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«Ростов» – «Рубин» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:32
«Ростов» – «Рубин» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – «Рубин», который состоится 12 августа 2023 года

«Ростов»

«Ростов» в последних матчах выглядит не очень свежо и результаты также оставляют желать лучшего. Команда Валерия Карпина после трех туров РПЛ смогла набрать четыре очка, чего мало для того, чтобы быть среди лидеров. В предстоящей встрече с нестабильным «Рубином», южной команде необходимо исправлять ситуацию, поэтому хозяев мы наверняка увидим максимально мотивированными на результат.

8 августа «Ростов» проиграл на выезде «Уралу» в кубке России (0:1), а пятого числа был разгромлен на выезде «Крыльями Советов» в РПЛ (1:5).

«Рубин»

Казанский клуб еще не побеждал в чемпионате России и по итогу трех туров смог набрать всего два пункта. Таким образом «Рубин» сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и нуждается в победе, которая не только добавит три очка, но и даст уверенность в собственных силах перед следующими поединками. В выездной встрече с «Ростовом» для гостей любые набранные баллы станут приемлемым результатом.

8 августа «Рубин» проиграл «Локомотиву» в рамках кубка России (0:1), а пятого числа крупно уступил «Спартаку» в РПЛ (1:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ростов» – 2.3
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Рубин» – 3.25

Статистика

  • «Рубин» не может победить уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • Шесть из десяти последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ростов» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Рубином»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что «Ростов» будет играть первым номером и сможет добыть победу, учитывая нынешнее состояние соперника и его результаты.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:00
В недавнем кубковом поединке между Ростовом и Рубином обмена голами не случилось, подопечные Карпина выиграли 1-0. Но одно дело - кубок, где на групповом этапе у клубов РПЛ практически нет мотивации, плюс играют команды не самыми основными составами. И совсем другое - чемпионат. Считаю, что в этот раз ростовчане и казанцы как минимум по голу друг другу оформят. В атаке у данных коллективов есть кому забивать. А из предыдущего тура РПЛ мы наглядно увидели, насколько плохо эти команды могут играть в обороне. Мой прогноз - Обе забьют.
Гость
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