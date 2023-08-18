Мы давно не видели дерби «Динамо» и ЦСКА на пике. Клубы – братья по проблемам с составами

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сегодня, 16:16

Зайнутдинов и Захарян уходят, альтернативы нет.

Московское дерби – всегда яркое событие в РПЛ . На 5-й тур приходится сразу несколько топ-матчей, после которых может измениться состав топ-5. «Спартак» принимает «Зенит» — петербуржцы слабо начали чемпионат, но в случае победы обгонят «красно-белых». «Локомотив» едет в гости к «Краснодару», лидирующему в таблице – и у «железнодорожников» есть шанс ворваться в первую пятерку. А откроет череду элитных противостояний игра столичных клубов – «Динамо» против ЦСКА .

Дерби в последнее время – противостояние кризисных клубов

В минувшем сезоне команды сыграли между собой дважды – и оба раза соперники подходили к противостоянию, борясь не только с оппонентом, но и с внутренними проблемами.

На октябрь 2022 года пришёлся глубочайший кризис «бело-голубых» — москвичи начали отторгать идеи нового главного тренера, были проблемы и с обороной, и с созиданием, и со структурой. Проблемное «Динамо» смогло-таки отобрать очки у ЦСКА (1:1) – при этом «армейцы» в тот период продолжали погоню за «Зенитом» и за 9 матчей перед дерби уступили только «Торпедо».

После боевой ничьей спад начался уже у ЦСКА . Между двумя встречами с «Динамо» «красно-синие» провели 5 игр – победу одержали лишь в одной, над «Локомотивом». Подопечные Славиши Йокановича, напротив, получили импульс и начали приближаться к пятёрке. Ко второму противостоянию «бело-голубые» нащупали нить игры – и фланги заиграли, и для опорной зоны нашлось решение в лице Кутицкого с Фоминым.

К первой очной встрече в текущем сезоне команды снова подходят с внутренними демонами.

«Динамо» отпускает Захаряна и ждёт Чавеса

Основная проблема москвичей – в подборе игроков полузащиты. На этой позиции у «Динамо» очень мало баланса. Отсутствие надёжного опорника вынудило нового тренера Марцела Личку пойти на эксперименты. Вспомним, что «Оренбург» при нём был самой весёлой командой лиги при слабой обороне, – и уже не удивимся тому, что на первый тур чех выпустил в опорной зоне связку Фомин-Захарян. Эксперимент провалился – Даниил и Арсен вообще не дали надёжности в единоборствах, поиски продолжились.

К этому моменту Личка нашёл оптимальное сочетание – качества Диего Лаксальта сделали его идеальной альтернативой на позиции опорника (это показала игра с «Крыльями»). Уругваец не теряется под давлением и сохраняет мяч, уверенно ведёт единоборства, не обрезается, к тому же может смещаться на фланг. Поэтому профильный левый защитник идеально вписался в новое амплуа. Но – единственный план Лички в опорной зоне, запасного нет. И это ощутимая проблема – особенно если вспомнить о травматичности уругвайца.

Всё летнее трансферное окно «Динамо» пытается привезти из «Пачуки» Луиса Чавеса. Мексиканский хавбек как раз способен добавить атакующему составу «бело-голубых» баланса, придать надёжности при игре в обороне. Но сначала не удалось провернуть сделку из-за проблем с переводом средств. Потом появился вариант, при котором Луис расторгнет контракт с «Пачукой», а средства на это выделит московский клуб. Позднее появился инсайд, что деньги на расторжение полузащитник так и не получил. Последние известия – сделка всё же состоится на следующей неделе. Вот такие американские горки, на которые у «Динамо» ушло очень много времени.

Такая же нервотрёпка с продажей Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» (сделка всё-таки состоится). Проще говоря, усиление для «Динамо» ещё не подоспело, рабочие инструменты есть, но других решений мы пока что не увидели.

ЦСКА страдает от эпидемии травм, из альтернатив – только воспитанники

Прямо сейчас в лазарете у «армейцев»: Хорхе Карраскаль, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Илья Агапов, Егор Ушаков, Кирилл Глебов. Ещё и Игорь Акинфеев заставил поволноваться, пропустив матч с «Сочи».

На стартовую обойму «красно-синим» пока хватает игроков. Владимир Федотов в тройке центральных защитников выпускает уже классическую связку Мойсес-Роша-Набабкин, в центре – Зделар и Мендес, справа вместо Гайича выходил Глебов (теперь выбыл и он), слева был выбор между Зайнутдиновым и Обляковым. Заболотный продолжает выходить на острие, инсайдов играют Мухин и Чалов.

При этом резерв ЦСКА – разве что воспитанники: Матвей Кисляк, Никита Ермаков, Ярослав Арбузов, Михаил Рядно, Егор Носков. Они разбавляют стартовый состав на матчи Кубка, выходят на замену в чемпионате – и пока эффективны в этом амплуа. Для молодых игроков сложившаяся ситуация – в плюс: у Федотова нет вариантов, кроме как давать им игровую практику. При этом для клуба в таком положении есть фактор риска – молодёжь не может дать стабильности, а ругать их в случае ошибок глупо из-за элементарной неопытности.

Масла в огонь подливает история с уходом Бахтиёра Зайнутдинова. Футболист стал настоящим универсальным оружием – профильный полузащитник минувший сезон начинал в качестве центрального защитника, затем сместился на позицию левого латераля, где остаётся до сих пор. Договорённость с «Бешикташем» уже достигнута, Бахтиёр уезжает – а ЦСКА опять предстоит искать альтернативу.