «Гамбург» постарается финишировать в первых двух местах, чтобы напрямую выйти в элитный дивизион. Матч с «Карлсруэ» будет тяжелым и победа в нем стала бы большим успехом.

28 июля «Гамбург» обыграл «Шальке-04» (5:3) на своем стадионе, а 22 июля в товарищеском матче уступил «Рейнджерс» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Карлсруэ» – 2.75

Ничья – 4.05

Победит «Гамбург» – 2.25

Статистика

Шесть последних матчей «Гамбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Карлсруэ» выиграл в шести поединках из десяти последних во всех турнирах

«Гамбург» выиграл два из пяти последних матчей с «Карлсруэ»

Семь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Гамбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Вероятнее всего, обе команды смогут отличиться в воротах соперника, но чуть удачливее окажется «Гамбург» в этом противостоянии.