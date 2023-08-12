Лига чемпионов – не главное. Новая реальность ПСЖ

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12 августа 2023, 13:27

Будут проводить очередную революцию.

Очертания основного состава ПСЖ еще размыты, и пока главной звездой команды оказывается ее главный тренер Луис Энрике. Ему предстоит возглавить ту самую революцию, которую объявило руководство клуба, подчеркнув, что начинается новая эра. Закончилась эпоха могущественных суперзвезд, которые так и не смогли выиграть Лигу чемпионов. Теперь акцент будет делаться на молодежь, в основном французскую, а также на коллективную работу.

Как заявил Насер Аль-Хелаифи, его больше не интересуют сиюминутные результаты. Он хочет, чтобы команда показывала хороший футбол и приносила удовольствие. Изменился вектор амбиций, которые катарцы хотят удовлетворить: от амбиций, нацеленных на результат, пришли к амбициям, основанным на демонстрации привлекательного футбола. Злые языки скажут, что это именно катарцы привели ПСЖ в его нынешнее состояние, которое потребовало революции. Вспомнят, что и сам Аль-Хелаифи не раз делал громкие заявления, которые не имели последствий.

Обновление

Месси и Рамос покинули ПСЖ , не определено будущее Неймара, Верратти и Мбаппе. Все это – могучие звезды, главные звезды парижан. Но команда начинает сезон с девятью новичками, каждого из которых нельзя сравнить по масштабу с кем-то из упомянутых футболистов: Угарте, Люка Эрнандес, Ли Кан Ин, Шкриньяр, Асенсио, Тенас, Ндур, Гонсалу Рамуш и Усман Дембеле.

Несомненно, это еще не конец ни в плане прибывших игроков, ни в плане уехавших. Особенно с учетом того, что состав еще заполнен людьми, на которых фактически вряд ли рассчитывают, например, Вейналдум, Паредес, Диалло, а для Битшиабу, Икарди и Эбимбе покупатели нашлись.

В последние годы ПСЖ привык полагаться на индивидуальное мастерство звезд. И каждый раз платил за это дорогую цену. Клубу казалось, что вот-вот схема начнет работать, но год за годом ситуация повторялась, пока в последние сезоны совсем не стала плачевной. В отдельных играх Мбаппе совершал чудеса, иногда они выстреливали вместе с Месси. Но конечной цели достигнуто не было: нет Лиги чемпионов, нет и той самой привлекательной игры, которая радовала бы фанатов.

Теперь все должно быть по-другому, а такие сломы не даются легко. Луис Энрике, взявшись за парижский проект, наверняка это понимал. Хотя вряд ли он ожидал, что этим летом разгорится с новой силой и новыми нюансами сага о Мбаппе и его возможном уходе из клуба. Испанский специалист сдержанно это все прокомментировал, выразив надежду, что соглашение будет-таки достигнуто.

Фигура тренера

Энрике проанализировал игру ПСЖ , прежде чем согласиться возглавить эту команду. Он отметил сразу одну из главных проблем команды: неспособность играть собранно и ровно на протяжении не просто одного сезона или одного месяца, а одного матча.

«Я здесь, чтобы изменить это, — говорит Энрике. – Мы хотим быть конкурентоспособными на протяжении 90, 95 или 100 минут в каждом матче чемпионата и Кубка Франции, чтобы быть готовыми к Лиге чемпионов. Я не хочу видеть другой команды в ЛЧ , я не хочу, чтобы мы на максимуме играли только 10-15 минут. Я хочу 95 минут тотального футбола, максимальной интенсивности, атакующей игры, чтобы показать болельщикам, что мы профессионалы и хотим доставить им удовольствие. Это будет сильно отличаться от того, что мы видели в прошлом».

Логично, что у Энрике уточнили, с какого момента можно ждать таких разительных и желанных перемен. Заявления громкие, поэтому как можно быстрее и пристальнее хочется проверить их на состоятельность.

«Исходя из того, что я вижу на данный момент, думаю, что мы уже готовы к такому темпу, — отметил Энрике. – Очевидно, что игроки не будут готовы на сто процентов в первом же туре. Но я вижу на тренировках прогресс. Понимаем, что первый матч будет сложным, но хотим порадовать болельщиков. Постараемся сыграть наилучшим образом. Мы хотим быть лучшими с первой до последней минуты. ПСЖ должен быть фаворитом во всех турнирах».

Давление ЛЧ

Интересно, что руководитель клуба Аль-Хелаифи сам некоторое время назад стал снижать степень давления вокруг Лиги чемпионов, которая очень желанна для боссов. Глядя на «Манчестер Сити» или «Баварию», ПСЖ тяжело включать в число фаворитов. И Аль-Хелаифи говорит, что Луис Энрике пришел, чтобы работать на длительную перспективу.

«Конечно, мы не сможем избежать поражений, — сказал Аль-Хелаифи. – Но мы должны работать с нуля, прививать футбол, который нам нравится, начиная от молодежных команд и заканчивая основной. Для этого у нас есть прекрасный учебный центр. И я вижу слишком много ожиданий вокруг Лиги чемпионов. Конечно, это входит в наши амбиции. Но амбиции должны сочетаться с логикой. У нас есть время, мы не заботимся о сиюминутных результатах. Это новая эпоха для ПСЖ . Все меняется. СМИ вбили в голову, что мы обязаны выиграть ЛЧ . Но ее вообще-то все хотят выиграть. Мы, конечно, тоже. Но сначала нужно заложить основы».