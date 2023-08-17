«Спартак» против «Зенита» и братское дерби. Впереди уникальный тур РПЛ

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вчера, 22:45

Сыграют между собой шесть самых богатых клубов лиги.

Пятый тур ключевой на стартовом отрезке. Сможет ли «Спартак» бросить перчатку «Зениту», устроить настоящую дуэль на черной речке для Семака? Хватит ли «Краснодару» класса и сил для пятой подряд победы? Кто окажется сильнее в московском дерби, где нет явного фаворита? После выходных на первом месте может быть «Урал», что тоже любопытно. Впереди хороший тур, желаем футболистам показать максимум.

«Спартак» — «Зенит»

- Начнем с воскресного десерта. Абаскаль проверит Семака, а чемпионы снова тестируют на прочность потенциального преследователя. «Спартак» выше на два пункта, то есть «сине-бело-голубые», если выиграют, обойдут москвичей. В случае ничьей «Зенит» может застрять в середине таблицы, но Абаскалю нужны три очка.

- У «Спартака» были травмы у Селихова и Максименко. У «Зенита» по-прежнему в лазарете Родригао, а рядом Мостовой, вылетел на месяц. Надеемся, повреждения и арбитр Карасёв не повлияют на поединок, получится высококлассный матч, в котором претендент покажет максимум, а «Зенит» в новой схеме «3-5-2» не отстанет.

«Рубин» — «Крылья Советов»

- Пятничный поединок сведет борца за выживание с одним из приятных открытий старта сезона. У Осинькина живая команда, не проиграли «Динамо» и «Локомотиву». Казанцы пока не побеждали, настрой у них серьезный. Вот только состав скромный, а оборона хромает даже в схеме «3-5-2». И потери есть, под вопросом участие защитника Рожкова и форварда Фамейе.

- «Крылья Советов» ждут нападающего Писарского. Обидно будет, если не сыграет Ежов, вингер самарцев в отличной форме. Его может подменить Рассказов, защитник раскрывает атакующий потенциал. В центре внимания плеймейкер Гарре – может доиграться до трансфера. Например, в «Динамо» вместо Захаряна. Матч на три результата, хотя «Крылья Советов» готовы лучше.

«Динамо» — ЦСКА

- Соперники зовут дерби «братским», что не мешает москвичам устраивать упрямые матчи. В официальных поединках «Динамо» и ЦСКА немного голов, нет явного фаворита, потому что клубы обменивались победами в последнее время и подписывали результативный мир. Учитывая проблемы в защитных линиях, можно рискнуть со ставкой «обе забьют».

- У «Динамо» есть неготовые защитники, но их потери не сравнить с травмами Дивеева и Акинфеева. Игорь надеется восстановиться, но если нет, то сыграет молодой Тороп. У «Динамо» симпатичная линия атаки, а у ЦСКА эксперименты Федотова. Молодые латераль Рядно и теперь уже инсайд Мухин могут выйти в основе, как и ветеран Набабкин.

«Балтика» — «Урал»

- У тренера Игнашевича угрюмая команда. Неплохо сложенный коллектив из второй лиги, который разок почувствовал запах крови – обыграли «Факел», но не имеет класса для постоянных побед. «Уралу» не хочется после успеха с ЦСКА и «Спартаком» терять очки против «Балтики», но путь неблизкий, в Калининграде играть непросто.

- «Урал» выдал лучший старт в истории. Второе место с 10 очками это престижный результат. «Урал» упрямый, на поле много разрушителей, даже в атаке бывший центральный хавбек Егорычев. Также добавит класса Бикфалви, если сыграет с первых минут. «Урал» фаворит, но «Балтика» крепче, чем соперникам хотелось бы.

«Сочи» — «Ростов»

- Хохлов и Карпин когда-то играли за «Реал Сосьедад», куда переходит Захарян. Теперь они тренеры и сравнят силы в принципиальном региональном матче. Все помнят, как «Сочи» поступил с детьми из «Ростова» во время пандемии. Также Карпин в курсе, что часто уступает южному соседу.

- У «Ростова» 1 победа в 8 играх против «Сочи». Случилась она в самом первом домашнем матче. На выезде ни разу не выигрывали. Команда Карпина в странной форме. Хромала оборона, эпизодически включалась атака. Но «Сочи» тоже не показал себя, поэтому слово Комличенко и Уткину у чужих ворот.

«Факел» — «Пари НН»

- Разборки аутсайдеров. Пусть не смущает наличие у «Пари НН» победы над «Ахматом», проблемы команды пока не решены. У Евсеева тоже вагон и маленькая тележка неприятностей, начиная со слабой обороны. Матч за шесть очков, где три пункта виртуально добавят за храбрость.

- В Воронеже любому сопернику «Факела» сложно, но пока единственная команда без очков в новом сезоне всем проигрывает. И не сказать, что играют ужасно. Поэтому попробуют собрать все позитивное, что было против «Локомотива» и «Зенита», чтобы броситься дома на ворота Нигматуллина.

«Ахмат» — «Оренбург»

- У «Ахмата» уволили тренера, команда проиграла три матча из четырех. Очень грубо ошибались в защите, хотя действия в атаке тоже оставили достаточно вопросов. Состав сильнее, чем у многих середняков, а результаты слабые. Даже на травмы неудачи не списать, многие ключевые футболисты на поле, но в неважной форме, как Конате и Бериша.

- «Оренбург» не потерял аргентинцев, поэтому предпоследнее место им не подходит. Надо раскрепощенно сыграть на выезде в Грозном. «Оренбург» создает моменты, но не забивает. Если бы не проблемы в составе гостей, то могли бы поверить в результативный матч. А так допускаем, что «Ахмат» попробует выдавить минимальную победу.

«Краснодар» — «Локомотив»

- Третий матч богатых и знаменитых за тур. Отличная проверка для каждого. Этот поединок проведут в субботу после московского дерби. Сыграют в нем первая и девятая команды чемпионата. Пока у тренера «Краснодара» Ивича только победы. Но они не были простыми, что делает успехи «быков» ценнее, но оставляет соперникам лучик надежды.

- «Локомотив» заслужил пропущенные мячи и неудачный старт. Вратаря Лантратова оставляют на растерзание, но недоработали в атаке, где есть два состава нападения. Если Галактионов угадает с тактикой, то будет неплохой футбол. А вот если Сперцян и Кордоба захватят инициативу, то москвичи рискуют потерять очки в 4 турах из 5.