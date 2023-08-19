«Айнтрахт» – «Дармштадт 98»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Дармштадт 98», который состоится 20 августа 2023 года

«Айнтрахт»

Франкфуртский футбольный клуб по итогам прошлого сезона Бундеслиги занял седьмое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «орлов». Со счётом 1:1 «Айнтрахт» разошёлся миром с нидерландским клубом «Витесс» в рамках товарищеского матча. Забитым голом отличился в конце первого тайма норвежский нападающий Дженс Хауге. «Нулёвку» раскатали «орлы» с «Ноттингемом».

С разгромным счётом на прошлых выходных «Айнтрахт» обыграл команду «Локомотив» из Лейпцига (7:0).

«Дармштадт 98»

«Лилии» из Дармштадта в турнирной таблице Второй Бундеслиги по итогам прошлого сезона заняли второе место и поднялись в высший футбольный дивизион Германии. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Дармштадта 98» за последнее время. С одинаковым счётом 0:0 вничью «лилии» сыграли с командами «Карлсруэ» и «Зандхаузен» в товарищеских матчах. «Ливерпуль» выиграл у «Дармштадта 98» с разницей в пару голов.

В рамках матча 1/32 Кубка Германии «лилии» со счётом 0:3 проиграли «Хомбургу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 1.39

Ничья – 5.20

Победит «Дармштадт 98» – 7.80

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 2.06

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27

Статистика

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В двух матчах из пяти крайних «Айнтрахт» проиграл

За аналогичный период «Дармштадт 98» уступил своим соперникам в трёх поединках.

Прогноз

Опыт игр в Бундеслиге поможет «орлам» одержать победу над новичком в предстоящей игре. Компания Pinnacle предлагает на победу «Айнтрахта» с форой -1.5 гола коэффициент 2.06. С разницей в пару мячей франкфуртский клуб сможет обыграть своего оппонента.