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«Клермон» – «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:15
«Клермон» – «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» – «Монако», который состоится 13 августа 2023 года

«Клермон»

«Клермон» занял восьмое место в прошлом сезоне чемпионата Франции, что является неплохим результатом для клуба. Коллектив и в этом сезоне рассчитывает выступить не хуже, однако для этого необходимо набирать очки с самых первых туров. Даже при определенных обстоятельствах хозяева могут создать проблемы «Монако» и добиться победы, омрачив сопернику из одноименного княжества начало сезона.

5 августа «Клермон» провел сразу два спарринга с «Гавром» и в обоих оказался сильнее (2:1, 1:0).

«Монако»

Провал конца сезона Лиги 1 не дал «Монако» квалифицироваться в еврокубки и теперь коллектив может сосредоточиться на борьбе в чемпионате и претендовать на первые три места. Команда много раз теряла очки с соперниками, подобными «Клермону», поэтому матч для гостей станет очень сложным и одновременно важным. Данная встреча будет интересной для болельщиков и физически напряженной для футболистов.

7 августа «Монако» проиграл в товарищеском матче «Монако» (2:4), а второго числа уступил по пенальти «Арсеналу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Клермон» – 3.6
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Монако» – 2.02

Статистика

  • «Клермон» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Монако» проиграл шесть из десяти поединков за последнее время
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Монако»
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Гости имеют приятную статистику личных встреч с «Клермоном» и с большой вероятностью смогут добиться еще одной победы и набрать первые три балла.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:18
Дома Клермон является удобным соперником для Монако. 3-1 и 2-0 в последние 2 сезона Лиги 1 монегаски побеждали соперника за чрезмерно открытую игру. Учитывая, что игровой стиль красно-синих не поменялся, а Монако обладает куда более мастеровитым составом, то и в третий раз снаряд на классе имеет все шансы залететь в одну и ту же воронку. Атака гостей с Головиным, Фоллландом, Бен Йеддером и Минамино довольно сыграна между собой и выглядит мощнее возможностей Клермона. ставим здесь на победу гостей на классе.
Гость
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