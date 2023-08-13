В «Спартаке» опровергли уход Зобнина. Но на трансфер пора выставить не только Бальде и Николсона

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вчера, 16:11

Готовится запоздалая чистка состава.

Фанатов напугали новостью об уходе Зобнина

Всё из-за реплики агента. Важич представляется человеком, через которого ведут переговоры «Спартак» и «Динамо». Серб, в резюме которого указано футбольное агентство из ОАЭ , якобы вел трансфер защитника Майсторовича в «Динамо». Восемнадцатилетний центрбек оставил хорошее впечатление, но получил сложную травму и надолго вылетел из игры. Также в игре не видно Важича, ведь официально у новичка «Динамо» агенты из Испании.

Недавно рассказывали, как ведутся трансферные переговоры. Иногда в деле три агента. У двух клубов и у футболиста. Агент Важич может вести трансферы клубов РПЛ . Не исключено, что «Спартак» дал посреднику право искать команды для Бальде, Николсона и Зобнина. Но откуда в списке появился Роман? Генеральный директор московского клуба Олег Малышев использовал при оценке информации теорию заговора:

Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов – такое со «Спартаком» случается часто. Что касается новостей, то об агенте Важиче я впервые слышу, никогда с ним не общался. Роман Зобнин – один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственная верная информация.

Намек понятный. Агент Важич добавил Зобнина в список на продажу, чтобы взбудоражить «спартаковцев» накануне матча с «Зенитом». Но зачем ему это делать? Также генеральный директор «Спартака» может просто не знать поименно всех агентов, которым клуб поручает судьбу лишних игроков. Более того, трансферную почву могут прощупывать по инициативе самого Романа.

Зобнин успевает поиграть в сильной западной лиге

Роман набрал форму, был в пятерке лучших игроков «Спартака» в прошлом сезоне по версии клуба. Позади лучшие годы хавбека, который достойно пережил серию сложных травм. Но в 29 лет Зобнин точно не менее привлекательная ставка для клубов из Италии и Франции, чем Кокорин, который снова забивает за «Фиорентину», или Кузяев, который теперь в «Гавре». Зобнин моложе, чем Александр и Далер.

Возможно, директор «Спартака» Малышев решил не рассказывать, что процесс запустил сам футболист? И даже если Зобнину найдут команду в топ-5, то могут не договориться. Посмотрите, с какими боями уезжает юный Захарян. После срыва сделок с голландцами, французами и итальянцами нашелся вариант с «Реалом Сосьедад». Зобнин когда-то мечтал попробовать себя в крутой лиге.

А поскольку его агентом является Павел Андреев, как и у Захаряна, то «Спартаку» логично найти для переговоров по Зобнину иностранца, который будет работать на клуб, а не на себя. Когда у Романа был сложный период, то журналисты, близкие к «красно-белым», писали о его высокой зарплате. Также учтите, что у футболиста контракт лишь до лета 2024 года, может стать перспективным свободным агентом.

Еще одна версия, почему всплыла фамилия Зобнина – агент Андреев. Представитель футболиста может знать Важича лично. Попросил серба слить заметную информацию, чтобы новые боссы «красно-белых» испугались потерять Романа бесплатно и ускорили переговоры о новом контракте. На кону миллионы евро, Зобнин не хочет сильно упасть в зарплате, а «Спартак» не хочет бесплатно потерять опытного игрока.

Уйти должны не только форварды Бальде и Николсон

В «Спартаке» опровергли уход Зобнина, но директор не заявил, что останутся Бальде и Николсон. С ними надо расставаться. Фланги у «Спартака» забитые, Бальде не будет помогать Соболеву и Промесу. Новички Бонгонда и Медина справятся с такой задачей. Хотя Хесусу надо найти место в основе, потому что в роли «десятки» парагваец слаб, а на флангах ему пока нет места.

Зобнин и Мартинс не справляются в опорной зоне. У «Спартака» два состава, как у «Локомотива». Но незрелость объединяет московские команды. Только у Абаскаля нет Дзюбы, чтобы на нём все сгоняли злость после неудач. Зато есть форвард Николсон, который не устроил турецкие клубы, проявлявшие к нему интерес. И Бальде проблемный лот на футбольном аукционе.

У скаутов «Спартака» достаточно промахов со ставками. Николсон и Бальде получили неутешительные вердикты, оба уйдут. Но есть еще Дуарте и Мартинс, чью полезность обсудят в будущем. Пруцев, Умяров, Классен, Игнатов, Мелёшин и Зиньковский вряд ли будут в основе «Спартака» в обозримом будущем. Кто-то останется для ротации, а остальные уйдут.

В защите есть Маслов и Чернов. Если подпишут элитного новичка в оборону, то зачем оба в заявке, раз рядом Дуарте, Джикия и универсал Литвинов? А вот хавбек Зобнин уйдет, только если сам захочет. Или если Абаскаль мечтает увидеть в центре поля связку молодых Литвинова и Мартинса. Дуэт можно протестировать в ближайших турах, поставив Зобнина чуть выше.

Перенасыщение атаки было проблемой «Спартака», когда играл с первых минут теперь уже джокер Игнатов. А самое плохое для Абаскаля, что не существует сыгранного дуэта Литвинова и Зобнина в опорной зоне. А там бардак, как показало поражение от «Урала». Нельзя наотрез исключать уход Романа. У Джикии, Маслова, Мозеса и Промеса тоже контракты лишь на год.

Зарплаты у всех в команде высокие, а многие игроки нестабильные. Еще и крутой Промес рискует уйти в тюрьму через год. Всё сложно, поэтому не стоит выдумывать теории заговора. Идет рабочий процесс поиска новых клубов разным игрокам. Зобнин легко может быть в списке посредника. В РПЛ мало востребованных футболистов, которые точно не уедут за границу, а Роман интересен середнякам из элитных лиг.

Хотя «Спартаку» стоит внимательнее выбирать людей, с которыми клуб работает. Агент Важич должен был трудиться молча. Стратегически «Спартаку» выгоднее продлить контракт с Зобниным, но завершить романы с теми, кто и в запасе не нужен. Даже в тройке Максименко, Селихова и Свинова есть лишний голкипер. В заявке 30 игроков, давно назрели расставания.