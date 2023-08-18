Закупка «Милана» ради чемпионства, замена Онаны и Лукаку в «Интере». Стартует увлекательная Серия А

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сегодня, 13:10

Конкуренция только растёт.

В минувшие выходные прошли первые матчи нового сезона в АПЛ , Ла Лиге и Лиге 1 – теперь возвращается и Серия А с Бундеслигой. В минувшем первенстве Италии появился очень яркий и привлекательный чемпион – а в предстоящем розыгрыше есть все шансы, что обладатель «скудетто» поменяется. Открываем новую страницу в истории итальянских баталий.

«Наполи» без победоносного тренера и центрального защитника

В отношении неаполитанцев хватает скептицизма. В кампании-22/23 все детали пазла наконец сложились, команда Спаллетти заиграла в дерзкий атакующий футбол, шла первой в Серии А с огромным отрывом, в Лиге чемпионов бодро прошла групповой этап, попала в часть сетки плей-офф, где не было «Реала», «Манчестер Сити» и «Баварии» — а потому называлась претендентом на попадание в финал (в итоге клуб вылетел от «Милана» в 1/4 финала).

Многое решил крепкий подбор игроков – тут и топ-бомбардир Осимхен, и качественный центр поля, и сверкнувший Хвича Кварацхелия, и Ким Мин-Джэ в обороне. Ключевой была фигура Лучано Спаллетти, который из группы индивидуально сильных исполнителей сколотил грозный коллектив.

Но, как это часто бывает, сразу после триумфа приходят плохие новости. Итальянский менеджер покинул «Наполи» — по слухам, был конфликт с руководством, но сам Лучано говорит об усталости. Вслед за ним команду покинул Ким – центральный защитник не доехал до Манчестера и свернул в Мюнхен, будет играть за «Баварию». Вообще потерь у неаполитанцев могло быть намного больше – те же Осимхен и Хвича крайне интересны европейским грандам. Но даже тех, что уже случились, достаточно, чтобы усомниться в перспективах чемпиона.

Теперь «Наполи» возглавляет Руди Гарсия – француз давно прошёл пик тренерской карьеры и в последнее время работал в «Аль-Насре», а потому является крайне спорным выбором. Менеджеру предстоит доказать, что он способен держать чемпионскую марку, неаполитанцам – что даже при потере важных игроков и усилении конкурентов они не сдадутся без боя.

«Милан» делает заявку на победу в Серии А

Текущим летом именно «россонери» — главные возмутители спокойствия на трансферном рынке. Стефано Пиоли принёс коллективу первое за 11 лет чемпионство в сезоне-21/22, но следующая же кампания показала, что «Милану» не хватает чемпионской выдержки, глубины скамейки и опыта – они откатились на 5-е место.

И теперь клуб сделал очередной шаг вперёд – приступил к масштабной закупке. Миланцы провернули ряд интересных сделок – у «Челси» подписали захандрившего Кристиана Пулишича и потерявшегося в многообразии хавбеков «синих» Рубена Лофтуса-Чика. Помимо Рубена центральную ось дополнили Юнусом Мусой и Тиджани Рейндерсом, а на остриё выбрали перспективного и талантливого Ноа Окафора.

Теперь у Пиоли появился обширный инструментарий и, соответственно, глубина скамейки – а потому «Милан» можно считать одним из ближайших конкурентов «Наполи».

«Интер» без Онаны и Лукаку

История с «нерадзурри» приключилась неприятная. Лукаку после восстановления от травмы снова показывал уровень – поэтому клуб был готов его выкупить. При этом необходимой суммой боссы итальянского гранда не располагали – «Челси» требовал порядка 40 миллионов евро за выкуп бельгийца.

Чтобы провернуть трансфер, «Интер» решился на переговоры с МЮ по продаже вратаря Андре Онаны – «манкунианцы» хотели играющего ногами первого номера, а камерунец был отлично знаком менеджеру «Манчестер Юнайтед» Эрику Тен Хагу. Трансфер оформлен, деньги получены – только вот Ромелу тем временем связался с «Ювентусом», чем вывел из себя руководство «Интера». Позиция «нерадзурри» была принципиальной – от дальнейших переговоров с бельгийским страйкером они отказались.

Потеря обоих игроков для коллектива чувствительна. Замену они нашли – свободным агентом взяли нападающего Маркуса Тюрама, а также подписали голкипера Янна Зоммера. По сути, вышли в ноль – плюс арендовали Марко Арнаутовича, договорились с Хуаном Куадрадо, забрали талантливого итальянского полузащитника Давиде Фраттези на правах аренды и оформили ещё несколько интересных приобретений.

Если «Милан» совершал полноценную закупку, то «Интер» сфокусировался на свободных агентах и арендах – а потому затраты этим летом составляют примерно 34 миллиона евро. И с таким подходом «нерадзурри» тоже вполне могут остаться в топе – вопрос в том, смогут ли Тюрам и Зоммер полноценно заменить ушедших.

«Ювентус» — тёмная лошадка

Вероятность перехода Лукаку в «Ювентус» всё меньше – при этом «бьянконери» и без бельгийца успели совершить ряд приобретений. По большей части «зебры» вложились в молодёжь – состав «Ювентуса» пополнили Веа, Гонсалес, клуб выкупил Кина, Локателли и Милика. Из всех только последнему больше 23 лет.

В минувшем сезоне «старая синьора» оказалась на 7-м месте – но тут вмешались санкции: с команды сняли 10 очков. Потом ещё и лишили путёвки в Лигу конференций.