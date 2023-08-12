«Хетафе» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Примеры чемпионата Испании «Хетафе» – «Барселона», который состоится 13 августа 2023 года

«Хетафе»

«Городские» в турнирной таблице Ла Лиги заняли по итогам прошлого сезона пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Хетафе», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Барсой». С минимальным счётом «тёмно-синие» уступили «Реймсу». В один мяч «городские» проиграли «Гранаде» (1:2). На второй добавленной минуте в конце матча забил гол за «Хетафе» нападающий Хайме Мата.

Со счётом 4:1 «тёмно-синие» взяли верх над нидерландским футбольным клубом «Витесс».

«Барселона»

«Барса» в прошлом сезоне Примеры стала чемпионом. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «сине-гранатовых» за последнее время. В трёх товарищеских матчах к ряду «Барселона» выигрывает своих оппонентов. В сухую, трижды поразив ворота соперника, «Барса» одержала победу над мадридским «Реалом». С минимальным счётом «сине-гранатовые» обыграли «Милан». Победный гол забил во второй половине встречи двадцатилетний нападающий Ансу Фати.

8 августа со счётом 4:2 «Барселона» взяла верх над «Тоттенхэмом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 6.40

Ничья – 4.00

Победит «Барселона» – 1.57

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 2.60

Обе забьют — нет – 1.63

Обе забьют — да – 2.26

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

Три крайние очные встречи завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

В двух матчах из пяти последних «городские» проиграли

За тот же период «Барса» уступила в одной встрече.

Прогноз

В предстоящем матче у «Хетафе» нет шансов даже на ничью. Компания Pinnacle предлагает на победу «Барселоны» коэффициент 1.57. Даже в гостях «сине-гранатовые» возьмут верх над своим оппонентом.