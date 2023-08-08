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АЕК – «Динамо» Загреб : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:12
АЕК – «Динамо» Загреб : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов АЕК – «Динамо» Загреб, который состоится 08 августа 2023 года

АЕК

Для АЕК нынешний раунд квалификации Лиги Чемпионов станет стартовым, и команда постарается зацепиться за возможность сыграть в групповом этапе. Тем не менее, коллективу достался один из самых опытных соперников с таланливыми молодыми исполнителями в составе. Чтобы пройти загребское «Динамо», греческой команде очень важно добиться успеха на своем поле, чтобы иметь запас прочности на ответную встречу в Хорватии.

30 июля АЕК обыграл на выезде «Трабзонспор» (3:1), а 23 числа одолел «Волос» (3:0). Оба матча были товарищескими.

«Динамо» Загреб

Коллектив из Хорватии очень уверенно прошел своего соперника в прошлом раунде квалификации Лиги Чемпионов и продолжает свой пусть к участию в самом престижном турнире Европы. Команда начала свои выступления во внутреннем первенстве и поэтому проблем с игровой практикой, что влияет на игру, у нее не возникает. В выездной встрече гости постараются не проиграть в Греции, а победа и вовсе в разы увеличит их шансы на проход.

05 августа «Динамо» Загреб поделил очки на своем поле с «Горица» (0:0), а второго августа команда в Лиге Чемпионов обыграла «Астану» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит АЕК – 2.17
  • Ничья – 3.2
  • Победит «Динамо» Загреб – 3.65

Статистика

  • АЕК выиграл четыре последних матча во всех турнирах пропустив всего один мяч
  • Четыре из последних матча «Динамо» Загреб на своем стадионе завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Греческий клуб выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что матч будет результативным и обе команды смогут найти свои забитые голы.

Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 11:59
Динамо Загреб в полном порядке был против Астаны, кроме того, по моментам, он и во втором матче мог накидать 4-5 голов сопернику. На стороне Динамо Загреб чемпионат Хорватии который уже стартовал, один круг в квал. ЛЧ, прошлогодний выступ и опыт в группе ЛЧ. Также мне понравился как действовал их главный страж ворот - Ливакович. АЕК чемпион своей страны, и готовился только через товарищеские матчи: мало опыта, игровой практики, нервозность - это все может быть в первой игре уже.
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