«Нюрнберг» – «Ганновер-96» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1691178837

вчера, 22:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Нюрнберг» – «Ганновер-96», который состоится 06 августа 2023 года

«Нюрнберг»

«Нюрнберг» очень давно не играл в Бундеслиге и в последние годы практически не имел шансов туда пробиться. Коллектив проиграл в первом туре и теперь вынужден отыгрываться на своем поле в поединке с «Ганновер-96». Чтобы претендовать на высокие места, коллективу необходимо начиная с ближайших туров бороться за максимальный результат в каждом матче. Поединок обещает быть интересным и непредсказуемым.

30 июля «Нюрнберг» проиграл на выезде «Ганзе» (0:2), а 22 числа в товарищеском матче оказался сильнее «Мюнхен 1860» (3:0).

«Ганновер-96»

«Ганновер-96» в последние годы является крепким середняком второй Бундеслиги и в нынешнем сезоне, вряд ли кто-то рассчитывает увидеть этот клуб среди лидеров. Команда уже потеряла очки с новичком чемпионата на своем поле и теперь сыграет на выезде с «Нюрнбергом», где соперник приложит все усилия, чтобы одержать первую победу в нынешнем сезоне. В случае успеха, гости смогут набрать уже четыре очка в стартовых турах.

29 июля «Ганновер-96» поделил очки на своем поле с «Элбфсбергом» (2:2), а 22 числа в товарищеском матче крупно обыграл «Вильярреал» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нюрнберг» – 2.3

Ничья – 3.55

Победит «Ганновер-96» – 2.9

Статистика

«Нюрнберг» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Ганновер-96» не проигрывает на выезде уже пять матчей подряд

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Большинство матчей между клубами завершается большим количеством забитых мячей и в этот раз существует большая вероятность подтвердить данную статистику.