АЕК – «Динамо» Загреб : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов АЕК – «Динамо» Загреб, который состоится 08 августа 2023 года
АЕК
Для АЕК нынешний раунд квалификации Лиги Чемпионов станет стартовым, и команда постарается зацепиться за возможность сыграть в групповом этапе. Тем не менее, коллективу достался один из самых опытных соперников с таланливыми молодыми исполнителями в составе. Чтобы пройти загребское «Динамо», греческой команде очень важно добиться успеха на своем поле, чтобы иметь запас прочности на ответную встречу в Хорватии.
30 июля АЕК обыграл на выезде «Трабзонспор» (3:1), а 23 числа одолел «Волос» (3:0). Оба матча были товарищескими.
«Динамо» Загреб
Коллектив из Хорватии очень уверенно прошел своего соперника в прошлом раунде квалификации Лиги Чемпионов и продолжает свой пусть к участию в самом престижном турнире Европы. Команда начала свои выступления во внутреннем первенстве и поэтому проблем с игровой практикой, что влияет на игру, у нее не возникает. В выездной встрече гости постараются не проиграть в Греции, а победа и вовсе в разы увеличит их шансы на проход.
05 августа «Динамо» Загреб поделил очки на своем поле с «Горица» (0:0), а второго августа команда в Лиге Чемпионов обыграла «Астану» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит АЕК – 2.17
- Ничья – 3.2
- Победит «Динамо» Загреб – 3.65
Статистика
- АЕК выиграл четыре последних матча во всех турнирах пропустив всего один мяч
- Четыре из последних матча «Динамо» Загреб на своем стадионе завершились исходом «обе забьют — нет»
- Греческий клуб выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что матч будет результативным и обе команды смогут найти свои забитые голы.