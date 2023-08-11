«Ростов» – «Рубин» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – «Рубин», который состоится 12 августа 2023 года

«Ростов»

«Ростов» в последних матчах выглядит не очень свежо и результаты также оставляют желать лучшего. Команда Валерия Карпина после трех туров РПЛ смогла набрать четыре очка, чего мало для того, чтобы быть среди лидеров. В предстоящей встрече с нестабильным «Рубином», южной команде необходимо исправлять ситуацию, поэтому хозяев мы наверняка увидим максимально мотивированными на результат.

8 августа «Ростов» проиграл на выезде «Уралу» в кубке России (0:1), а пятого числа был разгромлен на выезде «Крыльями Советов» в РПЛ (1:5).

«Рубин»

Казанский клуб еще не побеждал в чемпионате России и по итогу трех туров смог набрать всего два пункта. Таким образом «Рубин» сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и нуждается в победе, которая не только добавит три очка, но и даст уверенность в собственных силах перед следующими поединками. В выездной встрече с «Ростовом» для гостей любые набранные баллы станут приемлемым результатом.

8 августа «Рубин» проиграл «Локомотиву» в рамках кубка России (0:1), а пятого числа крупно уступил «Спартаку» в РПЛ (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 2.3

Ничья – 3.3

Победит «Рубин» – 3.25

Статистика

«Рубин» не может победить уже пять матчей подряд во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»

«Ростов» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Рубином»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что «Ростов» будет играть первым номером и сможет добыть победу, учитывая нынешнее состояние соперника и его результаты.