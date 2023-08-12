У «Лейпцига» самая большая закупка в Бундеслиге. Команда проверит звёздную «Баварию»

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вчера, 16:51

Матч за Суперкубок – интрига.

Новый сезон в Германии откроется матчами ранних стадий Кубка и Суперкубком страны – сойдутся «Бавария» и «Лейпциг». Мюнхенцы остаются гегемоном, но в работе над формированием основного состава у обеих команд прослеживаются интересные тенденции. Готовимся к громкому старту Бундеслиги.

Рекордные продажи

Этим летом «Лейпциг» уже заработал на продаже своих игроков более 240 миллионов евро – для немецкого коллектива это новая высота, которая ранее не покорялась. В команде собралось несколько топ-исполнителей, которые к текущему межсезонью созрели для нового вызова. Еще зимой было известно о предварительной договоренности с «Челси» по форварду Кристоферу Нкунку – 25-летний француз остался в «Лейпциге» до окончания минувшего сезона, вновь показал высокий уровень результативности, а летом пополнил состав «аристократов». Англичане заплатили за нападающего 60 миллионов евро.

Теперь наступила развязка еще по двум топ-исполнителям. В начале июля в «Ливерпуль» перешел Доминик Собослаи – 22-летний полузащитник прошел систему «Зальцбурга» и провел 2 сезона в немецкой Бундеслиге, став для «Лейпцига» важной опцией при игре с мячом. В минувшем сезоне венгерский хавбек забил 6 мячей и отдал 8 ассистов за 31 матч в чемпионате – а мерсисайдцам как раз необходимо обновление костяка в центре поля, поэтому они обратили внимание на Доминика. Боссы «красных» выплатили немцам 70 млн.

И еще 90 миллионов «Лейпциг» заработал от продажи центрального защитника Йошко Гвардиола. Хорват стал очень высоко котироваться на рынке после ЧМ -2022 – он быстро стал лидером сборной, показывает высокий уровень при игре с мячом, а потому вызвал интерес от «Манчестер Сити». И «горожане» не поскупились ради одного из наиболее талантливых игроков центра обороны.

«Лейпциг» потерял сразу нескольких лидеров – из-за этого сложно говорить даже о борьбе за медали. Зато клуб выручил от продаж огромные деньги. А учитывая то, как грамотно коллектив подбирает молодежь, в скором времени можно ждать новых топ-исполнителей.

Футбольная империя Red Bull в действии

Тем более на данный момент «Лейпциг» и на усиление тратит больше, чем кто-либо в Германии. На трансферы коллектив уже вложил 126 миллионов евро – в два раза больше, чем ближайший преследователь («Байер» потратил 52,5 млн).

Каким образом немецкий коллектив находит новичков, уже известно – в Австрии есть родственный «Зальцбург», там готовят таланты для «Лейпцига». И уже в «Лейпциге» они доходят до уровня европейских грандов. Летом-2023 по этому пути последовали двое: 20-летний форвард Беньямин Шешко и 22-летний хавбек Николас Зайвальд. Оба в последние сезоны стали лидерами «Зальцбурга» и были готовы к повышению.

Самое дорогое приобретение – форвард «Ланса» Лои Опенда (38 млн евро), «Хоффенхайму» за полузащитника Кристофа Баумгартнера заплатили 24 млн. Еще взяли 18-летнего центрбека ПСЖ Битшиабу и арендовали Хави Симонса и Фабио Карвальо у парижан и «Ливерпуля».

Все они – крайне молодые и перспективные игроки, а потому имидж «Лейпцига» тот же – это команда молодых и дерзких. Теперь еще и с интересными трансферами.

Кампания «Баварии» — крупные покупки и бесплатные новички

«Бавария» сделала большую ставку в текущее межсезонье на усиление атаки и обороны. Так, за 50 млн евро был куплен у «Наполи» кореец Ким, а буквально на флажке перед Суперкубком завершилась трансферная сага с Харри Кейном, который пришел из «Тоттенхэма» за 100 млн евро (еще 20 млн предусмотрены в качестве бонусов).

При этом полузащитник Конрад Лаймер и левый защитник Рафаэл Геррейру пополнили состав баварцев свободными агентами. Параллельно мюнхенцы избавились от ряда игроков.

Люка Эрнандес был недоволен количеством игровой практики в «Баварии», при этом сам клуб был готов его продать – француз быстро ушел в ПСЖ . Садио Мане так и не смог проявить себя в немецком гранде после успешной карьеры с «Ливерпулем» — в итоге сенегальца забрал «Аль-Наср». За Забитцера ухватилась дортмундская «Боруссия», Янн Зоммер отправился в «Интер».

Вопрос с вратарем — основной

В то же время за вратарскую линию есть серьезные опасения. Зоммер ушел, поскольку не хотел становиться вторым номером после выздоровления Нойера. Нюбеля снова зачем-то отдали в аренду – он будет играть за «Штутгарт». По последним данным, до восстановления Мануэля баварцы хотят подписать другого голкипера – одним из требований является опыт игры на топ-уровне. При этом трансфер Давида Райи сорвался, теперь остается вариант с Кепой Аррисабалагой – с испанцем в «Челси» работал нынешний главный тренер мюнхенцев Томас Тухель. Сейчас «Бавария» в первую очередь борется со временем – нужно успеть привезти вратаря к старту сезона.

Судить о перспективах «Баварии» по Суперкубку точно нельзя – хотя бы из-за не завершенной трансферной кампании. Но проследить за тем, какие альтернативы обе команды нашли после потери топ-исполнителей, будет крайне интересно.