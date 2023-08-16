Проблемная «Севилья» против «Сити» с защитником за 90 млн евро. Серьёзное испытание для Мендилибара

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сегодня, 11:58

Нечего противопоставить.

Полезно знать о «Манчестер Сити»

- Первый матч за трофей «горожане» проиграли. Противостояние с «Арсеналом» в Суперкубке Англии – эталонное начало сезона, которое задало темп всему чемпионату. Сталкивались новобранцы Деклан Райс и Матео Ковачич. Опорнику «канониров» предстоит первый серьезный вызов – надо доказать, что после перехода из середняка в топ-клуб он не затеряется и поможет решать задачи по завоеванию титулов. Второму было необходимо вписаться в энергозатратную и сложноорганизованную систему Пепа Гвардиолы. Сталкивались тренеры – Микель Артета в прошлом сезоне так и не переиграл своего учителя, а теперь получил топ-усиление реванша. И прежде всего сталкивались конкуренты за чемпионство – годом ранее лондонцы вплоть до финишной прямой держали «Сити» на второй строчке, но за счет опыта и широкого подбора элитных исполнителей «горожане» забрали свое. «Канониры» отомстили – но основной раунд их противостояния начнется позже.

- Через 5 дней «небесно-голубые» уже лихо влетели в новый сезон Премьер-Лиги и разобрали «Бернли». Холанд не стал откладывать первый гол в начавшемся чемпионате – забил на 4-й минуте, затем оформил дубль ближе к перерыву. К 75-й минуте «горожане» уже вели 3:0, а под занавес матча красную карточку получил молодой форвард «Бернли» Анасс Зароури.

- На старте сезона «Ман Сити» вернулся к схеме с двумя центральными защитниками. И это при том, что выбор в центр обороны у Пепа обширный – помимо Аке и Акнджи, Стоунза, выздоровевшего Ляпорта появился еще и Йошко Гвардиол. Эта позиция «горожан», пожалуй, самая укомплектованная и ужасающая.

- К слову о новичках. Хорватский центрбек дебютировал в МС , заменив Рико Льюиса на 79-й минуте. Матео Ковачич в команде на порядок дольше – так что успел сыграть и в Суперкубке, и в 1-м туре АПЛ . Хорват уже сейчас – важная часть основной обоймы для Гвардиолы. Полузащитник вышел в стартовом составе против «Арсенала» в связке с Родри, против «Бернли» экстренно заменил Де Брюйне – и на пару с испанцем задал огромный объем работы с мячом, покрыв весь центр поля.

- У «Сити» уже на старте предельно насыщенный график – между матчами против «Арсенала» и «Бернли» на отдых было 5 дней, столько же – до поединка с «Севильей». Через 3 дня после Суперкубка УЕФА предстоит на своем поле встретиться с «Ньюкаслом» — а ведь стоит держать в уме, что не за горами старт группового этапа ЛЧ .

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-2-3-1): Эдерсон – Гомес, Аке, Гвардиол, Уокер – Ковачич, Родри – Грилиш, Альварес, Силва – Холанд.

Полезно знать о «Севилье»

- Слухи о том, что испанцы выставили весь свой состав на трансфер, появились еще в начале июля – но с того момента испанский гранд расстался только с двумя игроками. Карим Рекик перешел в «Аль-Джазиру», причем «красно-белые» выручили от сделки лишь 2 миллиона евро. Рони Лопеш вернулся в родной чемпионат Португалии и подписал контракт с «Брагой» — на правах свободного агента.

- В то же время работа на трансферном рынке еще ведется. Нервионцы ведут переговоры с претендентами на вратаря Яссина Буну и форварда Юссефа Эн-Несери. По слухам, появившимся в середине июля, от их продажи хотели выручить астрономические 100 миллионов евро (60 из них – в виде компенсации за голкипера). При том, что запросы «Севильи» по Буну крайне высоки, в случае с Эн-Несири все же есть возможность выгодной продажи. На форварда сборной Марокко претендует аравийский «Аль-Хиляль» — шейхи готовы заплатить за игрока 45 миллионов евро. Правда, сам футболист покидать Испанию не намерен – и успел отклонить предложение «Вест Хэма».

- Стартовали «мингиянцы» с обидного поражения от «Валенсии», которая в минувшем сезоне финишировала на 16-м месте в таблице Ла Лиги – это ее худший показатель за более чем 35 лет. При преимуществе по владению «красно-белые» нанесли даже меньше ударов по воротам, чем соперник. По всему сейчас у «Севильи» слишком много проблем, чтобы еще и вести игру на два фронта, бороться за Суперкубок УЕФА .

Ориентировочный состав «Севильи» (4-2-3-1): Буну – Акунья, Гаттони, Гудель, Навас – Ракитич, Соу – Гомес, Сусо, Окампос – Эн-Несери

Полезно знать о противостоянии

- Команды пересекались крайне редко – и только в рамках Лиги чемпионов. Впервые это произошло на групповом этапе ЛЧ -15/16 – тогда в одной группе с ними оказались «Ювентус» и «Боруссия» Менхенгладбах. В обоих очных противостояниях с «красно-белыми» «горожане» одержали победу (2:1 дома, 3:1 в гостях).

- Спустя 7 лет это произошло снова – на этот раз в квартете также были дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген». Опять «Севлья» довольствовалась 3-й строчкой и двумя поражениями от «небесно-голубых».

Прогноз Soccer.ru: все говорит в пользу английского гранда. Прежде всего, состав «Ман Сити» на порядок сильнее, а подопечные давно привыкли к требованиям своего тренера. Кроме того, у «горожан» нет никаких проблем, которые бы серьезно сказывались на атмосфере в раздевалке. И поскольку матч приходится на старт сезона, ни о какой усталости и речи идти не может. Отдадим предпочтение «горожанам» — «Сити» будет играть в интересный атакующий футбол и без особого труда заберет свой первый трофей в новой кампании.