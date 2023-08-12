«Клермон» – «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» – «Монако», который состоится 13 августа 2023 года

«Клермон»

«Клермон» занял восьмое место в прошлом сезоне чемпионата Франции, что является неплохим результатом для клуба. Коллектив и в этом сезоне рассчитывает выступить не хуже, однако для этого необходимо набирать очки с самых первых туров. Даже при определенных обстоятельствах хозяева могут создать проблемы «Монако» и добиться победы, омрачив сопернику из одноименного княжества начало сезона.

5 августа «Клермон» провел сразу два спарринга с «Гавром» и в обоих оказался сильнее (2:1, 1:0).

«Монако»

Провал конца сезона Лиги 1 не дал «Монако» квалифицироваться в еврокубки и теперь коллектив может сосредоточиться на борьбе в чемпионате и претендовать на первые три места. Команда много раз теряла очки с соперниками, подобными «Клермону», поэтому матч для гостей станет очень сложным и одновременно важным. Данная встреча будет интересной для болельщиков и физически напряженной для футболистов.

7 августа «Монако» проиграл в товарищеском матче «Монако» (2:4), а второго числа уступил по пенальти «Арсеналу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клермон» – 3.6

Ничья – 3.65

Победит «Монако» – 2.02

Статистика

«Клермон» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Монако» проиграл шесть из десяти поединков за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Монако»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Гости имеют приятную статистику личных встреч с «Клермоном» и с большой вероятностью смогут добиться еще одной победы и набрать первые три балла.