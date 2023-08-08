АЕК – «Динамо» Загреб : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1691482321

сегодня, 11:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов АЕК – «Динамо» Загреб, который состоится 08 августа 2023 года

АЕК

Для АЕК нынешний раунд квалификации Лиги Чемпионов станет стартовым, и команда постарается зацепиться за возможность сыграть в групповом этапе. Тем не менее, коллективу достался один из самых опытных соперников с таланливыми молодыми исполнителями в составе. Чтобы пройти загребское «Динамо», греческой команде очень важно добиться успеха на своем поле, чтобы иметь запас прочности на ответную встречу в Хорватии.

30 июля АЕК обыграл на выезде «Трабзонспор» (3:1), а 23 числа одолел «Волос» (3:0). Оба матча были товарищескими.

«Динамо» Загреб

Коллектив из Хорватии очень уверенно прошел своего соперника в прошлом раунде квалификации Лиги Чемпионов и продолжает свой пусть к участию в самом престижном турнире Европы. Команда начала свои выступления во внутреннем первенстве и поэтому проблем с игровой практикой, что влияет на игру, у нее не возникает. В выездной встрече гости постараются не проиграть в Греции, а победа и вовсе в разы увеличит их шансы на проход.

05 августа «Динамо» Загреб поделил очки на своем поле с «Горица» (0:0), а второго августа команда в Лиге Чемпионов обыграла «Астану» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит АЕК – 2.17

– 2.17 Ничья – 3.2

Победит «Динамо» Загреб – 3.65

Статистика

АЕК выиграл четыре последних матча во всех турнирах пропустив всего один мяч

выиграл четыре последних матча во всех турнирах пропустив всего один мяч Четыре из последних матча «Динамо» Загреб на своем стадионе завершились исходом «обе забьют — нет»

Греческий клуб выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что матч будет результативным и обе команды смогут найти свои забитые голы.