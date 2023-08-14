Захарян сыграет в Лиге чемпионов. Арсена подписали на замену легенде футбола

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вчера, 09:42

Будет борьба за место под солнцем Ла Лиги.

Захарян переходит в «Реал Сосьедад», сделку закроют после медицинского осмотра футболиста, Арсен уже в Испании. Главный тренер «Динамо» подтвердил трансфер. Пора знакомиться с колледжем, куда талантливый игрок из РПЛ отправляется покорять вершины европейского футбола.

Команда. «Реал Сосьедад»

Завоевали путевку в Лигу чемпионов впервые за 10 лет. Баски использовали уход Эмери из «Вильярреала». «Бетис» с Пеллегрини тоже отстал, хотя надеялся на успех. А самое главное, что утонула «Севилья», клуб с победами в Лиге Европы оказался на 12-м месте. «Реал Сосьедад» отстал от «Реала» всего на семь пунктов, а от «Атлетико» на шесть. Великолепный результат, который подытожил стабильные годы, ведь это четвертый подряд выход в еврокубки, что для испанского середняка приличный результат. И у этого успеха есть имя.

Тренер. Иманол Альгвасил

Высокий седой мужчина 52 лет отроду не застал в «Реале Сосьедад» Дмитрия Хохлова, но прекрасно помнит успешные сезоны Карпина. Наставник басков мог консультироваться у тренера «Ростова» и сборной России о Захаряне. В середине девяностых годов сам Карпин из Москвы поехал именно в Сан-Себастьян. Дальше был отрезок в «Сельте» и возвращение в «Реал Сосьедад». Иманол тоже вернулся, но в роли тренера. Альгвасил работает в клубе на тренерских должностях 12 лет. Пятый год трудится главным тренером. Как видно по выходам в плей-офф Лиги Европы, а теперь по путевке в Лигу чемпионов, что особо ценно для Захаряна, наставник у команды толковый.

Тактика. Три атакующих хавбека

«Реал Сосьедад» довольно гибкая команда. В составе великолепный опорник Субименди, который отправил ветерана Ильярраменди в «Даллас». Благодаря Субименди, пока его не забрала «Барселона», можно переключаться между схемами. Прошлый сезон «Реал Сосьедад» отыграл в формациях «4-1-3-2» и «4-4-2» с ромбом в центре поля, как сейчас у столичного «Реала». Правее центра Браис Мендес. Левее Мерино, а вот по центру был Давид Сильва, но он завершил карьеру. Именно легенду АПЛ в идеале должен заменить Захарян. По формату Арсен подходит. Давид в молодости играл на фланге, а с опытом переместился глубже. У россиянина из «Динамо» тоже несколько рабочих позиций, что важно для следующего пункта.

Конкуренты. Браис, Мерино и Ойарсабаль

Звучит грозно, у всей тройки матчи за сборную Испании. Но есть нюансы. Браис может играть рядом с Захаряном. Мерино в 27 лет остается недооцененным мастером. Микель не попал в «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», хотя там присматривались к нему. В юности отправился в Дортмунд, а потом в «Ньюкасл». Но в иностранных лигах Мерино не задержался. К печали Захаряна, вряд ли Микель покинет «Реал Сосьедад». Победитель Лиги Наций в составе сборной Испании после ухода Давида Сильвы еще важнее для команды. А вот у талантливого атакующего Ойарсабаля был в прошлом году разрыв «крестов», пропустил восемь месяцев. Против «Жироны» в первом туре (сыграли 1:1) тренер предложил схему «4-3-3», но могут играть также «4-4-2». Японец Кубо готов к дуэту с португальским новичком Андре Силвой. «Лейпциг» второй год подряд отдает в аренду «Реалу Сосьедад» форварда. Норвежец Серлот ушел за 10 миллионов в «Вильярреал», теперь надежда на Андре Силву или на местного Карлоса Фернандеса.

Задача. Получить игровую практику

Надо сыграть против «Реала» и «Барселоны». У Захаряна минимальная задача – не сидеть вечно на скамейке, потому что и такой вариант возможен. С другой стороны, посмотрите на расходы «Реала Сосьедад». Для них игрок за 12 миллионов евро это очень дорогой новичок. Рекордным новобранцем является нигерийский центрфорвард Садик, сыгравший пока лишь четыре матча после трансфера за 20 млн евро. За контракт шведского нападающего Исака, которого позже втридорога отдали «Ньюкаслу», заплатили всего 15 млн евро. Захарян будет шестым в списке рекордных подписаний клуба. Сумма не огромная, чтобы давила, но деньги надо отработать.

Коллектив. Мечтают о новых вызовах

Захарян должен понимать, куда попал. Японцу Кубо платили 160 миллионов евро за четыре года в Саудовской Аравии. «Реал Сосьедад» получил бы 36 млн евро за трансфер, но 22-летний хавбек отказался, поскольку хочет в Лигу чемпионов. Универсальность может выручить Захаряна. Из него можно сделать даже оттянутого форварда, не только «десятку» и «восьмерку». У «Реала Сосьедад» есть свои молодые атакующие игроки, но тренер Иманол не враг родному клубу, чтобы подписывать за 12 млн евро человека, который ему не нужен. У басков много перспективных ребят, готовых к трансферам в большие клубы. Это защитник Ле Норман (есть интерес «Наполи»), опорник Субименди, хавбек Мерино и атакующие Кубо и Ойарсабаль. Возможно, кто-то из них готовится к уходу.

А кто останется, будут активно работать в Лиге чемпионов. Захаряну нельзя отставать. Если заявит о себе, то «Реал Сосьедад» не станет его последним заметным клубом в Европе. Арсен тонкий игрок, но в «Динамо» не показал максимум, ведь мыслями был западнее. А если Захарян не потянет, то в январе уйдет в аренду. Возраст позволяет потратить время на адаптацию. А если сразу пойдут пасы и голы, то может быть в основе на четырех разных позициях. В «Реале Сосьедад» рады созидателям в исконном смысле. В Сан-Себастьяне воспитали Гризманна и раскрыли Эдегора. Умеют найти атакующему игроку идеальное место, так что всё зависит от качества игры Захаряна. Попытка не пытка, а «Динамо» включило в контракт право приоритетного выкупа на случай, если Арсен попросится домой.