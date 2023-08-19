«Факел» – «Нижний Новгород»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Факел» – «Нижний Новгород», который состоится 20 августа 2023 года

«Факел»

«Огнеопасные» в турнирной таблице чемпионата России занимают на текущий момент последнее место. Пока команда не набрала ни одного очка в новом сезоне Премьер-лиги. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «сине-белых». В один мяч «Балтика» взяла верх над «факелонами» в игре 3-го тура РПЛ . Поразив дважды ворота соперника, в сухую «Факел» выиграл у ЦСКА на их поле в матче 2-го тура групповой стадии Кубка России.

13 августа в Санкт-Петербурге со счётом 0:2 «огнеопасные» уступили местным «зенитчикам».

«Нижний Новгород»

«Пари НН» в турнирной таблице Премьер-лиги после первых четырёх туров нового сезона занимает одиннадцатое место. Вспомним несколько футбольных встреч с участием нижегородской команды за последнее время. С минимальным счётом «Пари НН» уступил в гостях «быкам» из Краснодара в матче 3-го тура РПЛ . В один гол «Нижний Новгород» проиграл в напряжённой борьбе московскому «Спартаку» (4:5).

В игре прошлого тура чемпионата России со счётом 2:0 «Пари НН» взял верх над «Ахматом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Факел» – 2.49

Ничья – 3.20

Победит «Нижний Новгород» – 3.10

Победит «Факел» с форой -1.5 – 5.05

Обе забьют — нет – 1.76

Обе забьют — да – 2.07

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.41

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.55

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

В четырёх матчах из пяти «огнеопасные» проиграли своим соперникам

За аналогичный период «Пари НН» уступил своим оппонентам в двух матчах.

Прогноз

На своём поле в матче прошлого сезона «факелоны» дома с минимальным счётом выиграли у команды «Нижний Новгород». Компания Pinnacle предлагает на победу «Факела» в предстоящей встрече коэффициент 2.49. «Огнеопасные» наберут свои первые очки в новом сезоне.