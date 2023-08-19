«Айнтрахт» – «Дармштадт 98»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Дармштадт 98», который состоится 20 августа 2023 года
«Айнтрахт»
Франкфуртский футбольный клуб по итогам прошлого сезона Бундеслиги занял седьмое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «орлов». Со счётом 1:1 «Айнтрахт» разошёлся миром с нидерландским клубом «Витесс» в рамках товарищеского матча. Забитым голом отличился в конце первого тайма норвежский нападающий Дженс Хауге. «Нулёвку» раскатали «орлы» с «Ноттингемом».
С разгромным счётом на прошлых выходных «Айнтрахт» обыграл команду «Локомотив» из Лейпцига (7:0).
«Дармштадт 98»
«Лилии» из Дармштадта в турнирной таблице Второй Бундеслиги по итогам прошлого сезона заняли второе место и поднялись в высший футбольный дивизион Германии. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Дармштадта 98» за последнее время. С одинаковым счётом 0:0 вничью «лилии» сыграли с командами «Карлсруэ» и «Зандхаузен» в товарищеских матчах. «Ливерпуль» выиграл у «Дармштадта 98» с разницей в пару голов.
В рамках матча 1/32 Кубка Германии «лилии» со счётом 0:3 проиграли «Хомбургу».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Айнтрахт» – 1.39
- Ничья – 5.20
- Победит «Дармштадт 98» – 7.80
- Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 2.06
- Обе забьют — нет – 1.91
- Обе забьют — да – 1.93
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27
Статистика
- Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- В двух матчах из пяти крайних «Айнтрахт» проиграл
- За аналогичный период «Дармштадт 98» уступил своим соперникам в трёх поединках.
Прогноз
Опыт игр в Бундеслиге поможет «орлам» одержать победу над новичком в предстоящей игре. Компания Pinnacle предлагает на победу «Айнтрахта» с форой -1.5 гола коэффициент 2.06. С разницей в пару мячей франкфуртский клуб сможет обыграть своего оппонента.