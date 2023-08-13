Холанд и другие. Конкуренты норвежца в гонке бомбардиров

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сегодня, 00:06

У них шансов мало, но присмотреться к ним стоит.

Новый сезон в АПЛ стартовал, и самое время обсудить, кто будет участником гонки бомбардиров. Понятно, что это может оказаться бесполезным занятием, пока в «Манчестер Сити» есть Эрлинг Холанд. Однако какая-никакая конкуренция у него будет. Кроме того, норвежец не застрахован от травм и потери формы, пусть сейчас это кажется чем-то фантастическим. Посмотрим, на кого ставят аналитики из Opta.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Безоговорочный фаворит. Особенно в отсутствие Харри Кейна, который отбыл в «Баварию». В прошлом сезоне Холанд побил множество рекордов, забил 36 мячей в Премьер-Лиге, 52 гола во всех турнирах. В прошлом сезоне он забивал в среднем через каждые 23,1 касания в АПЛ . Он записал на свой счет 36 мячей в лиге при показателе ожидаемых голов (xG) в 28,7. Неудивительно, что его 1,17 гола за 90 минут в среднем в высшем дивизионе стали лучшим показателем в чемпионате для тех, кто сыграл минимум 250 минут. Легко предположить, что именно Холанд снова станет лучшим бомбардиром. И он уже лихо стартовал, забив дважды в ворота «Бернли» в первом туре.

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Некоторые считали Салаха чудом на один год, когда он забил 44 мяча в своем первом сезоне в «Ливерпуле» пять лет назад. Оказалось, что это не так. Хотя многие считают, что египтянин так и не смог достичь своего пикового уровня. Впрочем, это не мешает ему забивать много. В прошлом сезоне он забил 19 мячей, став третьим бомбардиром лиги после Холанда и Кейна. Интересно, что у Салаха xG был выше, чем у Кейна, хотя забил он гораздо меньше. Препятствием на пути Салаха к лидерству бомбардирской гонки станет еще и наличие других нападающих у «Ливерпуля», которым Мохамед «подносит снаряды». В прошлом сезоне у него было 12 голевых передач, а в этой предсезонке – семь, при двух забитых мячах. Так что он становится больше творцом, чем бомбардиром.

Каллум Уилсон («Ньюкасл»)

«Сороки» вышли на новый уровень, а вместе с тем поднялись и ожидания от их игроков. В прошлом сезоне экс-форвард «Борнмута» забил 18 голов всего за 31 матч, причем в стартовом составе выходил 21 раз. Уилсон по показателю среднего количества голов за 90 минут уступил только Холанду (0,86). При этом он ровно шел по своему xG, который равен 17,5. На пике формы Уилсон способен выдавать много голов. За апрель, например, забил восемь, что является рекордом «Ньюкасла» за всю историю Премьер-Лиги на отрезке в один месяц.

Перспективы Уилсона в качестве лучшего бомбардира портит его же партнер по команде Александр Исак, который также в прошлом сезоне хорошо выступал. А в этом успел забить пару голов «Астон Вилле» в первом же туре.

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

Прошлый сезон, безусловно, стал лучшим для Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед». Он стал первым игроком МЮ , забившим 30 голов во всех турнирах за сезон, со времен Робина ван Перси и сезона-2012/13. Как и Уилсон, Рэшфорд в целом соответствовал своему xG, который был равен 15,8. Интересно, что в предшествовавшем сезоне у Маркуса xG был всего 2,9 и четыре гола в 25 матчах.

Подписание Хейлунда может потенциально повлиять на результативность Рэшфорда. Но с другой стороны, появление датчанина может подстегнуть англичанина выйти на еще более высокий уровень.

Александр Исак («Ньюкасл»)

После перехода из «Реала Сосьедад» в «Ньюкасл» прошлым летом Исак быстро вписался в команду и забил дважды в первых трех матчах за «сорок». Но травма бедра выбила его до января. А после восстановления Исак забил уже семь голов в семи матчах в период с середины марта по конец апреля. Перестроение схемы снизило результативность шведа, но у него большой потенциал. По среднему количеству голов на 90 минут в прошлом сезоне он, допустим, обошел Салаха (0,59 против 0,52).

Олли Уоткинс («Астон Вилла»)

Прошлый сезон для Уоткинса стал впечатляющим. Он забил 15 голов, несмотря на трудности «Астон Виллы» под руководством Стивена Джеррарда. Олли расцвел, когда команду возглавил Унаи Эмери. Его xG составил 16,5, так что забить Уоткинс мог и больше. Возможно, это удастся в нынешнем сезоне, поскольку команду пополнили Тилеманс и Диаби, способные создавать опасные моменты.

Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)

Некоторые думали прошлым летом, что Нуньес станет конкурентом Холанду. Однако этого не случилось и близко. Но у Дарвина есть новый шанс, чтобы показать, что насмешки были напрасными. В прошлом сезоне уругваец забил 15 голов во всех турнирах, а в Премьер-Лиге – девять. Впрочем, у Нуньеса есть опыт ударного второго сезона. В чемпионате Португалии он за «Бенфику» в первом сезоне забил шесть голов, а в следующем – 26. Примечательно, что в старательности Нуньесу не откажешь. Он чаще других в прошлом сезоне бил по воротам – 4,5 удара в среднем на 90 минут.

Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед»)

На датчанина будет давить размер его контракта. За него МЮ заплатил «Аталанте» 72 миллиона фунтов. «Юнайтед» очень долго искал настоящего центрфорварда и получил его в лице Хейлунда. Теперь ему нужен быстрый рост и адаптация. При всей перспективности Расмуса в прошлом сезоне в чемпионате Италии он забил девять мячей при xG 9,5.

Николас Джексон («Челси»)

Появление Джексона в «Челси» прошло незамеченным в целом, но он может удивить Премьер-Лигу. Экс-игрок «Вильярреала» может стать серьезным оружием в атаке команды Почеттино. В своих последних 11 матчах чемпионата Испании в прошлом сезоне Джексон забил десять мячей. С 1 апреля ни один игрок топ-пяти чемпионатов не забивал больше голов без пенальти, чем он. На этом отрезке 40 процентов ударов Николаса становились голами, он забивал по голу каждые 80 минут. «Челси» на том же отрезке забил всего девять голов в АПЛ .

Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»)