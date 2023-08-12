«Клермон» – «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» – «Монако», который состоится 13 августа 2023 года
«Клермон»
«Клермон» занял восьмое место в прошлом сезоне чемпионата Франции, что является неплохим результатом для клуба. Коллектив и в этом сезоне рассчитывает выступить не хуже, однако для этого необходимо набирать очки с самых первых туров. Даже при определенных обстоятельствах хозяева могут создать проблемы «Монако» и добиться победы, омрачив сопернику из одноименного княжества начало сезона.
5 августа «Клермон» провел сразу два спарринга с «Гавром» и в обоих оказался сильнее (2:1, 1:0).
«Монако»
Провал конца сезона Лиги 1 не дал «Монако» квалифицироваться в еврокубки и теперь коллектив может сосредоточиться на борьбе в чемпионате и претендовать на первые три места. Команда много раз теряла очки с соперниками, подобными «Клермону», поэтому матч для гостей станет очень сложным и одновременно важным. Данная встреча будет интересной для болельщиков и физически напряженной для футболистов.
7 августа «Монако» проиграл в товарищеском матче «Монако» (2:4), а второго числа уступил по пенальти «Арсеналу» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Клермон» – 3.6
- Ничья – 3.65
- Победит «Монако» – 2.02
Статистика
- «Клермон» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Монако» проиграл шесть из десяти поединков за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Монако»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Гости имеют приятную статистику личных встреч с «Клермоном» и с большой вероятностью смогут добиться еще одной победы и набрать первые три балла.